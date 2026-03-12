BitMEX lanza la competencia de trading Crypto Olympus con un premio total de 500.000 USDT

VICTORIA, Seychelles, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, uno de los exchanges de criptomonedas más seguros, anunció hoy el lanzamiento de la Competencia de Trading Crypto Olympus, que presenta un premio total de 500.000 USDT.

La competencia se llevará a cabo del 12 de marzo de 2026 a las 12:00 p. m. (UTC) al 12 de abril de 2026 a las 11:59 p. m. (UTC). Los usuarios pueden participar en cualquier momento durante el período de la competencia.

Las recompensas se distribuirán en cuatro categorías:

Mayor volumen de trading: el 75% del premio total de premios se compartirá entre los 100 mejores traders clasificados por volumen de trading.

Mayor PnL: el 10% del premio total se compartirá entre los 100 mejores traders clasificados por PnL.

Mayor ROI%: el 10% del premio total se compartirá entre los 100 mejores traders clasificados por ROI%.

El favor de la fortuna: el 5% del premio total se compartirá entre 50 traders seleccionados mediante un sorteo a la suerte.

Para participar en la Competencia de Trading Crypto Olympus, los usuarios deben estar completamente verificados en BitMEX. Los detalles de la competencia y el registro se pueden encontrar aquí.

Acerca de BitMEX

BitMEX es el exchange original (OG) de derivados de criptomonedas, que ofrece a los traders profesionales una plataforma que satisface sus necesidades mediante baja latencia, liquidez profunda nativa en criptomonedas y confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o hackeo, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con la confianza de que sus fondos están seguros. Asimismo, los usuarios tienen acceso a los productos y herramientas necesarios para ser rentables.

BitMEX también fue uno de los primeros exchanges en publicar sus datos on-chain de prueba de reservas (Proof of Reserves) y prueba de pasivos (Proof of Liabilities). El exchange continúa publicando estos datos dos veces por semana, proporcionando garantía de que los fondos de los clientes se almacenan y segregan de manera segura.

Para más información acerca de BitMEX, visite el BitMEX Blog o www.bitmex.com , y siga Telegram, Twitter, Discord, y sus comunidades en línea. Para preguntas de medios, contacte a: press@bitmex.com.

