GAUMONT : Résultats annuels consolidés au 31 décembre 2025

Neuilly-sur-Seine, le 12 mars 2026

Le Conseil d’administration de Gaumont, réuni le 12 mars 2026 sous la présidence de Nicolas Seydoux, a arrêté les comptes au 31 décembre 2025.

RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES au 31 décembre 2025

Chiffres significatifs des opérations (en M€) 20251 2024 Variation Chiffre d’affaires consolidé 150,3 150,1 0% Résultat des activités de production et distribution avant frais de structure



30,5



36,8 -17% Résultat net part du groupe -19,5 -7,7 -153% Investissements 81,2 81,5 -0% Chiffres significatifs du bilan (en M€) 20251 2024 Variation Capitaux propres part du groupe 165,1 184,3 -10% Endettement financier net hors obligations locatives -45,2 -52,4 +14% 1 Les procédures d’audit sont en cours de finalisation.













CHIFFRE D’AFFAIRES 2025





Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2025 s’élève à M€ 150,3 contre M€ 150,1 l’année précédente.

Production cinématographique





Le chiffre d’affaires de l’activité de production et de distribution de films cinématographiques s’élève à M€ 69,9 en 2025 contre M€ 90,7 en 2024.

Le chiffre d’affaires de la distribution de films en salles en France s’élève à M€ 14,0 en 2025 contre M€ 7,4 en 2024. Huit films sortis en 2025 ont enregistré au cours de l’année 5,0 millions d’entrées alors que 2,3 millions d’entrées l’avaient été par dix films en 2024.





Les ventes de droits de diffusion aux chaînes de télévision françaises s’élèvent à M€ 26,0 en 2025 contre M€ 32,1 en 2024. Outre les ventes de titres du catalogue, le chiffre d’affaires comprend en 2025 les revenus liés aux droits de première diffusion de dix films dont Le Grand déplacement , Noël Joyeux et Presque légal .





, et . Le chiffre d’affaires à l’export s’élève à M€ 14,8 en 2025 contre M€ 16,3 en 2024.





Le chiffre d’affaires lié à la distribution en vidéo et en vidéo à la demande en France s’élève à M€ 10,9 en 2025 contre M€ 30,1 en 2024. Ce montant comprenait en 2024 le revenu constaté à l’avancement de deux films produits pour le compte de plateformes VOD. Il n’y a pas eu de production de ce type en 2025.





Production Audiovisuelle





Le chiffre d’affaires de l’activité de production et de distribution de programmes audiovisuels s’élève à M€ 70,3 en 2025 contre M€ 51,1 en 2024. Huit programmes ont été livrés en 2025, contre quatre en 2024.

Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2025 comprend également le revenu reconnu à l’avancement de productions non encore livrées, telles que Lupin – Partie 4 et Mexico 86.

RESULTATS 2025





Compte tenu des difficultés du marché de l’Animation et en l’absence de projets signés, le résultat 2025 comprend la dépréciation d’un écart d’acquisition pour un montant de M€ 7,0.

Le résultat des activités de production et distribution de films cinématographiques, y compris le coût des financements dédiés, avant frais de structure, s’élève à M€ 16,0 en 2025 contre M€ 23,3 en 2024.

Le résultat des activités de production et distribution de programmes audiovisuels, y compris le coût des financements dédiés, avant frais de structure, s’élève à M€ 14,3 en 2025 contre M€ 13,4 en 2024. Ce résultat comprenait en 2024 un revenu non récurrent de M€ 1,8.

Le résultat des activités immobilières et de holding s’élève à M€ 4,6 en 2025 contre M€ 4,4 en 2024.

Les coûts de structure, y compris les coûts de financement des besoins généraux, s’élèvent à

M€ 47,9 en 2025 contre M€ 49,7 en 2024.

Le résultat net consolidé attribuable à Gaumont est une perte de M€ 19,5 en 2025 contre une perte de M€ 7,7 en 2024.

Malgré le succès en salles de plusieurs films, en particulier Un Ours dans le Jura, Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan, Moon le panda et L’Étranger, le résultat est pénalisé par le retour à un niveau normal de l’exploitation du catalogue après une année 2024 exceptionnelle et une provision pour perte à terminaison liée aux films sortis en 2026.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIERE EN 2025





Les capitaux propres consolidés part du Groupe s’élèvent au 31 décembre 2025 à M€ 165,1 contre M€ 184,3 au 31 décembre 2024. La diminution des capitaux propres est essentiellement liée au résultat de l’exercice.

La trésorerie nette s’élève à M€ 45,2 au 31 décembre 2025 contre M€ 52,4 au 31 décembre 2024. Elle comprend principalement M€ 64,4 de trésorerie positive, M€ 4,6 de prêt de refinancement et M€ 12,5 de prêt garanti par l’Etat. Aucun tirage n’a été effectué sur la ligne de crédit renouvelable et son tirage disponible s’élève à M€ 62,5 au 31 décembre 2025.

Les investissements dans les œuvres cinématographiques s’élèvent à M€ 29,3 en 2025 contre M€ 32,3 en 2024. Les investissements dans les œuvres audiovisuelles s’élèvent à M€ 47,4 en 2025 contre M€ 44,3 en 2024.

PERSPECTIVES





Après avoir célébré ses 130 ans en 2025, Gaumont a vu deux de ses films honorés lors de la cérémonie des Césars 2026 : Un Ours dans le Jura de Franck Dubosc, César du meilleur scénario original et L'Étranger de François Ozon, César du meilleur acteur dans un second rôle.

Deux films sont sortis en salles depuis le 1er janvier 2026 : Le Mage du Kremlin d’Olivier Assayas et Le Rêve américain d’Anthony Marciano. Ils ont attiré 1,2 million de spectateurs en salles à la date d’arrêté des comptes.

Deux séries ont été livrées et diffusées depuis le 1er janvier 2026 : Unfamiliar (Netflix) et Traqués (Apple).

Gaumont sortira cinq autres films en salles en 2026 et a produit ou est en cours de production de trois unitaires, trois séries de fiction et une série d’animation jeunesse pour une livraison en 2026. Une série de fiction complémentaire devrait entrer en production et être livrée avant la fin de l’année.

DECISION DE L’AMF IMPOSANT LE DEPOT D’UNE O.P.R.





Le 19 mars 2026, la Cour d'appel de Paris a prévu de rendre un arrêt sur le recours déposé le 24 octobre 2025 par Gaumont, Ciné Par et les actionnaires de la famille Seydoux à l’encontre de la décision de l'AMF n° 225C1744 du 10 octobre 2025, qui impose à Ciné Par et aux actionnaires de la famille Seydoux, sur le fondement de l'article 236-1 du règlement général de l'AMF, le dépôt d'une offre publique de retrait visant les actions de la société Gaumont dans un délai de six mois.

ASSEMBLEE GENERALE





L’Assemblée générale de Gaumont se tiendra le 6 mai 2026.

PROCHAINES DATES DE COMMUNICATION FINANCIERE





Le communiqué sur les résultats semestriels consolidés au 30 juin 2026 sera publié le 10 septembre 2026.









ANNEXE : Chiffre d’affaires consolidé annuel et du second semestre

Chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité (en millions d’euros) 2025 2024 % de variation Production et distribution cinématographique française 69,9 90,7 -23% Ventes aux chaînes de télévision françaises 26,0 32,1 -19% Ventes à l'export 14,8 16,3 -9% Distribution en salles 14,0 7,4 89% Ventes en vidéos et VOD 10,9 30,1 -64% Autres produits d'exploitation (1) 4,2 4,8 -13% Production et distribution audiovisuelle 70,3 51,1 37% Production audiovisuelle française et européenne 59,1 32,9 80% Production de fiction américaine 10,1 17,1 -41% Animation 1,0 1,1 -7% Services de production 1,5 1,1 32% Activité immobilière et holding 7,9 6,6 20% Autres produits divers (2) 0,7 0,6 29% GROUPE GAUMONT 150,3 150,1 0% (1) Produits dérivés, échanges de marchandises pour les salles, édition musicale, activités de GP Archives. (2) Diverses prestations de services rendues à des tiers. 2nd semestre Chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité (en millions d’euros) 2025 2024 Production et distribution cinématographique française 33,7 29,8 Ventes aux chaînes de télévision françaises 16,2 12,0 Ventes à l'export 6,0 4,7 Distribution en salles 4,2 2,4 Ventes en vidéos et VOD 5,5 8,8 Autres produits d'exploitation (1) 1,7 1,9 Production et distribution audiovisuelle 47,8 21,4 Production audiovisuelle française et européenne 38,4 19,0 Production de fiction américaine 8,6 1,8 Animation 0,7 0,6 Services de production 0,1 1,1 Activité immobilière et holding 4,0 3,2 Autres produits divers (2) 0,4 0,3 GROUPE GAUMONT 86,0 55,8 (1) Produits dérivés, échanges de marchandises pour les salles, édition musicale, activités de GP Archives. (2) Diverses prestations de services rendues à des tiers.





