Cellectis publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’année 2025 le 19 mars 2026

NEW YORK, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique qui utilise sa technologie pionnière d’édition du génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice 2025 clos au 31 décembre 2025, le jeudi 19 mars 2026 après la clôture du marché aux États-Unis.

Une conférence téléphonique se tiendra vendredi 20 mars 2026 à 13h00 heure de Paris – 8h00 heure de New York. La conférence portera sur les résultats de la Société au quatrième trimestre et l’année 2025 ainsi qu’une mise à jour des activités.

Numéros de téléphone et lien pour écouter la conférence en direct :

En direct (US / Canada) : 1-800-579-2543

En direct (International) : 1-785-424-1789

Conference ID: CLLSFY

Lien Webcast: https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1747993&tp_key=8aa72cea7f

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme de développement de thérapies géniques dans d’autres indications thérapeutiques. Grâce à ses capacités de production entièrement internalisées, Cellectis est l'une des rares sociétés dans l’édition du génome à contrôler la chaîne de valeur de la thérapie cellulaire et génique de bout en bout.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com et suivez Cellectis sur LinkedIn et X .

