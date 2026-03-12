Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer

KØBENHAVN, Danmark, 12. marts 2026 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse, hvilke hermed offentliggøres i overensstemmelse med §19 i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 samt Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/523.

Transaktionerne vedrører overdragelse af restricted stock units (RSUs) i henhold det kortsigtede incitamentsprogram for koncernledelsen. Programmet er kontantbaseret, men i overensstemmelse med vederlagspolitikken kan bestyrelsen beslutte at udskyde bonussen helt ellert delvist via konvertering af den kontante bonus til RSUs samt matching shares med en vestingperiode på minimum 3 år efter tildeling. De nedenfor rapporterede transaktioner er relaterede til RSUs og matching shares, der blev tildelt i 2023 efter ovenstående princip.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Paul Chaplin 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Administrerende direktør i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

instrument, instrumenttypen





Identifikationskode Aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Køb (overdragelse af Restricted Stock Units) c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 177,65 10.642 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



10.642

DKK 1.890.551,30 e) Dato for transaktionen 2026-03-12 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Henrik Juuel 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Financial Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

instrument, instrumenttypen





Identifikationskode Aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Køb (overdragelse af Restricted Stock Units) c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 177,65 5.748 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



5.748

DKK 1.021.132,20 e) Dato for transaktionen 2026-03-12 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Jean-Christophe May 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Commercial Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

instrument, instrumenttypen





Identifikationskode Aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Køb (overdragelse af Restricted Stock Units) c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 177,65 5.184 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



5.184

DKK 920.937,60 e) Dato for transaktionen 2026-03-12 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Russell Thirsk 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Operating Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

instrument, instrumenttypen





Identifikationskode Aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Køb (overdragelse af Restricted Stock Units) c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 177,65 3.637 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



3.637

DKK 646.113,05 e) Dato for transaktionen 2026-03-12 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Kontakt investorer:

Disa Tuominen, IR Manager, detu@bavarian-nordic.com

Kontakt presse:

Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2026

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

