EarthDaily บรรลุมาตรฐาน CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD)

แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย และนิวยอร์ก, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ EarthDaily ประกาศว่าผลิตภัณฑ์ข้อมูลของบริษัทได้บรรลุการปฏิบัติตามมาตรฐาน CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และจัดตั้งโดย Committee on Earth Observation Satellites (CEOS)
การปฏิบัติตามมาตรฐาน CEOS-ARD ยืนยันว่าข้อมูลของ EarthDaily เป็นไปตามข้อกำหนดสากลที่เข้มงวดด้านการสอบเทียบเชิงรังสี วิธีการแก้ไขเชิงเรขาคณิต ความครบถ้วนของเมทาดาทา และความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ข้ามช่วงเวลาและชุดข้อมูล ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ทันทีโดยต้องมีการประมวลผลเพิ่มเติมจากผู้ใช้น้อยที่สุด
ที่สำคัญ EarthDaily บรรลุการปฏิบัติตามมาตรฐาน CEOS-ARD ก่อนที่กลุ่มดาวเทียมเต็มรูปแบบของบริษัทจะพร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างสมบูรณ์ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญที่เกิดขึ้นได้ยากสำหรับระบบสำรวจโลกเชิงพาณิชย์
"ความสำเร็จครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงรากฐานทางวิทยาศาสตร์ของข้อมูลของเรา" Don Osborne ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EarthDaily กล่าว "เราได้สร้างกลุ่มดาวเทียม EarthDaily โดยให้เป็นระบบการตรวจวัดเป็นอันดับแรก การครอบคลุมรายวันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อข้อมูลมีความเสถียร สามารถเปรียบเทียบกันได้ และเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว การปฏิบัติตามมาตรฐาน CEOS-ARD ยืนยันว่าเราสามารถส่งมอบข้อมูลระดับงานวิทยาศาสตร์ได้ในระดับเชิงพาณิชย์"
มาตรฐาน CEOS Analysis Ready Data มีความสำคัญต่อการทำงานร่วมกันระหว่างภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ และครอบคลุมภารกิจสาธารณะของภาครัฐหลายโครงการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ Sentinel และ Landsat กรอบการทำงานนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายที่มีมาอย่างต่อเนื่องในงานสำรวจโลก กล่าวคือ เมื่อปริมาณข้อมูลทั่วโลกเพิ่มขึ้น ผู้ใช้มักขาดทั้งโครงสร้างพื้นฐานและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการประมวลผลภาพดิบ เพื่อนำไปใช้ในงานวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมข้อมูล CEOS-ARD อย่างเป็นระบบช่วยลดภาระดังกล่าว และสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สถาปัตยกรรมของ EarthDaily ได้รับการออกแบบอย่างตั้งใจเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำงานต่อเนื่องร่วมกับคลังข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิมได้ แนวทางการสอบเทียบเชิงรังสี การกำหนดค่าเชิงสเปกตรัม และมาตรฐานการแก้ไขเชิงเรขาคณิตของบริษัท ช่วยให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบและใช้งานร่วมกับชุดข้อมูลของ Landsat และ Sentinel ได้ การออกแบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสานข้อมูลของ EarthDaily เข้ากับการวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่มีอยู่เดิมได้อย่างราบรื่น พร้อมได้รับประโยชน์จากความหลากหลายเชิงสเปกตรัมที่เพิ่มขึ้นและการกลับมาเก็บข้อมูลรายวัน
การปฏิบัติตามมาตรฐานนี้สะท้อนให้เห็นว่า EarthDaily สามารถส่งมอบ:
- การปรับแก้เชิงรังสีและเชิงเรขาคณิตในระดับงานวิทยาศาสตร์
- ชุดข้อมูลที่สามารถทำงานร่วมกันได้ และมีโครงสร้างรองรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความพร้อมในการใช้งานได้ทันทีสำหรับงานวิเคราะห์ขั้นสูงและเวิร์กโฟลว์ AI
- การลดภาระในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลล่วงหน้า และเพิ่มความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์
กลุ่มดาวเทียม EarthDaily ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมโดยยึดความเที่ยงตรงในการตรวจวัดเป็นหัวใจสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น ดังที่ได้มีการกล่าวถึงในการรายงานล่าสุดของ SpaceNews ซึ่งเจาะลึกถึงการพัฒนาระบบและประสิทธิภาพการทำงานในวงโคจร กลุ่มดาวเทียม EarthDaily ประกอบด้วย:
- การสอบเทียบเชิงรังสีอย่างเข้มงวด
- การกำหนดลักษณะทางความร้อนเพื่อคงเสถียรภาพเชิงสเปกตรัม
- การเก็บข้อมูลพร้อมกันครอบคลุม 22 แถบสเปกตรัม
- ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลตามเวลาท้องถิ่นที่สม่ำเสมอ
- สถาปัตยกรรมที่ออกแบบให้สอดคล้องเพื่อการทำงานร่วมกับคลังข้อมูลของ Landsat และ Sentinel
หลักการออกแบบเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของ EarthDaily มีความสม่ำเสมอในระดับโลก และมีความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
พร้อมด้วยดาวเทียมเพิ่มเติมอีก 6 ดวงที่จะปล่อยขึ้นสู่อวกาศในเดือนพฤษภาคม และการขยายกลุ่มดาวเทียมอย่างต่อเนื่องในช่วงต่อไปของปีนี้ กลุ่มดาวเทียม EarthDaily จะเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในช่วงฤดูร้อนปี 2026 โดยมอบการครอบคลุมทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอในทุกวัน ภายใต้การสนับสนุนของข้อมูลระดับงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน CEOS-ARD
ความสำเร็จครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำสถานะของ EarthDaily ในฐานะผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ที่เชื่อมโยงความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสำรวจโลกที่ขยายขนาดได้ และพร้อมรองรับงานวิเคราะห์ด้วย AI
เกี่ยวกับ EarthDaily
EarthDaily เป็นบริษัทด้านการสำรวจโลกระดับโลก ที่มุ่งส่งมอบข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ขนาดกว้าง และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจเป็นสำคัญ ด้วยการปล่อยกลุ่มดาวเทียม EarthDaily ที่กำลังจะเกิดขึ้น บริษัทกำลังวางรากฐานสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านโลกแบบรายวัน ที่มีความสม่ำเสมอในระดับโลก เพื่อสนับสนุนภาครัฐและองค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีผลกระทบสูง
