SKAGI: Framboð til stjórnar og tilnefningarnefndar Skaga

Framboðsfrestur vegna kjörs til stjórnar og tilnefningarnefndar á aðalfundi Skaga hf., sem haldinn verður þriðjudaginn 17. mars næstkomandi, rann út þann 12. mars 2026 kl. 16:00.
Meðfylgjandi eru upplýsingar um þá aðila sem gefið hafa kost á sér til setu í stjórn og varastjórn annars vegar, og í tilnefninganefnd hins vegar.
Er það mat stjórnar að öll framboð séu gild sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995. Þar sem fimm einstaklingar hafa boðið sig fram til aðalstjórnar, tveir til varastjórnar og þrír einstaklingar hafa boðið sig fram til setu í tilnefningarnefnd er ljóst að sjálfkjörið er í stjórn og tilnefningarnefnd.
Önnur fundargögn tengd hluthafafundi má nálgast á vef félagsins: https://skagi.is/hluthafafundir.
Viðhengi