Sanofi: Informations relatives au nombre de droits de vote et d'actions - FEVRIER 2026

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

Sanofi
Société anonyme au capital de 2 424 365 088 euros
Siège social : 46, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
395 030 844 R.C.S. Paris

Date 

Nombre d’actions composant le capital

 		Nombre réel
de droits de vote
(déduction faite des actions auto-détenues)		Nombre théorique
de droits de vote
(y compris actions auto-détenues)*
28 février 20261 219 502 2621 337 158 7141 353 591 491

*  en application de l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi :

https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/shares-structure-vote

Direction des Relations Investisseurs
e-mail : investor.relations@sanofi.com

 

 

