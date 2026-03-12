Ilkka Oyj Pörssitiedote 12.3.2026, klo 19:00

Ilkka Oyj:n omien osakkeiden hankinta 12.3.2026

Päivämäärä 12.3.2026 Pörssikauppa Osto Osakelaji ILKKA2 Osakemäärä (kpl) 3 100 Keskihinta/osake (EUR) 4,2704 Kokonaishinta (EUR) 13 238,24

Hankintojen jälkeen Ilkka Oyj:n hallussa on 121 071 omaa osaketta (ILKKA2).

Ilkka Oyj:n puolesta

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Antti Väliaho Jonathan Nyberg

Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.





