EarthDaily 取得 CEOS 分析就緒數據 (CEOS-ARD) 合規認證

卑詩省溫哥華及紐約, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily 今日宣佈，其數據產品成功取得 CEOS 分析就緒數據 (CEOS-ARD) 合規認證。此全球公認的標準，由地球觀測衛星委員會 (CEOS) 所制定。

CEOS-ARD 合規認證確認 EarthDaily 的數據符合嚴格的國際規定：從輻射定標、幾何校正方法、元數據完整性，以及跨時間和數據集的互操作性，讓用戶幾乎無需額外處理，即可展開定量分析。

值得留意的是，EarthDaily 在其整個衛星星座全面投入商業服務之前，便已取得 CEOS-ARD 合規認證。對於商業地球觀測系統來說，能達成此里程碑實屬罕見。

EarthDaily 行政總裁 Don Osborne 說：「此成就肯定了我們數據背後的科學基礎。EarthDaily 衛星星座的建造初衷，正是定位為精密的測量系統。當數據長期保持穩定、可比較、可靠時，每日覆蓋才有意義。CEOS-ARD 合規認證，證明我們能以商業規模，提供達到科學級標準的數據。」

CEOS 分析就緒數據標準對科學任務的相互操作性十分重要，涵蓋一系列政府公開任務，包括 Sentinel 和 Landsat 的產品。此框架的開發，正是為了解決地球觀測領域長久以來的挑戰：在全球數據爆炸的時代，用戶常常欠缺處理原始影像的基礎設施及專業知識，難以將其轉化為科學及操作應用價值。CEOS-ARD 的系統性供應能減輕用戶的負擔，助其作出更有效的決策。

EarthDaily 架構經精心設計，旨在確保能與現有的科學檔案保持連續性。EarthDaily 的輻射定標方法、光譜配置以及幾何校正標準，確保其數據能與 Landsat 和 Sentinel 的歷史記錄互相比較和兼容。此設計讓用戶得以將 EarthDaily 數據無縫融入其現有的時間序列分析中，同時受惠於更豐富的光譜資訊和每日重訪。

此合規認證標誌著 EarthDaily 具備以下優勢：

科學級輻射及幾何校正

互通互用的數據集，專為穩健的時間序列分析而設

可直接用於高級分析和人工智能 (AI) 工作流程

減輕預先處理負擔，並確保分析結果更可靠





從構思之初，EarthDaily 衛星星座便是圍繞測量完整性而設。近期 SpaceNews 的專題報道重點探討該系統的開發及軌道上性能，文中指出 EarthDaily 衛星星座具備以下特點：

嚴謹的輻射定標

確保光譜穩定的熱特性表徵

22 個光譜波段同步採集

貫徹始終的本地採集時間

為配合 Landsat 及 Sentinel 檔案庫相互操作性而設的架構





此等設計原則確保 EarthDaily 數據在全球保持一致，並在科學上可靠，可用於長期變化檢測。

隨著另外六顆衛星將於 5 月發射，並於今年晚些時候繼續擴展，EarthDaily 衛星星座將於 2026 年夏季投入商業營運，憑著符合 CEOS-ARD 標準的科學級數據，每日提供始終如一的全球覆蓋。

此里程碑標誌着 EarthDaily 作為商業供應商的領先地位，成功將嚴謹科學融入方便擴展且適用於 AI 的基礎設施中。

關於 EarthDaily

EarthDaily 是全球地球觀測公司，致力提供達到科學級標準的數據及分析服務，旨在支援大範圍的變化監測，並提供以決策為核心的情報。隨着 EarthDaily 衛星星座即將發射，公司正建構能每日提供全球一致地球情報的基礎，以助政府及企業在影響深遠的複雜環境中作出最佳決策。

如欲了解更多詳情，歡迎瀏覽 earthdaily.com，並在 LinkedIn (@EarthDaily) 及 X (@EarthDailyA) 平台上關注 EarthDaily。

可瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a00964c1-54f3-418d-800e-2c09394a2aa3