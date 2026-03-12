Sjóvá: Niðurstöður aðalfundar 12. mars 2026 - leiðrétting

 | Source: Sjóvá-Almennar tryggingar hf. Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Í viðhengi er að finna leiðrétt skjal með helstu niðurstöðum frá aðalfundinum.

Viðhengi


Attachments

Aðalfundur Sjóvá 2026 -Helstu niðurstöður aðalfundar 12. mars
