EarthDaily 达到 CEOS 分析就绪数据 (CEOS-ARD) 合规标准

不列颠哥伦比亚省温哥华和纽约, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily 今日宣布，其数据产品已达到 CEOS 分析就绪数据 (CEOS-ARD) 合规标准，该标准由地球观测卫星委员会 (CEOS) 制定，是全球公认的行业规范。

CEOS-ARD 合规性认证表明，EarthDaily 数据符合国际上对辐射测量校准与几何校正方法、元数据完整性、以及跨时间和数据集互操作性方面的严格要求，且用户几乎无需进行额外处理，即可实现即时定量分析。

值得注意的是，EarthDaily 在完整星座尚未全面投入商业运营之前就已达到 CEOS-ARD 标准，这对商业地球观测系统而言实属罕见里程碑。

EarthDaily 首席执行官 Don Osborne 表示，“这项成就验证了我们数据的科学基础。我们最初将 EarthDaily Constellation 打造为一套测量系统。只有当数据在一段时间内保持稳定、可比且可信时，每日数据覆盖才有意义。CEOS-ARD 合规性验证证实我们正提供商业规模的科学级数据。”

CEOS 分析就绪数据标准对科学任务的互操作性至关重要，涵盖一系列公开的政府任务，包括 Sentinel 和 Landsat 产品。该框架旨在解决地球观测领域长期存在的一个挑战：随着全球数据量的增长，用户往往缺乏处理原始图像以进行科学和业务应用所需的基础设施和专业知识。系统地提供 CEOS-ARD 可以减轻这种负担，并支持用户更有效地做出决策。

EarthDaily 的架构经过精心设计，旨在确保与已有的科学档案保持连续性。其辐射测量校准方法、光谱配置和几何校正标准，确保了与 Landsat 和 Sentinel 数据记录的可比性与兼容性。这种设计使用户能够将 EarthDaily 数据无缝集成到现有的时序分析中，同时受益于增强的光谱多样性和每日重访能力。

EarthDaily 提供的合规信号：

科学级辐射测量与几何校正

为稳健时序分析构建的可互操作数据集

高级分析和 AI 工作流程的即时可用性

减轻预处理负担并提高分析可靠性





EarthDaily Constellation 自诞生之初便以测量完整性为核心设计理念。正如近期 SpaceNews 报道所强调的，该系统在开发与在轨运行方面的表现表明，EarthDaily Constellation 包含：

严格的辐射测量校准

光谱稳定性的热特性表征

同时采集 22 个光谱波段数据

一致的本地采集时间

架构设计兼容 Landsat 与 Sentinel 档案的可互操作性





这些设计原则确保 EarthDaily 数据在全球范围内保持一致性，并具备科学可靠性，可用于长期变化检测。

随着五月份六颗新增卫星的发射以及今年晚些时候的持续扩容，EarthDaily Constellation 将于 2026 年夏季正式投入商业运营，依托符合 CEOS-ARD 标准的科学级数据支持，提供全球一致的每日数据覆盖服务。

这一里程碑事件进一步巩固了 EarthDaily 作为商用供应商的地位，其业务致力于将科学严谨性与可扩展、具备 AI 就绪能力的地球观测基础设施相融合。

关于 EarthDaily

EarthDaily 是一家全球性地球观测公司，专注于提供科学级数据与分析服务，旨在实现大范围变化检测与决策导向型情报支持。随着 EarthDaily Constellation 即将推出，该公司正在构建一个全球一致的每日地球情报基础，为在复杂、高影响环境中运作的政府和企业提供支持。

