GURU Organic Energy annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp, (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, a annoncé aujourd’hui que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 29 janvier 2026 ont été élus à titre d’administrateurs de la Société lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés sont présentés ci-dessous:

CandidatVotes pour
(#)		Votes pour
(%)		Votes contre
(#)		Votes contre
(%)
Carl Goyette19 121 41299,979%4 0600,021%
Eric Graveline17 592 45591,984%1 533 0178,016%
Anne-Marie Laberge19 055 75999,635%69 7130,365%
Jeff Church19 121 98999,982%3 4830,018%
Joseph Zakher17 592 27891,983%1 533 1948,017%
Philippe Meunier17 559 44891,812%1 566 0248,188%
Tyler Ricks17 593 64891,991%1 531 8248,009%


De plus, les actionnaires ont approuvé la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. en tant qu’auditeurs externes de la Société et ont approuvé les attributions non attribuées au régime incitatif général de la Société.

À propos de GURU Organic Energy
GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy
Carl Goyette, président et chef de la direction
Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière
514-845-4878
investors@guruenergy.com		strat.eko
Francois Kalos
francois.kalos@guruenergy.com
  

Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 24 janvier 2026, All Channels, Canada vs la même période l'an dernier,


