Bilan semestriel (S2 2025) du contrat de liquidité mis en œuvre avec Allinvest Securities

Au titre du contrat de liquidité confié par Audacia (la “Société”) à Allinvest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié au 31 décembre 2025.

  • Nombre d’actions : 48 784
  • Solde en espèces : 110 598,08 €
ACHAT602 transactions37 386 actions152 909,44 €
VENTE660 transactions46 325 actions209 769,92 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 57 723
  • Solde en espèces : 33 466,42 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition.

  • Nombre d’actions : 0
  • Solde en espèces : 250 000 €

À noter qu’un apport complémentaire de 20 000 € a été effectué le 12 septembre 2025, que les intérêts constatés s’élèvent à 271,35 € et qu’un ajustement d’arrondi de -0,17 € a été comptabilisé.

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »
Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

  • Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;
  • Le Capital Immobilier, centré sur les nouveaux mode d’habitat partagé ;
  • Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.

Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Mnémonique : ALAUD
Code ISIN : FR00140059B5
Euronext Growth Paris

 Éléonore de Rose
eleonore.derose@audacia.fr
+33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53
 

Dusan Oresansky / Pierre Laurent
Relations investisseurs
audacia@newcap.eu
+33 1 44 71 94 92

Le présent communiqué a un caractère strictement informatif. Il ne constitue ni une offre au public de titres financiers, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une sollicitation en vue de la souscription de titres. La participation au projet présenté est réservée à des investisseurs avertis, capables d’apprécier les risques inhérents à ce type d’opération et de supporter une perte totale ou partielle du capital investi. Tout investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital, un risque d’illiquidité ainsi que des risques liés au marché immobilier et aux conditions de financement.

Les caractéristiques juridiques, financières et fiscales de l’opération sont décrites dans la documentation contractuelle propre au véhicule d’investissement. La décision d’investissement ne doit être fondée que sur un examen attentif et complet de cette documentation. Le véhicule d’investissement présenté est une société par actions simplifiée constituée pour les besoins d’une opération déterminée. Il ne bénéficie pas d’un agrément de l’Autorité des marchés financiers en tant qu’organisme de placement collectif. L’agrément dont bénéficie la société de gestion en qualité de société de gestion de portefeuille ne vaut ni approbation de l’opportunité de l’investissement, ni validation du projet présenté.

Les informations contenues dans ce document ne sauraient être utilisées pour un autre but que celui pour lequel elles ont été créées.

ACHATSVENTES
DATENombre de transactionsNombre de titresCapitaux(EUR)DATENombre de transactionsNombre de titresCapitaux(EUR)
01/07/2025341147,64 €01/07/2025  - €
01/07/2025  - €01/07/2025113,64 €
02/07/20254125447,44 €02/07/2025  - €
02/07/2025  - €02/07/20252310,92 €
03/07/2025127,12 €03/07/2025  - €
03/07/2025  - €03/07/20256222810,58 €
04/07/2025  - €04/07/20253126466,20 €
07/07/2025113,72 €07/07/2025  - €
08/07/202596742 384,26 €08/07/2025  - €
08/07/2025  - €08/07/202521656,64 €
09/07/2025113,54 €09/07/2025  - €
09/07/2025  - €09/07/2025390318,60 €
10/07/2025  - €10/07/202521138,90 €
11/07/202533011 053,54 €11/07/2025  - €
11/07/2025  - €11/07/20254111396,98 €
14/07/20252136476,00 €14/07/2025  - €
14/07/2025  - €14/07/2025113,50 €
15/07/2025113,50 €15/07/2025  - €
15/07/2025  - €15/07/2025113,50 €
16/07/2025113,50 €16/07/2025  - €
16/07/2025  - €16/07/2025113,50 €
17/07/2025113,50 €17/07/2025  - €
17/07/2025  - €17/07/2025231110,30 €
18/07/202564051 421,56 €18/07/2025  - €
18/07/2025  - €18/07/2025266234,96 €
21/07/20256197701,32 €21/07/2025  - €
21/07/2025  - €21/07/20253517,80 €
22/07/20254621,34 €22/07/2025  - €
22/07/2025  - €22/07/2025113,56 €
23/07/202594581 617,16 €23/07/2025  - €
23/07/2025  - €23/07/20253226820,04 €
24/07/20257231809,74 €24/07/2025  - €
24/07/2025  - €24/07/2025113,52 €
25/07/20253102354,96 €25/07/2025  - €
25/07/2025  - €25/07/2025113,48 €
28/07/202521036,00 €28/07/2025  - €
28/07/2025  - €28/07/202572811 022,82 €
29/07/2025250184,00 €29/07/2025  - €
29/07/2025  - €29/07/202552891 075,82 €
30/07/2025353195,04 €30/07/2025  - €
30/07/2025  - €30/07/2025334127,16 €
31/07/2025251187,68 €31/07/2025  - €
31/07/2025  - €31/07/2025113,68 €
01/08/20255138506,38 €01/08/2025  - €
01/08/2025  - €01/08/20254130481,16 €
04/08/20253106390,08 €04/08/2025  - €
04/08/2025  - €04/08/2025113,68 €
05/08/202521658,88 €05/08/2025  - €
06/08/202554261 550,68 €06/08/2025  - €
06/08/2025  - €06/08/202572851 063,68 €
07/08/20252250920,00 €07/08/2025  - €
07/08/2025  - €07/08/20255258960,16 €
08/08/2025113,68 €08/08/2025  - €
08/08/2025  - €08/08/2025248181,34 €
11/08/2025446171,12 €11/08/2025  - €
11/08/2025  - €11/08/2025113,74 €
12/08/2025113,78 €12/08/2025  - €
13/08/20253206771,38 €13/08/2025  - €
14/08/20252126473,78 €14/08/2025  - €
15/08/2025113,76 €15/08/2025  - €
15/08/2025  - €15/08/2025113,76 €
18/08/202543691 368,00 €18/08/2025  - €
18/08/2025  - €18/08/20254126466,28 €
19/08/202572961 082,78 €19/08/2025  - €
19/08/2025  - €19/08/202563761 391,20 €
20/08/2025  - €20/08/2025113,78 €
21/08/20255211789,98 €21/08/2025  - €
22/08/20256120443,24 €22/08/2025  - €
22/08/2025  - €22/08/2025113,72 €
25/08/2025113,78 €25/08/2025  - €
25/08/2025  - €25/08/2025169260,82 €
26/08/20252126473,78 €26/08/2025  - €
26/08/2025  - €26/08/202522386,94 €
27/08/20253125465,04 €27/08/2025  - €
27/08/2025  - €27/08/2025113,76 €
28/08/2025227,44 €28/08/2025  - €
28/08/2025  - €28/08/2025234128,46 €
29/08/202572941 097,00 €29/08/2025  - €
29/08/2025  - €29/08/202511452,36 €
01/09/20253128471,04 €01/09/2025  - €
01/09/2025  - €01/09/2025392340,38 €
02/09/202564431 604,88 €02/09/2025  - €
02/09/2025  - €02/09/2025235129,50 €
03/09/2025251187,72 €03/09/2025  - €
03/09/2025  - €03/09/2025350186,98 €
04/09/20252114419,58 €04/09/2025  - €
04/09/2025  - €04/09/2025113,74 €
05/09/2025113,68 €05/09/2025  - €
05/09/2025  - €05/09/2025113,68 €
08/09/202521969,92 €08/09/2025   - €
08/09/2025  - €08/09/2025113,68 €
09/09/20254168616,24 €09/09/2025  - €
09/09/2025  - €09/09/20252518,48 €
10/09/2025113,64 €10/09/2025  - €
10/09/2025  - €10/09/202541969,54 €
11/09/2025243 97513 873,04 €11/09/2025  - €
11/09/2025  - €11/09/20251912614 466,14 €
12/09/2025  - €12/09/2025486296,12 €
15/09/2025  - €15/09/2025471249,70 €
16/09/2025343151,14 €16/09/2025  - €
16/09/2025  - €16/09/2025238136,00 €
17/09/2025562214,10 €17/09/2025  - €
18/09/2025452178,88 €18/09/2025  - €
18/09/2025  - €18/09/2025113,44 €
19/09/202541551,30 €19/09/2025  - €
19/09/2025  - €19/09/2025113,44 €
22/09/2025398335,04 €22/09/2025  - €
23/09/2025101 0613 552,02 €23/09/2025  - €
23/09/2025  - €23/09/20253101343,40 €
24/09/2025242138,60 €24/09/2025  - €
24/09/2025  - €24/09/20252100338,80 €
25/09/202563981 353,20 €25/09/2025  - €
25/09/2025  - €25/09/2025113,40 €
26/09/20252211755,20 €26/09/2025  - €
26/09/2025  - €26/09/202594191 485,34 €
29/09/20252125475,00 €29/09/2025  - €
29/09/2025  - €29/09/20251318927 189,32 €
30/09/202586822 533,48 €30/09/2025  - €
01/10/20255165605,66 €01/10/2025  - €
01/10/2025  - €01/10/2025113,70 €
02/10/2025242 7909 856,50 €02/10/2025  - €
02/10/2025  - €02/10/202593051 086,62 €
03/10/2025113,50 €03/10/2025  - €
03/10/2025  - €03/10/20257235831,90 €
06/10/2025  - €06/10/20256155548,66 €
07/10/2025335123,90 €07/10/2025  - €
07/10/2025  - €07/10/2025227,08 €
08/10/20253176618,02 €08/10/2025  - €
08/10/2025  - €08/10/202573251 163,42 €
09/10/2025492329,40 €09/10/2025  - €
09/10/2025  - €09/10/2025113,62 €
10/10/2025  - €10/10/2025227,24 €
13/10/2025113,60 €13/10/2025  - €
13/10/2025  - €13/10/202554201 537,00 €
14/10/2025113,70 €14/10/2025  - €
14/10/2025  - €14/10/2025484310,80 €
15/10/20254101379,70 €15/10/2025  - €
15/10/2025  - €15/10/2025117292 750,50 €
16/10/20254151562,70 €16/10/2025  - €
16/10/2025  - €16/10/2025124781 796,80 €
17/10/20257137506,90 €17/10/2025  - €
17/10/2025  - €17/10/20255204776,04 €
20/10/2025222 0327 353,22 €20/10/2025  - €
20/10/2025  - €20/10/202588313 240,82 €
21/10/2025127622 649,48 €21/10/2025  - €
21/10/2025  - €21/10/20251311934 286,50 €
22/10/2025113,58 €22/10/2025  - €
22/10/2025  - €22/10/2025113,58 €
23/10/20257201719,58 €23/10/2025  - €
23/10/2025  - €23/10/2025284304,04 €
24/10/20256136482,48 €24/10/2025  - €
24/10/2025  - €24/10/20256257927,50 €
27/10/2025594340,28 €27/10/2025  - €
27/10/2025  - €27/10/20254101371,82 €
28/10/2025554193,84 €28/10/2025  - €
28/10/2025  - €28/10/2025156432 372,86 €
29/10/20255150549,00 €29/10/2025  - €
29/10/2025  - €29/10/20258211786,58 €
30/10/2025113,74 €30/10/2025  - €
30/10/2025  - €30/10/2025281302,94 €
31/10/2025227,44 €31/10/2025  - €
31/10/2025  - €31/10/2025113,74 €
03/11/2025131 6105 677,40 €03/11/2025  - €
03/11/2025  - €03/11/202582801 033,40 €
04/11/2025113,70 €04/11/2025  - €
04/11/2025  - €04/11/2025332118,40 €
05/11/20252518,34 €05/11/2025  - €
05/11/2025  - €05/11/2025231114,10 €
06/11/202573011 073,04 €06/11/2025  - €
06/11/2025  - €06/11/20253151541,68 €
07/11/20255151534,62 €07/11/2025  - €
07/11/2025  - €07/11/20255226813,12 €
10/11/2025113,60 €10/11/2025  - €
10/11/2025  - €10/11/202553411 246,62 €
11/11/2025150188,00 €11/11/2025  - €
11/11/2025  - €11/11/2025116702 511,72 €
12/11/202583501 261,14 €12/11/2025  - €
12/11/2025  - €12/11/202584981 833,20 €
13/11/2025  - €13/11/2025812544 740,12 €
14/11/2025  - €14/11/2025113,80 €
17/11/2025113,80 €17/11/2025  - €
17/11/2025  - €17/11/202521661,12 €
18/11/20253101383,80 €18/11/2025  - €
18/11/2025  - €18/11/202552761 058,80 €
19/11/20255152560,32 €19/11/2025  - €
19/11/2025  - €19/11/202565762 176,28 €
20/11/202522075,60 €20/11/2025  - €
21/11/2025113,82 €21/11/2025  - €
21/11/2025  - €21/11/20253126481,32 €
24/11/2025476285,56 €24/11/2025  - €
24/11/2025  - €24/11/202587943 077,96 €
25/11/20254201785,98 €25/11/2025  - €
25/11/20256 - €26/11/2025 3141 234,72 €
26/11/2025 257986,42 €26/11/20256 - €
26/11/20257 - €27/11/2025 5552 153,90 €
27/11/2025 251969,42 €27/11/20259 - €
27/11/20256 - €28/11/2025 5752 268,50 €
28/11/2025 3061 167,16 €28/11/20254 - €
28/11/20255 - €01/12/2025 122485,56 €
01/12/2025 3771 469,02 €01/12/20258 - €
01/12/20251 - €02/12/2025 10043 995,92 €
02/12/2025 14,00 €02/12/20257 - €
02/12/202510 - €03/12/2025 3201 297,38 €
03/12/2025 13515 192,96 €03/12/20252 - €
03/12/2025  - €04/12/2025734136,66 €
04/12/20251 - €05/12/2025 90343,80 €
05/12/2025 13,82 €05/12/20255 - €
05/12/20256 - €08/12/2025 30114,60 €
08/12/2025 175701,50 €08/12/202518 - €
08/12/20253 - €09/12/2025 8993 721,86 €
09/12/2025 65292,20 €09/12/202529 - €
09/12/20255 - €10/12/2025 299913 117,22 €
10/12/2025 90403,20 €10/12/20257 - €
10/12/20251 - €11/12/2025 2771 257,60 €
11/12/2025 125600,00 €11/12/202521 - €
11/12/20254 - €12/12/2025 250011 950,00 €
12/12/2025 139683,38 €12/12/202511 - €
12/12/20258 - €15/12/2025 12226 102,44 €
15/12/2025 4752 328,60 €15/12/20254 - €
15/12/202531 - €16/12/2025 9134 565,00 €
16/12/2025 236911 590,95 €16/12/202528 - €
16/12/20255 - €17/12/2025 417222 141,34 €
17/12/2025 2551 519,50 €17/12/202526 - €
17/12/202535 - €18/12/2025 380122 628,05 €
18/12/2025 323117 983,90 €18/12/202521 - €
18/12/202513 - €19/12/2025 224812 818,40 €
19/12/2025 8934 807,80 €19/12/202527 - €
19/12/202521 - €22/12/2025 263914 766,85 €
22/12/2025 17179 170,88 €22/12/202515 - €
22/12/20252 - €23/12/2025 7303 982,10 €
23/12/2025 110561,00 €23/12/20257 - €
23/12/20254 - €24/12/2025 8014 225,30 €
24/12/20258168871,95 €29/12/2025  - €
29/12/2025 8664 403,92 €29/12/20256 - €
29/12/20255 - €30/12/2025 5372 786,10 €
30/12/2025 5052 586,50 €30/12/202511 - €
30/12/20253 - €31/12/2025 8644 539,20 €
31/12/2025 158821,60 €   - €
        
Total60237228 152 909,44 €  66046325 209 769,92 €


