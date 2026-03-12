Koelis annonce, à l’occasion du Congrès de l’EAU 2026, des innovations technologiques destinées à optimiser les flux de travail de biopsie par fusion IRM et à soutenir le développement de la thérapie focale dans la prise en charge du cancer de la prostate

GRENOBLE, France, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS (« Koelis » ou la « Société », www.koelis.com), leader technologique et acteur innovant dans le domaine du guidage par fusion IRM-échographie appliqué aux interventions liées au cancer de la prostate, annonce ce jour sa participation, en qualité d’exposant majeur, au 18e Congrès de l’Association Européenne d’Urologie (EAU), qui se tiendra à Londres.

Du 13 au 16 mars, Koelis proposera sur son stand n° L16 des démonstrations interactives mettant en avant son approche innovante, fondée sur l’utilisation de sa technologie propriétaire de fusion « Organ Based Tracking » dans les procédures de biopsie transpérinéale ciblée et de thérapie focale du cancer de la prostate.

À l’occasion du Congrès de l’EAU 2026, Koelis annoncera deux avancées majeures illustrant la poursuite de ses efforts d’innovation dans le domaine de la prise en charge du cancer de la prostate :

ProMap ® Smart pour Koelis Trinity ® : un logiciel de fusion assistée par IA, conçu pour optimiser le flux de travail.

Koelis annonce avec fierté le lancement de ProMap® Smart, désormais intégré à la suite logicielle Koelis Trinity®. ProMap® Smart est un logiciel de contourage automatique assisté par IA, conçu pour délimiter de manière automatisée la prostate de chaque patient à partir d’images échographiques 3D et IRM, dans le cadre de biopsies transrectales ou transpérinéales. Cette solution permet un gain de temps significatif et améliore la fluidité du flux de travail de fusion.

La fonctionnalité de contourage automatique développée par Koelis repose sur un moteur hybride associant apprentissage automatique (ML) et modèle propriétaire breveté. Entraînée à partir de milliers de données 3D hétérogènes de patients, elle atteint, selon une validation interne, un taux de concordance de 98 % avec la segmentation réalisée par des experts, en moins de 5 secondes.

ProMap® Smart vient compléter le logiciel ProMap® Contour précédemment présenté par Koelis, en permettant aux professionnels de santé d’intégrer, au sein de Koelis Trinity®, leur solution compatible d’IA et de connectivité.

L’essai VIOLETTE, publié dans la revue BJUI, met en évidence des résultats positifs à 1 an en faveur de la technique TMA ® développée par Koelis.

La précision de la biopsie par fusion reposant sur OBT Fusion®, associée aux capacités de cartographie 3D et de re-ciblage offertes par Second Look Fusion, constitue l’un des fondements essentiels d’un programme de thérapie focale efficace. Koelis Trinity® se distingue sur le marché comme une plateforme unique intégrant des technologies logicielles conçues pour assurer la continuité entre la biopsie ciblée et le guidage de la thérapie focale.

L’essai VIOLETTE évalue l’efficacité de l’ablation focale du cancer de la prostate par aiguille micro-ondes, guidée par 3D OBT Fusion® au niveau de la lésion index (selon la technique TMA® développée par Koelis). Les centres d’investigation clinique comprennent l’hôpital Cochin à Paris, investigateur principal, l’Institut Jules Bordet à Bruxelles, la Clinique Urologique Nantes Atlantis, l’hôpital Pellegrin à Bordeaux, la Clinique Saint Augustin à Bordeaux et l’Hôpital Américain de Paris.

Le Pr Nicolas Barry-Delongchamps, professeur d’urologie à l’hôpital Cochin et investigateur principal de l’essai VIOLETTE, présentera au Congrès de l’EAU 2026 les résultats finaux de l’étude ainsi que les données de suivi à un an des patients inclus. Deux temps forts sont prévus : le lundi à 11 h 40 lors de la session posters consacrée au cancer de la prostate, ainsi que le dimanche à 14 h sur le stand Koelis n° L16.

Le Pr Barry-Delongchamps a indiqué : « Nous nous réjouissons de la publication de l’essai VIOLETTE dans la revue de référence BJUI. 76 patients présentant un seul foyer de cancer de la prostate visible à l’IRM ont été méticuleusement sélectionnés, traités de manière ciblée et suivis à l’aide de la technologie Koelis. Les résultats à 1 an permettent de conclure favorablement quant à la sécurité et à l’efficacité de la procédure ambulatoire TMA, ainsi qu’au niveau de satisfaction des patients. »

©Koelis

Koelis Trinity® assure une intégration fluide de l’échographie 3D avec la technologie propriétaire de fusion IRM-échographie, grâce au logiciel exclusif OBT Fusion® développé par la Société pour le suivi des mouvements prostatiques. Le système compact Koelis Trinity® ne nécessite aucune interface fonctionnant avec de l’équipement échographique externe ni aucun capteur externe. Sa polyvalence permet à Koelis de se positionner en tête de la révolution scientifique qui a lieu actuellement dans le traitement du cancer de la prostate, qui tendra désormais vers des diagnostics par biopsie plus précis, un suivi patient individualisé et davantage d’options thérapeutiques ambulatoires moins invasives.

Antoine Leroy, titulaire d’un doctorat, fondateur et PDG de Koelis, a déclaré : « L’innovation dans la prise en charge du cancer de la prostate connaît une accélération soutenue. Forte de 20 années d’engagement en faveur de la précision du guidage prostatique, Koelis annonce, à l’occasion du Congrès de l’EAU 2026 à Londres, 2 avancées majeures : d’une part, l’optimisation du flux de travail de fusion peropératoire grâce au traitement d’images 3D assisté par IA ; d’autre part, la publication dans la revue BJUI des résultats de l’essai VIOLETTE consacré à l’ablation ciblée par micro-ondes. Ensemble, ces développements viennent soutenir la vision de Koelis d’une continuité renforcée entre la biopsie et la thérapie focale. »

À propos de KOELIS

Avec son siège social situé à Grenoble, France, Koelis est un pionnier et un leader mondial de la technologie de guidage par fusion d’images IRM-échographie depuis 2006. Doté d’un logiciel exclusif d’échographie 3D et de suivi des mouvements de la prostate (OBT Fusion®), le système Koelis Trinity® permet un diagnostic par biopsie plus précis et offre d’autres options de traitement « focal » du cancer de la prostate, par rapport aux traitements traditionnels « radicaux » de l’organe, comme la prostatectomie chirurgicale et la radiothérapie. L’engagement de la Société en faveur des traitements mini-invasifs du cancer de la prostate s’illustre également par un registre clinique multicentrique (« Violette » en Europe, NCT04582656, et « Violetta » en Asie, NCT06262633) en Europe portant sur la technologie d’ablation par micro-ondes guidée par KOELIS Trinity®. Koelis exploite des bureaux à Grenoble (France), à Princeton (État du New Jersey, États-Unis), Sarrebruck (Allemagne) et Singapour, au service de plus de 50 pays. Pour en savoir plus sur KOELIS, consultez la page : www.koelis.com.

Contact presse :

Maude PAVAGEAU

Responsable de la communication

Tél. : + 33 (0)7 88 31 16 48

Maude.pavageau@koelis.com

