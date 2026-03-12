Sanofi: Informations relatives au nombre de droits de vote et d'actions - FEVRIER 2026

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
Sanofi
Société anonyme au capital de 2 424 365 088 euros
Siège social : 46, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
395 030 844 R.C.S. Paris
|Date
|
Nombre d’actions composant le capital
|Nombre réel
de droits de vote
(déduction faite des actions auto-détenues)
|Nombre théorique
de droits de vote
(y compris actions auto-détenues)*
|28 février 2026
|1 219 502 262
|1 337 158 714
|1 353 591 491
* en application de l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi :
https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/shares-structure-vote
|Direction des Relations Investisseurs
e-mail : investor.relations@sanofi.com
