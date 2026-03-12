Tilray Medical, CC Pharma et 14U Pharma annoncent la conclusion d’une alliance stratégique avec « gesund leben », en coopération avec Alliance Healthcare Deutschland, visant à accélérer le développement du marché et à consolider l’accès au réseau officinal sur l’ensemble du territoire allemand

DENSBORN, Allemagne, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Pharma, division pharmaceutique de Tilray Brands, Inc. (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), a annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique avec Tilray Medical, CC Pharma, 14U Pharma ainsi qu’avec la coopération « gesund leben », opérée par Alliance Healthcare Deutschland. Alliance Healthcare Deutschland, l’un des principaux réseaux de distribution pharmaceutique en Allemagne, s’appuie sur 27 centres logistiques répartis sur l’ensemble du territoire et assure l’approvisionnement quotidien de plus de 10 000 pharmacies. Ce réseau de distribution intégré est reconnu comme un dispositif de soutien de premier plan pour les pharmacies indépendantes, en leur fournissant des services essentiels, des ressources marketing et des avantages compétitifs en matière d’achat. Il joue, à ce titre, un rôle déterminant dans l’efficacité de la distribution pharmaceutique à l’échelle nationale.

À compter du 1er avril 2026, Tilray Medical, CC Pharma et 14U Pharma uniront leurs expertises afin de consolider leur présence sur le marché allemand, en s’appuyant sur une offre de produits complète et sur un renforcement de l’accès au réseau officinal. Grâce à la coopération « gesund leben », cette alliance mettra à la disposition des pharmacies partenaires une offre globale de solutions de santé, comprenant notamment des médicaments sur ordonnance (Rx), des médicaments à coût optimisé issus de l’importation parallèle, ainsi que la gamme de cannabis thérapeutique développée par Tilray Medical. Ce partenariat a pour objectif de répondre à la fois aux exigences du marché pharmaceutique B2B et aux besoins des patients ainsi que des consommateurs B2C, en proposant aux pharmacies partenaires des conditions d’achat optimisées, une disponibilité renforcée des produits et une offre de services élargie.

La coopération pharmaceutique « gesund leben » fédère environ 3 600 pharmacies membres sur l’ensemble du territoire allemand. L’adhésion à ce réseau leur confère des avantages significatifs, notamment un accès numérique prioritaire favorisant une meilleure connectivité et l’élargissement des opportunités au sein de l’écosystème pharmaceutique. L’alliance « gesund leben » constitue un réseau coopératif de référence au sein du secteur pharmaceutique allemand. Elle génère une valeur ajoutée significative pour ses membres en leur offrant des conditions d’achat compétitives, des services innovants visant à améliorer l’efficacité opérationnelle, des solutions intelligentes destinées à stimuler la fréquentation et les ventes, ainsi qu’un accompagnement personnalisé.

Rajnish Ohri, président, International, Tilray Brands, a déclaré : « L’Allemagne continue de s’imposer comme l’un des marchés de la santé les plus importants et les plus dynamiques d’Europe. En réunissant Tilray Medical, CC Pharma et 14U Pharma dans le cadre de ce partenariat, nous consolidons notre position commune en Allemagne, tout en renforçant notre présence sur ce marché, en élargissant l’accès au réseau officinal et en établissant une plateforme encore plus robuste au service d’une croissance durable à long terme. Cette collaboration renforce notre capacité à répondre aux besoins des pharmacies, des patients et des consommateurs, tout en créant les conditions propices à une poursuite durable de notre expansion sur le marché allemand. »

CC Pharma figure parmi les deux sociétés d’importation parallèle retenues comme partenaires par Alliance Healthcare Deutschland, ce qui atteste de la solidité de la réputation de Tilray dans le secteur de la distribution pharmaceutique allemande. Ce partenariat confère à CC Pharma un accès privilégié à plus de 20 % des pharmacies en Allemagne et renforce significativement sa présence sur ce marché. À ce jour, CC Pharma accompagne plus de 16 000 pharmacies à l’échelle nationale.

Mathias Bossen, directeur général de CC Pharma, a indiqué : « Notre partenariat de longue date avec Alliance Healthcare Deutschland franchit une nouvelle étape grâce à cette coopération stratégique. En conjuguant nos expertises et nos capacités respectives, nous établissons de nouveaux standards en matière d’accès, de qualité de service et d’innovation au bénéfice des pharmacies et des patients sur l’ensemble du territoire allemand. »

Ce partenariat vient renforcer l’engagement de Tilray en faveur du déploiement d’une plateforme de soins intégrée et de grande envergure en Allemagne, en s’appuyant à la fois sur la position de premier plan de CC Pharma dans la distribution pharmaceutique et sur l’expansion de Tilray Medical dans le domaine du cannabis thérapeutique.

À propos d’Alliance Healthcare Deutschland et GEHE

Alliance Healthcare Deutschland et GEHE font progresser le secteur de la santé : en toute sécurité, de manière fiable et rapide. Alliance Healthcare Deutschland GmbH, dont le siège est situé à Francfort-sur-le-Main, est une entité du groupe Boots. À travers ses deux enseignes de distribution en gros, Alliance Healthcare® Deutschland et GEHE®, ainsi que grâce à la coopération pharmaceutique « gesund leben », solidement établie, l’entreprise figure parmi les principaux acteurs de l’accompagnement des pharmacies et des fabricants de produits pharmaceutiques en Allemagne. S’appuyant sur un réseau moderne et sur une offre de services évolutive, ce grossiste pharmaceutique à gamme complète, doté de 29 sites, assure, en collaboration avec ses partenaires, l’approvisionnement en médicaments ainsi que la continuité des services de santé à l’échelle nationale. L’action engagée s’inscrit dans une approche des soins de santé fondée sur la durabilité, la fiabilité et la prise en charge globale, avec pour ambition de permettre à chacun, en Allemagne, d’accéder à une vie plus saine et plus épanouie. #wemovehealth

www.alliance-healthcare-gehe.de

À propos de « gesund leben »

La coopération pharmaceutique d’envergure « gesund leben » contribue au renforcement durable, économique et structurel des pharmacies, tout en participant activement à la responsabilité collective liée à la prise en charge sanitaire de millions de personnes. La coopération accompagne ses quelque 3 600 pharmacies partenaires au moyen d’une offre complète de services orientés vers l’avenir, couvrant notamment le marketing, le conseil en santé, la numérisation, la gestion des ressources humaines, la formation continue, ainsi que les processus opérationnels et les fonctions financières. Grâce à ce portefeuille de services solide, nous permettons à nos partenaires de déployer des approches innovantes auprès de leurs clients et de proposer de nouveaux services de santé. Cette approche place en permanence les personnes et leur santé au centre des priorités.

À propos de CC Pharma

CC Pharma est un distributeur pharmaceutique de premier plan en Allemagne, fournissant une large gamme de médicaments de marque et génériques aux pharmacies de tout le pays. En tant que filiale de Tilray Brands, CC Pharma allie son expertise du marché local à l’envergure, à la rigueur et aux ressources stratégiques d’une entreprise mondiale.

Pour en savoir plus sur CC Pharma, consultez le site www.cc-pharma.com

À propos de 14U Pharma

14U Pharma, filiale de CC Pharma établie en Allemagne, est une entreprise pharmaceutique spécialisée dans les contrats de remise, orientée vers le développement de solutions de santé innovantes et de produits centrés sur le patient.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical se consacre à transformer les vies et à respecter la dignité des patients ayant besoin de ces produits, en leur assurant un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de cannabis thérapeutique, à savoir Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios et Navcora. Après être devenue l’une des premières sociétés de production à obtenir le statut de producteur agréé de cannabis thérapeutique au Canada, Tilray a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF en Europe, d’abord au Portugal, puis en Allemagne. Desservant 20 pays sur cinq continents, Tilray Medical est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de cannabis thérapeutique destiné aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements.

Pour en savoir plus sur Tilray Medical, consultez les sites Internet de Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada et Tilray Medical Australia-New Zealand.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est une société internationale de premier plan spécialisée dans les biens de consommation courante, exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui s’impose comme une force de transformation au carrefour du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, dans le but d’améliorer la qualité de vie grâce à des moments d’échanges. La mission de Tilray est d’être une entreprise leader dans le domaine des produits de style de vie haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous participons à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des moments d’échanges, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives-

Certaines déclarations exprimées dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, soumises aux dispositions dites « Safe Harbor » (ou « sphère de sécurité ») instituées par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettre », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projeter », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Certains facteurs matériels, estimations, objectifs, projections ou hypothèses ont été utilisés pour tirer les conclusions contenues dans les déclarations prospectives de la présente communication, et ces hypothèses pourraient s’avérer inexactes. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés concernant nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la Société à commercialiser des produits nouveaux et innovants à l’échelle mondiale. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les performances, réalisations ou résultats réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes actuellement non connus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué comprennent également des déclarations concernant le positionnement de la Société sur le marché, sa capacité anticipée à répondre à la demande croissante en cannabis thérapeutique dans les environnements pharmaceutiques réglementés, et ses attentes quant à l’efficacité des partenariats stratégiques. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray (formulaire 10-K) (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC), déposés auprès de la SEC et disponibles sur EDGAR. Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de leur publication, et la Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouvelles informations, événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

