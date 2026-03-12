SK pharmteco, 프랑스 상업용 규모 바이럴 벡터 생산시설 CGMP 적격 인증 획득 발표

미국 캘리포니아주 랜초 코르도바, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco가 프랑스 코르베유에손(Corbeil-Essonnes)에 위치한 자사 생산 시설이 CGMP(Current Good Manufacturing Practice) 적격 인증을 성공적으로 획득했다고 오늘 발표했다. 최첨단 설비를 갖춘 이 공장은 현재 완전히 가동 가능한 상태로, 후기 임상 단계와 상업용 바이럴 벡터 프로그램을 대규모로 지원할 준비를 마쳤다.

최근 이 시설은 프랑스 보건당국인 ANSM의 실사를 받았으며 운영 승인을 성공적으로 획득했다. 이후 SK pharmteco의 독자 플랫폼인 AAVelocity™ 를 활용해 첫 번째 배치를 생산했으며, 이는 바이럴 벡터 제조 분야에서 회사가 축적해온 폭넓은 경험의 핵심 기반으로 평가된다.

SK pharmteco의 최고경영자(CEO) 요르크 알그림(Joerg Ahlgrimm)은 “이번 신규 시설의 적격 인증은 SK pharmteco와 파트너들에게 중요한 이정표가 된다”며 “우리의 개발 워크플로를 그대로 반영한 완전히 점검되고 승인된 생산 환경을 제공함으로써, 전통적으로 존재해 온 ‘준비 격차(readiness gap)’를 해소할 수 있게 됐다”고 말했다. 그는 이어 “이제 고객들은 동일한 팀, 동일한 플랫폼, 동일한 시스템을 기반으로 전임상 단계에서 상업 생산까지 규모를 확대할 수 있어 전 과정의 연속성을 확보하고 시장 출시 속도도 더욱 높일 수 있게 됐다”고 덧붙였다.

임상 단계에서 상업 생산까지의 격차 해소

이번 신규 인프라는 재현성과 대규모 생산을 염두에 두고 설계됐으며, 다음과 같은 특징을 갖추고 있다:

다품목 생산이 가능한 두 개의 독립 제조 시설

두 개의 독립 바이럴 벡터 생산 스위트

확장 가능한 바이럴 벡터 생산을 위해 설계된 5,000㎡ 규모의 전용 CGMP 시설

50L부터 1,000L까지 총 12개의 싱글유즈 바이오리액터로 구성된 총 5,000L 규모의 상류 공정 생산 능력

연간 최대 40개의 cGMP 배치 생산 역량으로 병렬 처리와 안정적인 공급 지원





SK pharmteco는 자사의 검증된 플랫폼인 AAVelocity™와 LentiSure™를 활용해 임상 규모에서 운영되던 공정이 더 큰 상업 생산 규모로 확대되더라도 안정성과 신뢰성을 유지할 수 있도록 하고 있으며, 이를 통해 세포·유전자 치료제 개발사들의 위험을 크게 줄이고 있다.

또한 이번 확장은 현재 바이럴 벡터 시장이 직면한 주요 문제들을 직접적으로 해결하는 데 초점을 맞추고 있다:

규제 신뢰성: 보건 당국의 실사와 승인을 거쳐 해당 시설은 최고 수준의 CGMP 규정을 충족한다.

운영 연속성: 고객은 규모 확대 과정에서 CDMO를 변경할 필요가 없어 기술 이전 과정에서 발생할 수 있는 지연, 지식 손실, 공정 비교성(comparability) 관련 위험을 방지할 수 있다.

이번 확장은 필라델피아 인근에 위치한 SK pharmteco의 또 다른 유전자 치료제 생산 시설과 결합되어, 바이럴 벡터 제조 분야에서 글로벌 선도 파트너로서 SK pharmteco의 역할을 한층 강화할 것으로 기대된다.

SK pharmteco 소개

SK pharmteco는 미국, 유럽, 한국 전역에 생산 시설과 연구개발(R&D) 센터, 분석 연구소를 갖춘 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 기업이다. 이 회사의 핵심 역량은 소분자, 펩타이드, 바이럴 벡터 분야에 집중되어 있으며, 복잡한 치료제를 시장에 출시하는 데 필요한 전문 기술을 제공하고 있다. 이러한 기반을 바탕으로 SK pharmteco는 다양한 규모의 바이오제약 파트너들에게 전 세계적으로 포괄적인 개발 및 생산 솔루션을 지원하고 있다. SK pharmteco는 한국 재계 2위인 SK그룹의 전략적 투자회사인 SK㈜(SK Inc.)의 자회사다.



