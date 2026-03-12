EarthDaily obtient la conformité CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD)

VANCOUVER, Colombie-Britannique et NEW YORK, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily a annoncé aujourd’hui que ses produits de données ont obtenu la conformité CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD), une norme reconnue à l’échelle mondiale établie par le Committee on Earth Observation Satellites (CEOS).

La conformité CEOS-ARD confirme que les données d’EarthDaily répondent à des exigences internationales strictes en matière de calibration radiométrique, de correction géométrique, d’exhaustivité des métadonnées et d’interopérabilité dans le temps et entre différents ensembles de données. Elle permet ainsi une analyse quantitative immédiate avec un minimum de traitement supplémentaire par les utilisateurs.

Fait notable, EarthDaily a atteint cette conformité CEOS-ARD avant la disponibilité commerciale complète de sa constellation, une étape rare pour un système commercial d’observation de la Terre.

« Cette réalisation valide la base scientifique de nos données », a déclaré Don Osborne, PDG d’EarthDaily. « Nous avons conçu la constellation EarthDaily avant tout comme un système de mesure. Une couverture quotidienne n’a de valeur que si les données restent stables, comparables et fiables dans le temps. La conformité CEOS-ARD confirme que nous fournissons des données de qualité scientifique à l’échelle commerciale. »

Les normes CEOS Analysis Ready Data jouent un rôle essentiel dans l’interopérabilité des missions scientifiques et incluent notamment plusieurs missions gouvernementales civiles, dont les programmes Sentinel et Landsat. Ce cadre a été développé pour répondre à un défi persistant dans l’observation de la Terre : avec l’augmentation des volumes de données dans le monde, de nombreux utilisateurs ne disposent pas de l’infrastructure ni de l’expertise nécessaires pour traiter les images brutes à des fins scientifiques ou opérationnelles. La fourniture systématique de données CEOS-ARD réduit cette contrainte et facilite une prise de décision plus efficace.

L’architecture d’EarthDaily a été délibérément conçue pour assurer la continuité avec les archives scientifiques existantes. Son approche d’étalonnage radiométrique, sa configuration spectrale et ses normes de correction géométrique permettent une comparabilité et une compatibilité avec les données Landsat et Sentinel. Cette conception permet aux utilisateurs d’intégrer facilement les données EarthDaily dans leurs analyses de séries temporelles existantes tout en bénéficiant d’une plus grande diversité spectrale et d’une revisite quotidienne.

La conformité signifie qu’EarthDaily fournit :

des corrections radiométriques et géométriques de qualité scientifique ;

des jeux de données interopérables structurés pour des analyses robustes de séries temporelles ;

une utilisation immédiate pour des analyses avancées et des flux de travail d’intelligence artificielle ;

une réduction des étapes de pré-traitement et une meilleure fiabilité analytique.





La constellation EarthDaily a été conçue dès l’origine autour de l’intégrité de la mesure. Comme l’a récemment souligné un article de SpaceNews consacré au développement du système et à ses performances en orbite, la constellation EarthDaily intègre notamment :

une calibration radiométrique rigoureuse ;

une caractérisation thermique assurant la stabilité spectrale ;

une acquisition simultanée dans 22 bandes spectrales ;

une heure locale d’acquisition constante ;

une architecture alignée pour l’interopérabilité avec les archives Landsat et Sentinel.





Ces principes de conception garantissent la cohérence mondiale et la fiabilité scientifique des données EarthDaily pour la détection des changements à long terme.

Avec le lancement de six satellites supplémentaires en mai et la poursuite de l’expansion plus tard dans l’année, la constellation EarthDaily entrera en exploitation commerciale à l’été 2026, offrant une couverture mondiale quotidienne et cohérente, étayée par des données scientifiques conformes à la norme CEOS-ARD.

Cette étape renforce la position d’EarthDaily en tant que fournisseur commercial capable de concilier rigueur scientifique et infrastructure d’observation de la Terre évolutive et prête pour l’IA.

