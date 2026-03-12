EarthDaily, CEOS Analysis Ready Data(CEOS-ARD) 규격 충족

캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버 & 미국 뉴욕, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily가 자사의 데이터 제품이 위성 지구관측 협의체인 CEOS(Committee on Earth Observation Satellites)가 제정한 세계적으로 인정받는 표준인 achieved CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD) 규격을 충족했다고 오늘 발표했다.

CEOS-ARD 준수는 EarthDaily 데이터가 방사 보정과 기하 보정 방식, 메타데이터 완전성, 그리고 시간 및 데이터 세트 간 상호운용성에 관한 엄격한 국제 기준을 충족한다는 것을 의미하며, 사용자가 추가적인 처리 과정을 거의 거치지 않고도 즉시 정량적 분석을 수행할 수 있도록 한다.

특히 EarthDaily는 자사의 전체 위성이 상업적으로 완전히 가동되기 전에 CEOS-ARD 규격을 충족했으며, 이는 상업용 지구관측 시스템에서 드문 이정표로 평가된다.

EarthDaily의 최고경영자(CEO) 돈 오즈번(Don Osborne)은 “이번 성과는 우리 데이터의 과학적 기반을 입증하는 것”이라며 “우리는 EarthDaily 위성군을 무엇보다 측정 시스템으로 설계했다. 매일 관측이 가능하다는 것만으로는 충분하지 않으며, 데이터가 시간에 걸쳐 안정적이고 서로 비교 가능하며 신뢰할 수 있어야 한다. CEOS-ARD 준수는 우리가 상업적 규모에서 과학 등급의 데이터를 제공하고 있음을 확인해준다”고 말했다.

CEOS Analysis Ready Data 표준은 과학 임무 간 상호운용성에 중요한 기준으로, Sentinel과 Landsat 제품을 포함한 다양한 공공 정부 임무에 적용되고 있다. 이 프레임워크는 지구관측 분야에서 지속적으로 제기되어 온 문제를 해결하기 위해 개발됐다. 전 세계적으로 데이터 규모가 급증하는 가운데, 많은 사용자들이 원시 영상을 과학 및 운영 목적에 맞게 처리할 인프라와 전문성을 갖추지 못한 경우가 많기 때문이다. CEOS-ARD를 체계적으로 제공하면 이러한 부담을 줄이고 보다 효과적인 의사결정을 지원할 수 있다.

EarthDaily의 시스템 아키텍처는 기존 과학 데이터 아카이브와의 연속성을 보장하도록 의도적으로 설계됐다. 방사 보정 방식, 분광 구성, 기하 보정 기준은 Landsat 및 Sentinel 데이터 기록과의 비교 가능성과 호환성을 가능하게 한다. 이러한 설계를 통해 사용자는 향상된 분광 다양성과 일일 재방문 관측의 이점을 누리면서도 EarthDaily 데이터를 기존 시계열 분석에 자연스럽게 통합할 수 있다.

이번 준수는 EarthDaily가 다음과 같은 역량을 제공하고 있음을 의미한다:

과학 등급의 방사 보정 및 기하 보정

정교한 시계열 분석을 위해 구조화된 상호운용 가능한 데이터 세트

고급 분석과 AI 워크플로에 즉시 활용 가능한 데이터

전처리 부담 감소와 분석 신뢰성 향상

EarthDaily 위성군은 개발 초기부터 측정의 정확성과 무결성을 중심에 두고 설계됐다. 최근 시스템 개발 과정과 궤도상 성능을 다룬 SpaceNews 보도에서도 강조됐듯이, EarthDaily 위성군은 다음과 같은 특징을 갖추고 있다:

엄격한 방사 보정

분광 안정성을 위한 열 특성 분석

22개 분광 대역에서의 동시 관측

일관된 지역 관측 시간 유지

아카이브와의 상호운용성을 고려한 시스템 아키텍처





이러한 설계 원칙은 EarthDaily 데이터가 전 세계적으로 일관되고 장기적인 변화 탐지에 활용할 수 있을 만큼 과학적으로 신뢰할 수 있도록 보장한다.

EarthDaily는 오는 5월 추가 위성 6기를 발사하고, 올해 후반에도 지속적으로 위성 수를 확대할 계획이다. 이에 따라 EarthDaily 위성군은 2026년 여름 상업 운용에 들어가며, CEOS-ARD 규격을 충족하는 과학 등급 데이터를 기반으로 일일 단위의 일관된 전 지구 관측 서비스를 제공할 예정이다.

이번 성과는 과학적 엄밀성과 확장 가능한 AI 기반 지구관측 인프라를 결합한 상업적 제공자로서 EarthDaily의 입지를 한층 강화하는 계기가 될 것으로 평가된다.

EarthDaily 소개

EarthDaily는 광범위한 지역의 변화 탐지와 의사결정 중심 인텔리전스를 위해 설계된 과학 등급 데이터와 분석 서비스를 제공하는 글로벌 지구관측 기업이다. EarthDaily 위성군의 발사를 앞두고 있는 이 회사는 복잡하고 영향력이 큰 환경에서 활동하는 정부와 기업을 지원하기 위해 일일 단위로 전 세계에서 일관된 지구 정보(Earth intelligence)를 제공하는 기반을 구축하고 있다.

자세한 내용은 earthdaily.com에서 확인할 수 있으며, LinkedIn(@EarthDaily)과 X(@EarthDailyA)에서도 EarthDaily를 팔로우해 알아볼 수 있다.

본 보도자료 관련 사진은 하단 링크를 통해 이용 가능합니다. https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a00964c1-54f3-418d-800e-2c09394a2aa3