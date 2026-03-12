GURU Organic Energy annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp, (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, a annoncé aujourd’hui que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 29 janvier 2026 ont été élus à titre d’administrateurs de la Société lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés sont présentés ci-dessous:

Candidat Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes contre

(#) Votes contre

(%) Carl Goyette 19 121 412 99,979 % 4 060 0,021 % Eric Graveline 17 592 455 91,984 % 1 533 017 8,016 % Anne-Marie Laberge 19 055 759 99,635 % 69 713 0,365 % Jeff Church 19 121 989 99,982 % 3 483 0,018 % Joseph Zakher 17 592 278 91,983 % 1 533 194 8,017 % Philippe Meunier 17 559 448 91,812 % 1 566 024 8,188 % Tyler Ricks 17 593 648 91,991 % 1 531 824 8,009 %



De plus, les actionnaires ont approuvé la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. en tant qu’auditeurs externes de la Société et ont approuvé les attributions non attribuées au régime incitatif général de la Société.

