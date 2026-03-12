Sjóvá: Niðurstöður aðalfundar 12. mars 2026

Aðalfundur Sjóvá-Almennra trygginga hf. fór fram í dag, fimmtudaginn 12. mars 2026. Í viðhengi er að finna helstu niðurstöður frá aðalfundinum.
Kosið var í stjórn félagsins fyrir næsta starfsár. Stjórn hefur skipt með sér verkum. Formaður stjórnar er Björgólfur Jóhannsson og Hildur Árnadóttir varaformaður.
Í stjórn félagsins voru kjörin:
Björgólfur Jóhannsson
Guðmundur Örn Gunnarsson
Hildur Árnadóttir
Ingi Jóhann Guðmundsson
Ingunn Agnes Kro
Eftirtalin voru kjörin sem varamenn í stjórn:
Erna Gísladóttir
Garðar Gíslason
Sjálfkjörið var í tilnefningarnefnd félagsins til næstu tveggja ára en nefndina skipa:
Finnur R. Stefánsson
Katrín S. Óladóttir
Sigríður Olgeirsdóttir
Nánari upplýsingar veitir Davíð Scheving Thorsteinsson í síma 869-8109 eða fjarfestar@sjova.is.
