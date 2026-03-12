Síminn hf. - Niðurstöður aðalfundar 12. mars 2026

Meðfylgjandi eru niðurstöður frá aðalfundi Símans hf. sem haldinn var í dag.

Sjálfkjörið var í stjórn félagsins fyrir næsta starfsár. Stjórnin hefur skipt með sér verkum og er Jón Sigurðsson formaður stjórnar og Sigrún Ragna Ólafsdóttir varaformaður stjórnar.
Stjórnin er þannig skipuð:

  • Jón Sigurðsson, formaður stjórnar
  • Sigrún Ragna Ólafsdóttir, varaformaður stjórnar
  • Arnar Þór Másson
  • Bjarni Þorvarðarson
  • Valgerður Halldórsdóttir

Sjálfkjörið var í tilnefningarnefnd félagsins fyrir næsta starfsár en nefndina skipa:

  • Eyjólfur Árni Rafnsson
  • Jensína Böðvarsdóttir
  • Steinunn Þórðardóttir

Niðurstöður aðalfundarins má að öðru leyti sjá í meðfylgjandi fundargerð.

Árs- og sjálfbærniskýrsla Símans hf. fyrir árið 2025 hefur verið gefin út. Skýrsluna má nálgast á heimasíðu félagsins á vefslóðinni: https://arsskyrsla.siminn.is.

Síminn hf. - Fundargerð aðalfundar
