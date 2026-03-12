Bilan semestriel (S2 2025) du contrat de liquidité mis en œuvre avec Allinvest Securities

Au titre du contrat de liquidité confié par Audacia (la “Société”) à Allinvest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié au 31 décembre 2025.

Nombre d’actions : 48 784

Solde en espèces : 110 598,08 €

ACHAT 602 transactions 37 386 actions 152 909,44 € VENTE 660 transactions 46 325 actions 209 769,92 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 57 723

Solde en espèces : 33 466,42 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition.

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces : 250 000 €

À noter qu’un apport complémentaire de 20 000 € a été effectué le 12 septembre 2025, que les intérêts constatés s’élèvent à 271,35 € et qu’un ajustement d’arrondi de -0,17 € a été comptabilisé.

***

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur les nouveaux mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Mnémonique : ALAUD

Code ISIN : FR00140059B5

Euronext Growth Paris



CONTACTS

Éléonore de Rose

eleonore.derose@audacia.fr

+33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53



Dusan Oresansky / Pierre Laurent

Relations investisseurs

audacia@newcap.eu

+33 1 44 71 94 92

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué a un caractère strictement informatif. Il ne constitue ni une offre au public de titres financiers, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une sollicitation en vue de la souscription de titres. La participation au projet présenté est réservée à des investisseurs avertis, capables d’apprécier les risques inhérents à ce type d’opération et de supporter une perte totale ou partielle du capital investi. Tout investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital, un risque d’illiquidité ainsi que des risques liés au marché immobilier et aux conditions de financement.

Les caractéristiques juridiques, financières et fiscales de l’opération sont décrites dans la documentation contractuelle propre au véhicule d’investissement. La décision d’investissement ne doit être fondée que sur un examen attentif et complet de cette documentation. Le véhicule d’investissement présenté est une société par actions simplifiée constituée pour les besoins d’une opération déterminée. Il ne bénéficie pas d’un agrément de l’Autorité des marchés financiers en tant qu’organisme de placement collectif. L’agrément dont bénéficie la société de gestion en qualité de société de gestion de portefeuille ne vaut ni approbation de l’opportunité de l’investissement, ni validation du projet présenté.

Les informations contenues dans ce document ne sauraient être utilisées pour un autre but que celui pour lequel elles ont été créées.

ACHATS VENTES DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) 01/07/2025 3 41 147,64 € 01/07/2025 - € 01/07/2025 - € 01/07/2025 1 1 3,64 € 02/07/2025 4 125 447,44 € 02/07/2025 - € 02/07/2025 - € 02/07/2025 2 3 10,92 € 03/07/2025 1 2 7,12 € 03/07/2025 - € 03/07/2025 - € 03/07/2025 6 222 810,58 € 04/07/2025 - € 04/07/2025 3 126 466,20 € 07/07/2025 1 1 3,72 € 07/07/2025 - € 08/07/2025 9 674 2 384,26 € 08/07/2025 - € 08/07/2025 - € 08/07/2025 2 16 56,64 € 09/07/2025 1 1 3,54 € 09/07/2025 - € 09/07/2025 - € 09/07/2025 3 90 318,60 € 10/07/2025 - € 10/07/2025 2 11 38,90 € 11/07/2025 3 301 1 053,54 € 11/07/2025 - € 11/07/2025 - € 11/07/2025 4 111 396,98 € 14/07/2025 2 136 476,00 € 14/07/2025 - € 14/07/2025 - € 14/07/2025 1 1 3,50 € 15/07/2025 1 1 3,50 € 15/07/2025 - € 15/07/2025 - € 15/07/2025 1 1 3,50 € 16/07/2025 1 1 3,50 € 16/07/2025 - € 16/07/2025 - € 16/07/2025 1 1 3,50 € 17/07/2025 1 1 3,50 € 17/07/2025 - € 17/07/2025 - € 17/07/2025 2 31 110,30 € 18/07/2025 6 405 1 421,56 € 18/07/2025 - € 18/07/2025 - € 18/07/2025 2 66 234,96 € 21/07/2025 6 197 701,32 € 21/07/2025 - € 21/07/2025 - € 21/07/2025 3 5 17,80 € 22/07/2025 4 6 21,34 € 22/07/2025 - € 22/07/2025 - € 22/07/2025 1 1 3,56 € 23/07/2025 9 458 1 617,16 € 23/07/2025 - € 23/07/2025 - € 23/07/2025 3 226 820,04 € 24/07/2025 7 231 809,74 € 24/07/2025 - € 24/07/2025 - € 24/07/2025 1 1 3,52 € 25/07/2025 3 102 354,96 € 25/07/2025 - € 25/07/2025 - € 25/07/2025 1 1 3,48 € 28/07/2025 2 10 36,00 € 28/07/2025 - € 28/07/2025 - € 28/07/2025 7 281 1 022,82 € 29/07/2025 2 50 184,00 € 29/07/2025 - € 29/07/2025 - € 29/07/2025 5 289 1 075,82 € 30/07/2025 3 53 195,04 € 30/07/2025 - € 30/07/2025 - € 30/07/2025 3 34 127,16 € 31/07/2025 2 51 187,68 € 31/07/2025 - € 31/07/2025 - € 31/07/2025 1 1 3,68 € 01/08/2025 5 138 506,38 € 01/08/2025 - € 01/08/2025 - € 01/08/2025 4 130 481,16 € 04/08/2025 3 106 390,08 € 04/08/2025 - € 04/08/2025 - € 04/08/2025 1 1 3,68 € 05/08/2025 2 16 58,88 € 05/08/2025 - € 06/08/2025 5 426 1 550,68 € 06/08/2025 - € 06/08/2025 - € 06/08/2025 7 285 1 063,68 € 07/08/2025 2 250 920,00 € 07/08/2025 - € 07/08/2025 - € 07/08/2025 5 258 960,16 € 08/08/2025 1 1 3,68 € 08/08/2025 - € 08/08/2025 - € 08/08/2025 2 48 181,34 € 11/08/2025 4 46 171,12 € 11/08/2025 - € 11/08/2025 - € 11/08/2025 1 1 3,74 € 12/08/2025 1 1 3,78 € 12/08/2025 - € 13/08/2025 3 206 771,38 € 13/08/2025 - € 14/08/2025 2 126 473,78 € 14/08/2025 - € 15/08/2025 1 1 3,76 € 15/08/2025 - € 15/08/2025 - € 15/08/2025 1 1 3,76 € 18/08/2025 4 369 1 368,00 € 18/08/2025 - € 18/08/2025 - € 18/08/2025 4 126 466,28 € 19/08/2025 7 296 1 082,78 € 19/08/2025 - € 19/08/2025 - € 19/08/2025 6 376 1 391,20 € 20/08/2025 - € 20/08/2025 1 1 3,78 € 21/08/2025 5 211 789,98 € 21/08/2025 - € 22/08/2025 6 120 443,24 € 22/08/2025 - € 22/08/2025 - € 22/08/2025 1 1 3,72 € 25/08/2025 1 1 3,78 € 25/08/2025 - € 25/08/2025 - € 25/08/2025 1 69 260,82 € 26/08/2025 2 126 473,78 € 26/08/2025 - € 26/08/2025 - € 26/08/2025 2 23 86,94 € 27/08/2025 3 125 465,04 € 27/08/2025 - € 27/08/2025 - € 27/08/2025 1 1 3,76 € 28/08/2025 2 2 7,44 € 28/08/2025 - € 28/08/2025 - € 28/08/2025 2 34 128,46 € 29/08/2025 7 294 1 097,00 € 29/08/2025 - € 29/08/2025 - € 29/08/2025 1 14 52,36 € 01/09/2025 3 128 471,04 € 01/09/2025 - € 01/09/2025 - € 01/09/2025 3 92 340,38 € 02/09/2025 6 443 1 604,88 € 02/09/2025 - € 02/09/2025 - € 02/09/2025 2 35 129,50 € 03/09/2025 2 51 187,72 € 03/09/2025 - € 03/09/2025 - € 03/09/2025 3 50 186,98 € 04/09/2025 2 114 419,58 € 04/09/2025 - € 04/09/2025 - € 04/09/2025 1 1 3,74 € 05/09/2025 1 1 3,68 € 05/09/2025 - € 05/09/2025 - € 05/09/2025 1 1 3,68 € 08/09/2025 2 19 69,92 € 08/09/2025 - € 08/09/2025 - € 08/09/2025 1 1 3,68 € 09/09/2025 4 168 616,24 € 09/09/2025 - € 09/09/2025 - € 09/09/2025 2 5 18,48 € 10/09/2025 1 1 3,64 € 10/09/2025 - € 10/09/2025 - € 10/09/2025 4 19 69,54 € 11/09/2025 24 3 975 13 873,04 € 11/09/2025 - € 11/09/2025 - € 11/09/2025 19 1261 4 466,14 € 12/09/2025 - € 12/09/2025 4 86 296,12 € 15/09/2025 - € 15/09/2025 4 71 249,70 € 16/09/2025 3 43 151,14 € 16/09/2025 - € 16/09/2025 - € 16/09/2025 2 38 136,00 € 17/09/2025 5 62 214,10 € 17/09/2025 - € 18/09/2025 4 52 178,88 € 18/09/2025 - € 18/09/2025 - € 18/09/2025 1 1 3,44 € 19/09/2025 4 15 51,30 € 19/09/2025 - € 19/09/2025 - € 19/09/2025 1 1 3,44 € 22/09/2025 3 98 335,04 € 22/09/2025 - € 23/09/2025 10 1 061 3 552,02 € 23/09/2025 - € 23/09/2025 - € 23/09/2025 3 101 343,40 € 24/09/2025 2 42 138,60 € 24/09/2025 - € 24/09/2025 - € 24/09/2025 2 100 338,80 € 25/09/2025 6 398 1 353,20 € 25/09/2025 - € 25/09/2025 - € 25/09/2025 1 1 3,40 € 26/09/2025 2 211 755,20 € 26/09/2025 - € 26/09/2025 - € 26/09/2025 9 419 1 485,34 € 29/09/2025 2 125 475,00 € 29/09/2025 - € 29/09/2025 - € 29/09/2025 13 1892 7 189,32 € 30/09/2025 8 682 2 533,48 € 30/09/2025 - € 01/10/2025 5 165 605,66 € 01/10/2025 - € 01/10/2025 - € 01/10/2025 1 1 3,70 € 02/10/2025 24 2 790 9 856,50 € 02/10/2025 - € 02/10/2025 - € 02/10/2025 9 305 1 086,62 € 03/10/2025 1 1 3,50 € 03/10/2025 - € 03/10/2025 - € 03/10/2025 7 235 831,90 € 06/10/2025 - € 06/10/2025 6 155 548,66 € 07/10/2025 3 35 123,90 € 07/10/2025 - € 07/10/2025 - € 07/10/2025 2 2 7,08 € 08/10/2025 3 176 618,02 € 08/10/2025 - € 08/10/2025 - € 08/10/2025 7 325 1 163,42 € 09/10/2025 4 92 329,40 € 09/10/2025 - € 09/10/2025 - € 09/10/2025 1 1 3,62 € 10/10/2025 - € 10/10/2025 2 2 7,24 € 13/10/2025 1 1 3,60 € 13/10/2025 - € 13/10/2025 - € 13/10/2025 5 420 1 537,00 € 14/10/2025 1 1 3,70 € 14/10/2025 - € 14/10/2025 - € 14/10/2025 4 84 310,80 € 15/10/2025 4 101 379,70 € 15/10/2025 - € 15/10/2025 - € 15/10/2025 11 729 2 750,50 € 16/10/2025 4 151 562,70 € 16/10/2025 - € 16/10/2025 - € 16/10/2025 12 478 1 796,80 € 17/10/2025 7 137 506,90 € 17/10/2025 - € 17/10/2025 - € 17/10/2025 5 204 776,04 € 20/10/2025 22 2 032 7 353,22 € 20/10/2025 - € 20/10/2025 - € 20/10/2025 8 831 3 240,82 € 21/10/2025 12 762 2 649,48 € 21/10/2025 - € 21/10/2025 - € 21/10/2025 13 1193 4 286,50 € 22/10/2025 1 1 3,58 € 22/10/2025 - € 22/10/2025 - € 22/10/2025 1 1 3,58 € 23/10/2025 7 201 719,58 € 23/10/2025 - € 23/10/2025 - € 23/10/2025 2 84 304,04 € 24/10/2025 6 136 482,48 € 24/10/2025 - € 24/10/2025 - € 24/10/2025 6 257 927,50 € 27/10/2025 5 94 340,28 € 27/10/2025 - € 27/10/2025 - € 27/10/2025 4 101 371,82 € 28/10/2025 5 54 193,84 € 28/10/2025 - € 28/10/2025 - € 28/10/2025 15 643 2 372,86 € 29/10/2025 5 150 549,00 € 29/10/2025 - € 29/10/2025 - € 29/10/2025 8 211 786,58 € 30/10/2025 1 1 3,74 € 30/10/2025 - € 30/10/2025 - € 30/10/2025 2 81 302,94 € 31/10/2025 2 2 7,44 € 31/10/2025 - € 31/10/2025 - € 31/10/2025 1 1 3,74 € 03/11/2025 13 1 610 5 677,40 € 03/11/2025 - € 03/11/2025 - € 03/11/2025 8 280 1 033,40 € 04/11/2025 1 1 3,70 € 04/11/2025 - € 04/11/2025 - € 04/11/2025 3 32 118,40 € 05/11/2025 2 5 18,34 € 05/11/2025 - € 05/11/2025 - € 05/11/2025 2 31 114,10 € 06/11/2025 7 301 1 073,04 € 06/11/2025 - € 06/11/2025 - € 06/11/2025 3 151 541,68 € 07/11/2025 5 151 534,62 € 07/11/2025 - € 07/11/2025 - € 07/11/2025 5 226 813,12 € 10/11/2025 1 1 3,60 € 10/11/2025 - € 10/11/2025 - € 10/11/2025 5 341 1 246,62 € 11/11/2025 1 50 188,00 € 11/11/2025 - € 11/11/2025 - € 11/11/2025 11 670 2 511,72 € 12/11/2025 8 350 1 261,14 € 12/11/2025 - € 12/11/2025 - € 12/11/2025 8 498 1 833,20 € 13/11/2025 - € 13/11/2025 8 1254 4 740,12 € 14/11/2025 - € 14/11/2025 1 1 3,80 € 17/11/2025 1 1 3,80 € 17/11/2025 - € 17/11/2025 - € 17/11/2025 2 16 61,12 € 18/11/2025 3 101 383,80 € 18/11/2025 - € 18/11/2025 - € 18/11/2025 5 276 1 058,80 € 19/11/2025 5 152 560,32 € 19/11/2025 - € 19/11/2025 - € 19/11/2025 6 576 2 176,28 € 20/11/2025 2 20 75,60 € 20/11/2025 - € 21/11/2025 1 1 3,82 € 21/11/2025 - € 21/11/2025 - € 21/11/2025 3 126 481,32 € 24/11/2025 4 76 285,56 € 24/11/2025 - € 24/11/2025 - € 24/11/2025 8 794 3 077,96 € 25/11/2025 4 201 785,98 € 25/11/2025 - € 25/11/2025 6 - € 26/11/2025 314 1 234,72 € 26/11/2025 257 986,42 € 26/11/2025 6 - € 26/11/2025 7 - € 27/11/2025 555 2 153,90 € 27/11/2025 251 969,42 € 27/11/2025 9 - € 27/11/2025 6 - € 28/11/2025 575 2 268,50 € 28/11/2025 306 1 167,16 € 28/11/2025 4 - € 28/11/2025 5 - € 01/12/2025 122 485,56 € 01/12/2025 377 1 469,02 € 01/12/2025 8 - € 01/12/2025 1 - € 02/12/2025 1004 3 995,92 € 02/12/2025 1 4,00 € 02/12/2025 7 - € 02/12/2025 10 - € 03/12/2025 320 1 297,38 € 03/12/2025 1351 5 192,96 € 03/12/2025 2 - € 03/12/2025 - € 04/12/2025 7 34 136,66 € 04/12/2025 1 - € 05/12/2025 90 343,80 € 05/12/2025 1 3,82 € 05/12/2025 5 - € 05/12/2025 6 - € 08/12/2025 30 114,60 € 08/12/2025 175 701,50 € 08/12/2025 18 - € 08/12/2025 3 - € 09/12/2025 899 3 721,86 € 09/12/2025 65 292,20 € 09/12/2025 29 - € 09/12/2025 5 - € 10/12/2025 2999 13 117,22 € 10/12/2025 90 403,20 € 10/12/2025 7 - € 10/12/2025 1 - € 11/12/2025 277 1 257,60 € 11/12/2025 125 600,00 € 11/12/2025 21 - € 11/12/2025 4 - € 12/12/2025 2500 11 950,00 € 12/12/2025 139 683,38 € 12/12/2025 11 - € 12/12/2025 8 - € 15/12/2025 1222 6 102,44 € 15/12/2025 475 2 328,60 € 15/12/2025 4 - € 15/12/2025 31 - € 16/12/2025 913 4 565,00 € 16/12/2025 2369 11 590,95 € 16/12/2025 28 - € 16/12/2025 5 - € 17/12/2025 4172 22 141,34 € 17/12/2025 255 1 519,50 € 17/12/2025 26 - € 17/12/2025 35 - € 18/12/2025 3801 22 628,05 € 18/12/2025 3231 17 983,90 € 18/12/2025 21 - € 18/12/2025 13 - € 19/12/2025 2248 12 818,40 € 19/12/2025 893 4 807,80 € 19/12/2025 27 - € 19/12/2025 21 - € 22/12/2025 2639 14 766,85 € 22/12/2025 1717 9 170,88 € 22/12/2025 15 - € 22/12/2025 2 - € 23/12/2025 730 3 982,10 € 23/12/2025 110 561,00 € 23/12/2025 7 - € 23/12/2025 4 - € 24/12/2025 801 4 225,30 € 24/12/2025 8 168 871,95 € 29/12/2025 - € 29/12/2025 866 4 403,92 € 29/12/2025 6 - € 29/12/2025 5 - € 30/12/2025 537 2 786,10 € 30/12/2025 505 2 586,50 € 30/12/2025 11 - € 30/12/2025 3 - € 31/12/2025 864 4 539,20 € 31/12/2025 158 821,60 € - € Total 602 37228 152 909,44 € 660 46325 209 769,92 €





Pièce jointe