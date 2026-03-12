EarthDaily Meraih Kepatuhan CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD)

VANCOUVER, British Columbia dan NEW YORK, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily hari ini mengumumkan bahwa produk datanya telah meraih kepatuhan CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD), standar pengakuan global yang ditetapkan oleh Committee on Earth Observation Satellites (CEOS).

Kepatuhan CEOS-ARD mengonfirmasi bahwa data EarthDaily memenuhi persyaratan internasional yang ketat untuk pendekatan kalibrasi radiometrik dan koreksi geometrik, kelengkapan metadata, serta interoperabilitas lintas waktu dan lintas set data. Hal ini memungkinkan analisis kuantitatif secara langsung dengan pemrosesan tambahan pengguna yang minimal.

Yang penting, EarthDaily meraih kepatuhan CEOS-ARD sebelum ketersediaan komersial penuh dari konstelasi lengkapnya, suatu tonggak yang jarang terjadi bagi sistem observasi Bumi komersial.

“Prestasi ini membuktikan landasan ilmiah dari data kami,” kata Don Osborne, Chief Executive Officer EarthDaily. “Kami membangun Konstelasi EarthDaily sebagai sistem yang mengutamakan pengukuran. Cakupan harian hanya berguna jika data tersebut stabil, dapat dibandingkan, dan dapat dipercaya dari waktu ke waktu. Kepatuhan CEOS-ARD memastikan bahwa kami menghadirkan data berstandar ilmiah dalam skala komersial.”

Standar CEOS Analysis Ready Data penting bagi interoperabilitas misi ilmiah dan mencakup berbagai misi pemerintah, termasuk produk Sentinel dan Landsat. Kerangka kerja tersebut dikembangkan untuk mengatasi tantangan yang terus berlanjut dalam observasi Bumi: seiring dengan meningkatnya volume data global, pengguna sering kali tidak memiliki infrastruktur dan keahlian yang diperlukan untuk memproses citra mentah bagi penggunaan ilmiah dan operasional. Penyediaan CEOS-ARD secara sistematis mengurangi beban tersebut dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Arsitektur EarthDaily secara sengaja dirancang untuk memastikan kesinambungan dengan arsip ilmiah yang telah mapan. Pendekatan kalibrasi radiometrik, konfigurasi spektral, dan standar koreksi geometrik yang digunakan memungkinkan data tersebut dapat dibandingkan dan kompatibel dengan rekaman data Landsat dan Sentinel. Desain ini memungkinkan pengguna mengintegrasikan data EarthDaily secara mulus ke dalam analisis deret waktu yang sudah ada, sekaligus memperoleh manfaat dari keragaman spektral canggih dan frekuensi kunjungan ulang harian.

Kepatuhan ini menandakan bahwa EarthDaily menghadirkan:

Koreksi radiometrik dan geometrik berstandar ilmiah

Set data interoperabel yang disusun untuk analisis deret waktu yang andal

Kegunaan langsung untuk analisis canggih dan alur kerja kecerdasan buatan (AI)

Berkurangnya beban prapemrosesan dan meningkatnya keandalan analitik





Konstelasi EarthDaily dirancang dengan mengutamakan integritas pengukuran sejak awal. Sebagaimana disoroti dalam liputan terbaru SpaceNews tentang pengembangan sistem dan kinerjanya di orbit, Konstelasi EarthDaily mencakup:

Kalibrasi radiometrik yang ketat

Karakterisasi termal untuk stabilitas spektral

Pengumpulan data secara bersamaan di 22 pita spektral

Waktu akuisisi lokal yang konsisten

Arsitektur yang diselaraskan untuk interoperabilitas dengan arsip Landsat dan Sentinel





Prinsip desain ini memastikan bahwa data EarthDaily konsisten secara global dan andal secara ilmiah untuk deteksi perubahan jangka panjang.

Dengan enam satelit tambahan yang akan diluncurkan pada bulan Mei dan ekspansi lanjutan pada akhir tahun ini, Konstelasi EarthDaily akan memasuki operasi komersial pada Musim Panas 2026. Konstelasi ini akan menghadirkan cakupan global harian yang konsisten dan didukung data berstandar ilmiah sesuai standar CEOS-ARD.

Tonggak pencapaian ini memperkuat posisi EarthDaily sebagai penyedia komersial yang menghubungkan ketelitian ilmiah dengan infrastruktur observasi Bumi yang dapat diskalakan dan siap untuk kecerdasan buatan (AI).

