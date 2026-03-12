AdVini et Cordier by InVivo, entrés en négociations exclusives le 15 décembre dernier, signent un protocole d'accord engageant

Pour contribuer à la consolidation de la filière vins, AdVini recevra de Cordier by InVivo et ses filiales (ci-après ensemble Cordier by InVivo) une partie de leurs actifs viticoles représentant un chiffre d’affaires d’environ 50 M€ à l’export, la marque de vins effervescents Café de Paris et son site de production, et la marque Cordier.

Cet apport de Cordier by InVivo en actifs, complété d’une partie en numéraire, permettra à InVivo de détenir une participation d’environ 7,8% du capital d’AdVini à l’issue de l’opération.

L’Assemblée Générale Extraordinaire d’AdVini sera convoquée le 30 avril 2026 pour l’approbation de l’opération par ses actionnaires.

Enjeux de l’opération

Le 15 décembre 2025, AdVini (Euronext Growth - FR0000053043) et Cordier by InVivo annonçaient leur entrée en négociations exclusives afin de consolider leur position dans la filière vin. Les deux groupes annoncent aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord engageant en vue de l’acquisition d’une partie des activités de Cordier by InVivo par AdVini.

Ce rapprochement s’inscrit pleinement dans une logique de complémentarité des marques, des gammes de produits et des réseaux commerciaux et repose sur une vision commune du métier et son évolution, portée par une politique ESG exemplaire et une viticulture durable engagée sur le long terme avec l’amont. Il permettra à AdVini :

de consolider ses positions commerciales grâce aux filiales de distribution et à la présence de Cordier aux Pays-Bas, en Belgique, aux Etats-Unis, au Canada et au Japon, avec l’apport d’un chiffre d’affaires annuel supplémentaire à l’export autour de 50 M€ et d’un renforcement très significatif des équipes commerciales terrain.

d’entrer avec Café de Paris, marque mondiale, sur le marché des vins effervescents qui est en croissance, et sur le marché des vins désalcoolisés.

de consolider sa présence dans le Bordelais avec l’apport de la marque historique Cordier.

Modalités et calendrier de l’opération

Le rapprochement entre les sociétés prend la forme d’un apport à AdVini par Cordier by InVivo en titres de filiales et fonds de commerce complété d’une partie en numéraire et pour une valeur totale d’environ 11,5 M€, en contrepartie d’une émission d’actions nouvelles AdVini1 et d’actions auto-détenues AdVini valorisées au montant unitaire de 35,20 €, le tout conférant à Cordier by InVivo une participation d’environ 7,8 % du capital d’AdVini.

Il a par ailleurs été convenu (i) qu’InVivo Group aura un représentant au Conseil d’Administration d’AdVini, et (ii) qu’un pacte d’actionnaires sera conclu entre InVivo et les actionnaires de contrôle d’AdVini.

AdVini confirme que son Conseil d’administration a d’ores et déjà approuvé cette opération, qui reste soumise à la nomination d’un commissaire aux apports et à la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire, qui sera convoquée le 30 avril 2026, afin de statuer sur l’approbation des apports, des augmentations de capital, et la nomination d'InVivo Group représentée par Thierry Blandinières, au sein du Conseil d’administration.

Pour Antoine Leccia, président du Conseil d’administration d’AdVini : « Ce rapprochement nous permettra d’accélérer la croissance d’AdVini, de prendre pied dans le secteur dynamique des vins effervescents et des vins à faible degré, et de densifier notre réseau de distribution international, ce qui sera profitable à l’ensemble de nos maisons de vins. Le nouvel ensemble que nous créons permettra également de dégager des synergies commerciales significatives et d’accroître la rentabilité de notre groupe. La présence de Thierry Blandinières et d’InVivo au conseil d’AdVini constitue un gage supplémentaire de solidité et de vision pour renforcer le leadership d’AdVini dans la filière vin. »

Pour Thierry Blandinières, Directeur général du groupe InVivo et de Cordier by InVivo : « Dans un contexte économique et géopolitique qui n’a jamais été aussi incertain, avec une baisse de la consommation qui s’accentue depuis quelques années, et un changement climatique impactant la production de vin, la filière fait face à des défis sans précédent. C’est dans ce cadre que j’apporte une partie de nos actifs et tout le soutien de notre groupe à AdVini. Fort de sa position de leader des vins de terroir en France, historiquement implanté en Languedoc, terre viticole à laquelle InVivo est fortement lié grâce à ses positions dans la coopération, AdVini, avec InVivo à ses côtés, disposera de nouveaux atouts pour accélérer sa croissance, sécuriser ses approvisionnements en vin en vrac et renforcer sa position de champion viticole français dans de nombreux pays. »

a propos d’advini

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la composent, comme par exemple, les Vignobles Jeanjean en Languedoc, le Domaine Cazes en Roussillon, l'Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, le Domaine Gassier en Provence, le Château Capet Guiller à Saint-Emilion, la Maison Champy à Beaune, le Domaine Laroche à Chablis et Ken Forrester Vineyards et Kleine Zalze à Stellenbosch en Afrique du Sud.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où elle mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

a propos de cordier by invivo

Créé en juin 2015, Cordier by InVivo est une filiale de l’union nationale de coopératives agricoles française, InVivo. Cordier by InVivo œuvre à la construction de marques internationales fortes s'appuyant sur une base viticole de 29 000 hectares répartie entre Bordeaux, le Sud-Ouest, le Languedoc, le Roussillon, la vallée du Rhône et le Beaujolais. C’est un acteur mondial verticalement intégré avec 10 caves coopératives partenaires (4100 viticulteurs), des sociétés de distribution implantées dans les pays à forte consommation (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Asie, Amérique du Nord, Afrique du Sud) et des sites d'embouteillage en propre. Producteur, marketeur et distributeur, Cordier by InVivo a pour raison d’être de générer de la valeur responsable en créant des boissons qui inspirent et régalent les générations d'aujourd'hui et de demain.

a propos d’invivo

Le groupe InVivo est l’un des premiers groupes européens agricoles avec un CA de 11,4 milliards d’euros, dont plus de la moitié réalisée en France, et un effectif de 15 000 salariés, dont 10 000 en France. Implanté dans 38 pays, il regroupe 90 sites industriels, dont 54 en France. Ce pilier de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, en étant leader sur chacune de ses quatre grandes activités stratégiques : Négoce international de grains ; Agriculture ; Agroalimentaire (Malt, Pôle blé, Vin) ; Jardinerie et distribution alimentaire. Un pôle global transverse de solutions innovantes et digitales complète le dispositif pour accélérer la transformation de ces activités, vers la 3ème révolution agricole. Pour en savoir plus : invivo-group.com – @InVivoGroup

