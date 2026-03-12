EarthDaily משיגה תאימות לתקן CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD)

ונקובר, קולומביה הבריטית וניו יורק, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

EarthDaily הודיעה היום מוצרי הנתונים שלה השיגו את תקן CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD), תקן מוכר גלובלית שנקבע על ידי הוועדה ללווייני תצפית על כדור הארץ (CEOS).

התאימות ל-CEOS-ARD מאשרת כי נתוני EarthDaily עומדים בדרישות הבינלאומיות המחמירות לגישות של כיול רדיומטרי ותיקון גיאומטרי, שלמות המטא-נתונים ויכולת פעולה הדדית לאורך זמן ומערכי נתונים, מה שמאפשר אנליטיקה כמותית מיידית עם עיבוד נוסף מזערי מצד המשתמש.

חשוב לציין, EarthDaily השיגה את אישור התאימות לתקן CEOS-ARD לפני הזמינות המסחרית המלאה של המערך שלה, ציון אבן דרך נדיר עבור מערכת תצפית מסחרית על כדור הארץ.

"הישג זה מאמת את הבסיס המדעי של הנתונים שלנו", אמר דון אוסבורן (Don Osborne), מנכ"ל EarthDaily. "בנינו את EarthDaily Constellation תחילה כמערכת מדידה. כיסוי יומי חשוב רק אם הנתונים יציבים, ניתנים להשוואה ואמינים לאורך זמן. תאימות CEOS-ARD מאשרת שאנו מספקים נתונים ברמה מדעית בקנה מידה מסחרי".

תקני CEOS Analysis Ready Data חשובים לתפקוד הדדי של משימות מדעיות וכוללים טווח של משימות ממשלתיות ציבוריות, כולל מוצרי Sentinel ו-Landsat. המסגרת פותחה כדי להתמודד עם אתגר מתמשך בתצפיות על כדור הארץ: ככל שנפחי הנתונים הגלובליים גדלים, למשתמשים חסרה לעתים קרובות התשתית והמומחיות הנדרשים לעיבוד תמונות בתצורת RAW עבור יישומים מדעיים ותפעוליים. אספקה ​​שיטתית של CEOS-ARD מקטינה את הנטל הזה ותומכת בקבלת החלטות יעילה יותר.

הארכיטקטורה של EarthDaily תוכננה במכוון כדי להבטיח המשכיות עם ארכיונים מדעיים קיימים. גישת הכיול הרדיומטרי, התצורה הספקטרלית ותקני התיקון הגיאומטרי מאפשרים השוואה ותאימות עם רשומות נתונים של Landsat ו-Sentinel. עיצוב זה מאפשר למשתמשים לשלב נתוני EarthDaily בצורה חלקה באנליטיקה של סדרות זמן קיימות, וליהנות הנאה מגיוון ספקטרלי משופר וביקורים חוזרים יומיומיים.

אותות המערך ש-EarthDaily מספקת:

תיקון רדיומטרי וגיאומטרי ברמה מדעית

מערכי נתונים הדדיים המובנים לאנליטיקה חזקה של סדרות זמן

שימושיות מיידית לתזרימי עבודה מתקדמים של אנליטיקה ובינה מלאכותית

הפחתת העומס בקדם-עיבוד מופחת ושיפור אמינות אנליטית

המערך של EarthDaily תוכנן סביב שלמות המדידה מראשיתה. כפי שהודגש בסיקור האחרון של SpaceNews, שבחן את פיתוח המערכת ואת ביצועיה במסלול, המשך של EarthDaily משלב:

כיול רדיומטרי קפדני

אפיון תרמי ליציבות ספקטרלית

איסוף סימולטני על פני 22 רצועות ספקטרליות

תזמון רכישה מקומי עקבי

ארכיטקטורה שמותאמת לאפשרות פעולה הדדית עם ארכיוני Landsat ו- Sentinel





עקרונות תכנון אלה מבטיחים שנתוני EarthDaily יהיו עקביים ברמה עולמית ואמינים מדעית לגילוי שינויים לטווח ארוך.

עם שישה לוויינים נוספים שישוגרו במאי והמשך הרחבה בהמשך השנה, EarthDaily Constellation תיכנס לפעילות מסחרית בקיץ 2026, ותספק כיסוי עולמי יומי ועקבי הנתמך על ידי נתונים ברמה מדעית תואמי CEOS-ARD.

ציון דרך זה מחזק את מעמדה של EarthDaily כספקית מסחרית המגשרת בין קפדנות מדעית לתשתית תצפית כדור הארץ הניתנת להרחבה ומוכנה לבינה מלאכותית.

אודות EarthDaily

EarthDaily היא חברת תצפית כדור הארץ גלובלית המתמקדת באספקת נתונים ואנליטיקה ברמה מדעית המיועדים לגילוי שינויים בשטח רחב ומודיעין ממוקד החלטות. עם ההשקה הקרובה של EarthDaily Constellation, החברה בונה בסיס למודיעין כדור הארץ יומי ועקבי גלובלי כדי לתמוך בממשלות ובארגונים הפועלים בסביבות מורכבות ובעלות השפעה גבוהה.

למידע נוסף, בקרו באתר earthdaily.com ועקבו אחרי EarthDaily בלינקדאין (@EarthDaily) ו-X (@EarthDailyA).

תמונה המלווה את ההודעה זמינה בכתובת https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a00964c1-54f3-418d-800e-2c09394a2aa3

למידע נוסף – מדיה:

Tanya Cross

Vice President, Global Marketing and Communications

EarthDaily

tanya.cross@earthdaily.com

Alliance Advisors IR

EarthDailyPR@allianceadvisors.com