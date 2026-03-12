アースデイリー、CEOS分析対応データ (CEOS-ARD) への準拠を達成

ブリティッシュコロンビア州バンクーバーおよびニューヨーク発, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- アースデイリー (EarthDaily) は本日、同社のデータ製品が、地球観測衛星委員会 (Committee on Earth Observation Satellites, CEOS) によって定められた世界的に認められた基準であるCEOS分析対応データ (CEOS Analysis Ready Data, CEOS-ARD) への準拠を達成したことを発表した。

CEOS-ARD準拠は、アースデイリーのデータが放射キャリブレーションおよび幾何補正手法、メタデータの完全性、時間軸やデータセット間での相互運用性に関する厳格な国際基準を満たしており、ユーザーによる追加処理を最小限に抑えつつ、即時の定量分析を可能にすることを確認するものである。

アースデイリーは、完全なコンステレーションが商用利用可能になる前にCEOS-ARD準拠を達成し、商用地球観測システムとしては稀なマイルストーンを達成した。

アースデイリーの最高経営責任者 (CEO) ドン・オズボーン (Don Osborne) は次のように述べた。「今回の達成により、当社のデータの科学的基盤が実証されました。当社では、まず測定システムとしてアースデイリー・コンステレーションを構築しました。毎日のカバレッジは、データが時間を通じて安定し、比較可能で、信頼できる場合にのみ意味があります。CEOS-ARD準拠は、当社が商業規模で科学グレードのデータを提供していることの証になります。」

CEOS分析対応データ規格は、科学ミッション間の相互運用性において重要であり、センチネル (Sentinel) やランドサット (Landsat) 製品を含むさまざまな政府の公開ミッションで採用されています。このフレームワークは、地球観測における恒常的な課題である、世界中のデータ量が増加する中でユーザーが科学的・運用的用途向けに生画像を処理するためのインフラや専門知識を十分に持たないことに対処するために開発された。CEOS-ARDを体系的に提供することで、この負担が軽減され、より効果的な意思決定が可能になる。

アースデイリーのアーキテクチャは、確立された科学アーカイブとの連続性を確保するよう意図的に設計されている。放射キャリブレーション手法、スペクトル構成、幾何補正基準により、ランドサットおよびセンチネルのデータ記録との比較・互換性が確保されている。この設計により、ユーザーはアースデイリーのデータを既存の時系列分析にシームレスに統合できると同時に、強化されたスペクトル多様性と毎日の再訪のメリットを享受できる。

準拠により、アースデイリーが提供する内容は次の通りである：

科学グレードの放射キャリブレーションおよび幾何補正

時系列解析向けに堅牢に構造化された相互運用可能なデータセット

高度な分析やAIワークフローですぐに利用可能

前処理の負担軽減と分析の信頼性向上





アースデイリー・コンステレーションは、設計段階から測定の完全性を重視して設計された。最近のSpaceNewsの報道でも明らかにされたとおり、アースデイリー・コンステレーションには以下の要素が組み込まれている：

厳密な放射測定キャリブレーション

スペクトル安定性のための熱特性評価

22スペクトルバンドでの同時観測

一貫した現地取得時刻

ランドサットおよびセンチネルのアーカイブと互換性を持つアーキテクチャ





これらの設計原則により、アースデイリーのデータは長期的な変化検出において世界的に一貫性を持ち、科学的に信頼できるものとなる。

アースデイリー・コンステレーションは、5月に6機の衛星を追加で打ち上げ、今年後半も拡張を続けることで、2026年夏に商業運用を開始し、CEOS-ARD準拠の科学グレードデータに支えられた毎日の一貫した地球規模カバレッジを提供する。

このマイルストーンにより、科学的厳密性と拡張性のあるAI対応地球観測インフラを結びつける商用プロバイダーとしてのアースデイリーの地位がさらに強化される。

アースデイリーについて

アースデイリーは、広域変化検出および意思決定中心のインテリジェンス向けに設計された科学グレードのデータと分析の提供に注力する、グローバル地球観測企業である。同社は、アースデイリー・コンステレーションの打ち上げを間近に控え、複雑で影響力の大きい環境で活動する政府や企業を支援するため、毎日、世界的に一貫した地球インテリジェンスの基盤を構築している。

詳細は、earthdaily.com をご覧いただき、LinkedIn (@EarthDaily) およびX (@EarthDailyA) でアースデイリーをフォローください。

