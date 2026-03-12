IperMoney défie les géants de la fintech : un tour de table seed bouclé pour innover dans les paiements internationaux

MILAN, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IperMoney, une plateforme innovante de banque digitale conçue pour les entreprises, annonce officiellement la réussite de son tour de financement seed. Ce financement permettra de renforcer la position de la fintech sur le marché européen et d’accélérer son expansion à l’échelle mondiale, en faisant progresser la feuille de route produit avant la prochaine étape clé de l’entreprise : le tour de financement de série A.

Le tour de table a notamment bénéficié de la participation stratégique de 3M Stp, un cabinet de conseil de premier plan spécialisé dans l’accompagnement des entreprises et l’expertise comptable, reconnu pour son expertise approfondie dans les relations commerciales entre l’Italie et la Chine. Ce partenariat va bien au-delà d’un simple apport en capital : il constitue un véritable levier de croissance pour les comptes internationaux. Grâce aux solides liens de 3M Stp avec les marchés asiatiques, IperMoney se positionne comme un pont privilégié pour les transactions transfrontalières.

Pionnier des paiements internationaux quasi instantanés

IperMoney se distingue dans le paysage fintech européen comme l’un des pionniers de l’adoption d’une technologie basée sur les stablecoins. Cette innovation permet d’effectuer des transferts internationaux quasi instantanés, en contournant de nombreuses inefficacités des réseaux bancaires traditionnels.

« Notre objectif est d’offrir aux entreprises un outil non seulement puissant et très innovant, mais aussi nettement plus rentable que les solutions concurrentes », a déclaré la société. « Nous avons développé une technologie de pointe qui nous permet de proposer des solutions uniques sur le marché aujourd’hui, en combinant l’efficacité des stablecoins avec le plus haut niveau de conformité réglementaire. »

Sécurité, conformité et intégration fluide

Fondée pour simplifier la gestion financière des entreprises, IperMoney propose un écosystème complet comprenant :

Des comptes professionnels multi-IBAN et des transferts transfrontaliers ultra-rapides

et des ultra-rapides Des cartes d’entreprise avec des plafonds élevés et des outils avancés de gestion des dépenses

avec des plafonds élevés et des outils avancés de gestion des dépenses Une intégration fiscale complète, incluant un support opérationnel pour la facturation électronique italienne, les paiements F24 et la plateforme PagoPA



La sécurité et la confiance sont renforcées par l’enregistrement d’IperMoney en tant qu’agent de monnaie électronique auprès de la Banque nationale de Belgique, ainsi que par la conformité aux normes internationales les plus strictes, notamment les certifications PCI DSS et CREST.

Vision future

La mission d’IperMoney est de proposer une plateforme puissante et hautement innovante capable de rivaliser avec les principaux acteurs mondiaux, grâce à un modèle de service efficace et compétitif. La croissance attendue devrait également soutenir la trajectoire de l’entreprise vers son futur tour de financement de série A.

À propos d’IperMoney

IperMoney est une fintech appartenant à First Digital Trade, spécialisée dans les solutions bancaires pour entreprises. Elle propose des comptes professionnels digitaux et des systèmes de paiement intégrés, accompagnant les entreprises européennes et internationales dans leurs opérations quotidiennes grâce à des technologies avancées et une vision internationale.

Contacts et ressources