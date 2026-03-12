SK pharmteco annonce la certification CGMP de son site de production de vecteurs viraux à échelle commerciale en France

RANCHO CORDOVA, Californie, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco a annoncé aujourd'hui le succès de la certification CGMP de son usine de fabrication à Corbeil-Essonnes, en France. Cette usine de pointe est désormais pleinement opérationnelle et prête à soutenir à grande échelle les programmes de développement de vecteurs viraux en phase finale et à vocation commerciale.

L’installation a récemment été inspectée par l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) et a obtenu l’agrément pour son exploitation. Elle a depuis produit son premier lot grâce à la plateforme propriétaire AAVelocity™ de l’entreprise, un pilier de la longue histoire de SK pharmteco dans la fabrication de vecteurs viraux.

« La certification de cette nouvelle installation représente une étape cruciale pour SK pharmteco et ses partenaires », a déclaré Joerg Ahlgrimm, PDG de SK pharmteco. « En fournissant un environnement entièrement inspecté et approuvé qui reflète nos flux de travail de développement, nous éliminons le traditionnel "écart de préparation". Nos clients peuvent désormais passer des phases précliniques à la production commerciale avec les mêmes équipes, les mêmes plateformes et les mêmes systèmes, garantissant une continuité totale et une mise sur le marché plus rapide ».

Combler le fossé entre la recherche clinique et la commercialisation

La nouvelle infrastructure est spécifiquement conçue pour la reproductibilité et l'échelle, offrant :

Deux sites de production multiproduits et indépendants

Deux unités de production de vecteurs viraux indépendantes

Installation de 5 000 m² construite à cet effet et conforme aux BPF, conçue pour la production à grande échelle de vecteurs viraux

12 bioréacteurs à usage unique de 50 L à 1 000 L, offrant une capacité totale installée en amont de 5 000 L

Capacité de production allant jusqu'à 40 lots cGMP par an, permettant un traitement en parallèle et un approvisionnement fiable





En tirant parti de ses plateformes établies, AAVelocity™ et LentiSure™, SK pharmteco garantit que les processus exécutés à l'échelle clinique restent fiables et stables lorsqu'ils sont transposés à des volumes commerciaux plus importants, réduisant ainsi considérablement les risques pour les développeurs de thérapies cellulaires et géniques.

De plus, cette expansion répond directement aux principaux problèmes auxquels est actuellement confronté le marché des vecteurs viraux, notamment :

Confiance réglementaire : Après inspection et approbation par les autorités sanitaires, l'établissement répond aux normes les plus strictes en matière de conformité aux BPF.

Continuité opérationnelle : les clients n'ont plus besoin de changer de CDMO pendant la montée en puissance, ce qui évite les retards, les pertes de connaissances et les risques de comparabilité liés aux transferts de technologie.





Combinée à l’autre site de production de thérapie génique de SK pharmteco situé en dehors de Philadelphie, cette expansion renforce le rôle de SK pharmteco en tant que partenaire mondial de premier plan dans la fabrication de vecteurs viraux.

À propos de SK pharmteco

SK pharmteco est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) avec des sites de production, des installations de recherche et de développement et des laboratoires d'analyse aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud. Les compétences clés de l'entreprise reposent sur les petites molécules, les peptides et les vecteurs viraux, offrant l'expertise spécialisée nécessaire pour commercialiser des thérapies complexes. Grâce à ces piliers, SK pharmteco accompagne les partenaires biopharmaceutiques de toutes tailles dans le monde entier en leur proposant des solutions complètes de développement et de fabrication. SK pharmteco est une filiale de SK Inc. (SK), la société d’investissement stratégique du groupe SK, le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud.



Contact:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Consultant en communication

keith.bowermaster@skpt.com