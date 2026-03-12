Síminn hf. - Niðurstöður aðalfundar 12. mars 2026

Meðfylgjandi eru niðurstöður frá aðalfundi Símans hf. sem haldinn var í dag.
Sjálfkjörið var í stjórn félagsins fyrir næsta starfsár. Stjórnin hefur skipt með sér verkum og er Jón Sigurðsson formaður stjórnar og Sigrún Ragna Ólafsdóttir varaformaður stjórnar.
Stjórnin er þannig skipuð:
- Jón Sigurðsson, formaður stjórnar
- Sigrún Ragna Ólafsdóttir, varaformaður stjórnar
- Arnar Þór Másson
- Bjarni Þorvarðarson
- Valgerður Halldórsdóttir
Sjálfkjörið var í tilnefningarnefnd félagsins fyrir næsta starfsár en nefndina skipa:
- Eyjólfur Árni Rafnsson
- Jensína Böðvarsdóttir
- Steinunn Þórðardóttir
Niðurstöður aðalfundarins má að öðru leyti sjá í meðfylgjandi fundargerð.
Árs- og sjálfbærniskýrsla Símans hf. fyrir árið 2025 hefur verið gefin út. Skýrsluna má nálgast á heimasíðu félagsins á vefslóðinni: https://arsskyrsla.siminn.is.
