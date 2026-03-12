Bilan semestriel (S2 2025) du contrat de liquidité mis en œuvre avec Allinvest Securities

Au titre du contrat de liquidité confié par Audacia (la “Société”) à Allinvest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié au 31 décembre 2025.
- Nombre d’actions : 48 784
- Solde en espèces : 110 598,08 €
|ACHAT
|602 transactions
|37 386 actions
|152 909,44 €
|VENTE
|660 transactions
|46 325 actions
|209 769,92 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 57 723
- Solde en espèces : 33 466,42 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition.
- Nombre d’actions : 0
- Solde en espèces : 250 000 €
À noter qu’un apport complémentaire de 20 000 € a été effectué le 12 septembre 2025, que les intérêts constatés s’élèvent à 271,35 € et qu’un ajustement d’arrondi de -0,17 € a été comptabilisé.
***
A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »
Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :
- Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;
- Le Capital Immobilier, centré sur les nouveaux mode d’habitat partagé ;
- Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.
Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.
Mnémonique : ALAUD
Code ISIN : FR00140059B5
Euronext Growth Paris
Pièce jointe