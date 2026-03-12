TryghedsGruppen smba’s kandidater til Tryg A/S’ bestyrelse

I forlængelse af Trygs indkaldelse til ordinær generalforsamling 26. marts 2026 kl. 15.00 har TryghedsGruppen smba meddelt, at de til valget på Trygs generalforsamling indstiller følgende fire kandidater til Trygs bestyrelse:

Jørn Rise Andersen

Anne Kaltoft

Torben Jensen

Jonas Bjørn Jensen

CV’er for de foreslåede kandidater fra TryghedsGruppen smba og opdateret brevstemme- samt fuldmagtsblanket på tryg.com/da opdateres hurtigst muligt. InvestorPortalen vil blive opdateret allersenest den 13. marts 2026.

Vedhæftet fil