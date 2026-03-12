Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer

KØBENHAVN, Danmark, 12. marts 2026 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse, hvilke hermed offentliggøres i overensstemmelse med §19 i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 samt Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/523.
Transaktionerne vedrører overdragelse af restricted stock units (RSUs) i henhold det kortsigtede incitamentsprogram for koncernledelsen. Programmet er kontantbaseret, men i overensstemmelse med vederlagspolitikken kan bestyrelsen beslutte at udskyde bonussen helt ellert delvist via konvertering af den kontante bonus til RSUs samt matching shares med en vestingperiode på minimum 3 år efter tildeling. De nedenfor rapporterede transaktioner er relaterede til RSUs og matching shares, der blev tildelt i 2023 efter ovenstående princip.
|1.
|Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
|a)
|Navn
|Paul Chaplin
|2.
|Årsag til indberetningen
|a)
|Stilling/titel
|Administrerende direktør i Bavarian Nordic A/S
|b)
|Første indberetning/ændring
|Første indberetning
|3.
|Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
|a)
|Navn
|Bavarian Nordic A/S
|b)
|LEI-kode
|2138006JCDVYIN6INP51
|4.
|Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)
hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
|a)
|Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
|Aktier
DK0015998017
|b)
|Transaktionens art
|Køb (overdragelse af Restricted Stock Units)
|c)
|Pris(er) og mængde(r)
|Pris(er)
|Mængde(r)
|DKK 177,65
|10.642
|d)
|Aggregerede oplysninger
|
10.642
DKK 1.890.551,30
|e)
|Dato for transaktionen
|2026-03-12
|f)
|Sted for transaktionen
|Uden for en markedsplads
|1.
|Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
|a)
|Navn
|Henrik Juuel
|2.
|Årsag til indberetningen
|a)
|Stilling/titel
|Executive Vice President og Chief Financial Officer i Bavarian Nordic A/S
|b)
|Første indberetning/ændring
|Første indberetning
|3.
|Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
|a)
|Navn
|Bavarian Nordic A/S
|b)
|LEI-kode
|2138006JCDVYIN6INP51
|4.
|Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)
hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
|a)
|Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
|Aktier
DK0015998017
|b)
|Transaktionens art
|Køb (overdragelse af Restricted Stock Units)
|c)
|Pris(er) og mængde(r)
|Pris(er)
|Mængde(r)
|DKK 177,65
|5.748
|d)
|Aggregerede oplysninger
|
5.748
DKK 1.021.132,20
|e)
|Dato for transaktionen
|2026-03-12
|f)
|Sted for transaktionen
|Uden for en markedsplads
|1.
|Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
|a)
|Navn
|Jean-Christophe May
|2.
|Årsag til indberetningen
|a)
|Stilling/titel
|Executive Vice President og Chief Commercial Officer i Bavarian Nordic A/S
|b)
|Første indberetning/ændring
|Første indberetning
|3.
|Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
|a)
|Navn
|Bavarian Nordic A/S
|b)
|LEI-kode
|2138006JCDVYIN6INP51
|4.
|Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)
hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
|a)
|Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
|Aktier
DK0015998017
|b)
|Transaktionens art
|Køb (overdragelse af Restricted Stock Units)
|c)
|Pris(er) og mængde(r)
|Pris(er)
|Mængde(r)
|DKK 177,65
|5.184
|d)
|Aggregerede oplysninger
|
5.184
DKK 920.937,60
|e)
|Dato for transaktionen
|2026-03-12
|f)
|Sted for transaktionen
|Uden for en markedsplads
|1.
|Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
|a)
|Navn
|Russell Thirsk
|2.
|Årsag til indberetningen
|a)
|Stilling/titel
|Executive Vice President og Chief Operating Officer i Bavarian Nordic A/S
|b)
|Første indberetning/ændring
|Første indberetning
|3.
|Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
|a)
|Navn
|Bavarian Nordic A/S
|b)
|LEI-kode
|2138006JCDVYIN6INP51
|4.
|Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)
hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
|a)
|Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
|Aktier
DK0015998017
|b)
|Transaktionens art
|Køb (overdragelse af Restricted Stock Units)
|c)
|Pris(er) og mængde(r)
|Pris(er)
|Mængde(r)
|DKK 177,65
|3.637
|d)
|Aggregerede oplysninger
|
3.637
DKK 646.113,05
|e)
|Dato for transaktionen
|2026-03-12
|f)
|Sted for transaktionen
|Uden for en markedsplads
Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.
Kontakt investorer:
Disa Tuominen, IR Manager, detu@bavarian-nordic.com
Kontakt presse:
Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03
Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2026
Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.
Vedhæftet fil
- Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer