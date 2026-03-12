GURU Organic Energy annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp, (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, a annoncé aujourd’hui que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 29 janvier 2026 ont été élus à titre d’administrateurs de la Société lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés sont présentés ci-dessous:
|Candidat
|Votes pour
(#)
|Votes pour
(%)
|Votes contre
(#)
|Votes contre
(%)
|Carl Goyette
|19 121 412
|99,979
|%
|4 060
|0,021
|%
|Eric Graveline
|17 592 455
|91,984
|%
|1 533 017
|8,016
|%
|Anne-Marie Laberge
|19 055 759
|99,635
|%
|69 713
|0,365
|%
|Jeff Church
|19 121 989
|99,982
|%
|3 483
|0,018
|%
|Joseph Zakher
|17 592 278
|91,983
|%
|1 533 194
|8,017
|%
|Philippe Meunier
|17 559 448
|91,812
|%
|1 566 024
|8,188
|%
|Tyler Ricks
|17 593 648
|91,991
|%
|1 531 824
|8,009
|%
De plus, les actionnaires ont approuvé la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. en tant qu’auditeurs externes de la Société et ont approuvé les attributions non attribuées au régime incitatif général de la Société.
À propos de GURU Organic Energy
GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
|GURU Organic Energy
Carl Goyette, président et chef de la direction
Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière
514-845-4878
investors@guruenergy.com
|strat.eko
Francois Kalos
francois.kalos@guruenergy.com
1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 24 janvier 2026, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier,