EarthDaily Mencapai Pematuhan CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD)

VANCOUVER, British Columbia dan NEW YORK, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily hari ini mengumumkan bahawa produk datanya telah mencapai pematuhan CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD) iaitu piawaian global yang diiktiraf dan ditetapkan oleh Committee on Earth Observation Satellites (CEOS).

Pematuhan CEOS-ARD mengesahkan bahawa data EarthDaily memenuhi keperluan antarabangsa yang ketat bagi penentukuran radiometrik, pembetulan geometri, kelengkapan metadata, serta kebolehoperasian merentas masa dan set data. Ini membolehkan analisis kuantitatif dijalankan serta-merta dengan pemprosesan tambahan minimum oleh pengguna.

Yang penting, EarthDaily telah mencapai pematuhan CEOS-ARD sebelum ketersediaan komersial penuh konstelasinya yang lengkap—satu pencapaian penting yang jarang dicapai dalam sistem pemerhatian Bumi komersial.

“Pencapaian ini mengesahkan asas saintifik bagi data kami,” kata Don Osborne, Ketua Pegawai Eksekutif EarthDaily. “Kami membangunkan Konstelasi EarthDaily sebagai sistem pengukuran terlebih dahulu. Liputan harian hanya bermakna jika data tersebut stabil, boleh dibandingkan dan boleh dipercayai dari semasa ke semasa. Pematuhan CEOS-ARD mengesahkan bahawa kami menyediakan data bertaraf saintifik pada skala komersial.”

Piawaian CEOS Analysis Ready Data adalah penting untuk kebolehoperasian misi sains dan merangkumi pelbagai misi kerajaan awam, termasuk produk Sentinel dan Landsat. Rangka kerja ini dibangunkan untuk menangani cabaran berterusan dalam pemerhatian Bumi: apabila jumlah data global meningkat, pengguna sering kekurangan infrastruktur dan kepakaran yang diperlukan untuk memproses imejan mentah bagi aplikasi saintifik dan operasi. Penyediaan CEOS-ARD secara sistematik mengurangkan beban tersebut dan menyokong pembuatan keputusan yang lebih berkesan.

Seni bina EarthDaily direka secara sengaja untuk memastikan kesinambungan dengan arkib saintifik yang telah ditetapkan. Pendekatan penentukuran radiometrik, konfigurasi spektral dan piawaian pembetulan geometri membolehkan kebolehbandingan serta keserasian dengan rekod data Landsat dan Sentinel. Reka bentuk ini membolehkan pengguna mengintegrasikan data EarthDaily dengan lancar ke dalam analisis siri masa sedia ada sambil memanfaatkan kepelbagaian spektral yang dipertingkatkan dan liputan semula harian.

Pematuhan ini menunjukkan bahawa EarthDaily menyediakan:

Pembetulan radiometrik dan geometri bertaraf saintifik

Set data boleh kendali bersama (interoperable) yang distrukturkan untuk analisis siri masa yang kukuh

Kebolehgunaan segera untuk analitik lanjutan dan aliran kerja AI

Beban prapemprosesan yang dikurangkan serta kebolehpercayaan analitik yang dipertingkatkan





Konstelasi EarthDaily direka bentuk berasaskan integriti pengukuran sejak dari peringkat awal pembangunan. Seperti yang diketengahkan dalam liputan terkini SpaceNews yang meneliti pembangunan sistem serta prestasi di orbit, Konstelasi EarthDaily merangkumi:

Penentukuran radiometrik yang ketat

Pencirian terma bagi memastikan kestabilan spektral

Pengumpulan serentak merentasi 22 jalur spektral

Masa pemerolehan tempatan yang konsisten

Seni bina yang diselaraskan untuk kebolehoperasian dengan arkib Landsat dan Sentinel





Prinsip reka bentuk ini memastikan bahawa data EarthDaily konsisten secara global dan boleh dipercayai dari segi saintifik untuk pengesanan perubahan jangka panjang.

Dengan enam satelit tambahan yang akan dilancarkan pada bulan Mei serta peluasan berterusan pada tahun ini, Konstelasi EarthDaily akan memasuki operasi komersial pada Musim Panas 2026, menyediakan liputan global harian yang konsisten yang disokong oleh data bertaraf saintifik yang mematuhi CEOS-ARD.

Pencapaian ini mengukuhkan kedudukan EarthDaily sebagai penyedia komersial yang menggabungkan ketelitian saintifik dengan infrastruktur pemerhatian Bumi yang berskala dan sedia untuk AI.

Tentang EarthDaily

EarthDaily ialah sebuah syarikat pemerhatian Bumi global yang memfokuskan pada penyediaan data dan analitik bertaraf saintifik yang direka untuk pengesanan perubahan kawasan luas serta kecerdasan berasaskan keputusan. Dengan pelancaran Konstelasi EarthDaily yang akan datang, syarikat ini sedang membina asas bagi kecerdasan Bumi harian yang konsisten secara global untuk menyokong kerajaan dan perusahaan yang beroperasi dalam persekitaran yang kompleks dan berimpak tinggi.

Untuk maklumat lanjut, lawati earthdaily.com dan ikuti EarthDaily di LinkedIn (@EarthDaily) dan X (@EarthDailyA).

Foto yang mengiringi pengumuman ini boleh didapati di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a00964c1-54f3-418d-800e-2c09394a2aa3