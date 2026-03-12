Cadeaux de reconnaissance et années de service : Accolad réinvente la façon de récompenser la fidélité des employés





BOISBRIAND, Québec, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’heure où les entreprises peinent à retenir leurs meilleurs talents, souligner l'ancienneté n'a jamais été aussi stratégique. Finie l'époque de la traditionnelle montre ou de la plaque honorifique pour les 10 ans de service : les attentes ont changé. De plus, depuis le 6 octobre 2025, la Loi 27 oblige les employeurs de 20 personnes ou plus à prévenir les risques psychosociaux, identifiant le manque de reconnaissance au travail comme un facteur de risque majeur.

Dans ce contexte, mettre en place un programme de reconnaissance des années de service moderne et offrir des cadeaux de reconnaissance pertinents s’avère essentiel pour la marque employeur, mais représente souvent un fardeau administratif et logistique pour les départements RH.

C'est ici qu'intervient Accolad . L'entreprise québécoise propose une solution de cadeaux corporatifs à la fine pointe de la technologie, permettant d’automatiser l'envoi de récompenses tout en offrant le cadeau ultime : le choix.

Q&R : Repenser les cadeaux de reconnaissance pour employés

Pourquoi moderniser votre programme de reconnaissance des années de service ?

Un programme de reconnaissance des années de service a pour but de célébrer la loyauté d'un collaborateur à des jalons importants (1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc.). Cependant, pour qu'il ait un réel impact sur la rétention, il doit être modernisé.

Les solutions de récompenses pour employés d'Accolad remplacent les catalogues d'objets désuets par une approche numérique structurante qui offre :

L'automatisation des anniversaires de travail : Fini les oublis. Les envois sont programmés automatiquement aux dates clés.

Fini les oublis. Les envois sont programmés automatiquement aux dates clés. Des cadeaux de reconnaissance flexibles : L'employé accède à une vaste sélection de cartes-cadeaux virtuelles de marques reconnues, lui garantissant d'obtenir ce qu'il désire vraiment.

L'employé accède à une vaste sélection de de marques reconnues, lui garantissant d'obtenir ce qu'il désire vraiment. Une personnalisation poussée : Le cadeau est accompagné d'un message sur mesure aux couleurs de l'entreprise, renforçant le lien d'appartenance.





Quel est l'impact d'un cadeau de reconnaissance bien choisi ?

Plusieurs études démontrent que les employés qui reçoivent des récompenses et de la reconnaissance significatives sont jusqu’à neuf fois plus susceptibles de ressentir un fort engagement.

Comme le rappelle Jean-Pierre Brun, professeur et expert reconnu en reconnaissance au travail :

« Au lieu de se limiter aux mercis et aux bravos, des gestes faciles et superficiels qui finissent par perdre toute signification avec le temps, le simple fait de prendre des nouvelles de son employé sera très apprécié. »

Combiner cette approche humaine avec un cadeau d'entreprise qui a de la valeur aux yeux de l'employé permet de :

Réduire le taux de rotation : Les employés qui se sentent appréciés lors de leurs anniversaires d'embauche sont significativement plus enclins à rester. Générer un effet "Wow" : Une carte-cadeau pour employé bien présentée et personnalisée marque les esprits beaucoup plus qu'un objet standardisé. Renforcer la culture d'appréciation : Un programme structuré rend la remise de cadeaux équitable et inclusive pour tous, que l'employé soit en télétravail ou en présentiel.





Comment fonctionne la solution de cadeaux pour employés Accolad ?

Accolad offre un service clés en main qui élimine la gestion fastidieuse des cadeaux corporatifs :

Le pouvoir de choisir : Notre catalogue donne accès à plus de 100 cartes-cadeaux de détaillants québécois, canadiens et américains (restaurants, loisirs, bien-être, boutiques). C'est la solution de cadeaux d'entreprise idéale pour plaire à 100 % de votre personnel, peu importe la génération.

Notre catalogue donne accès à plus de 100 cartes-cadeaux de détaillants québécois, canadiens et américains (restaurants, loisirs, bien-être, boutiques). C'est la idéale pour plaire à 100 % de votre personnel, peu importe la génération. Des courriels de célébration sur mesure : Chaque envoi de code-cadeau est entièrement personnalisé (prénom, nombre d'années d'ancienneté, logo, couleurs, message de la direction).

Chaque envoi de code-cadeau est entièrement personnalisé (prénom, nombre d'années d'ancienneté, logo, couleurs, message de la direction). Intégration RH fluide : Le programme se synchronise avec vos outils existants (SIRH, Teams, Slack) pour une gestion sans friction.





Pourquoi choisir Accolad pour vos programmes de récompenses ?

Forte de plus de 10 ans d’expertise dans le domaine des cadeaux corporatifs, Accolad ne se contente pas d'être un fournisseur de cartes-cadeaux. C'est un partenaire technologique qui transforme vos obligations en matière de reconnaissance en un puissant levier de fidélisation.

Nos clients témoignent du succès de notre approche de récompenses :

« Le suivi est très rapide, le service client est excellent et la flexibilité de l’équipe est remarquable. Accolad répond parfaitement à nos besoins. » — Hélène Gagnon-Couture, Café William

« Programme innovant, utile pour nos employés, gain de temps pour nous et beaucoup de choix. » — Olivier Barton, Eurofins Environex

« Nous sommes très satisfaits du service, simple et apprécié. Les employés adorent l’accès aux cartes-cadeaux. Merci pour l’excellent accompagnement lors de l’implantation ! » — Claudie Racette, Lussier

« Accolad répond parfaitement aux attentes de nos employés en leur offrant la liberté de choisir leur cadeau. La plateforme est intuitive, flexible et facile à administrer. » — Véronique Pilon, Tenaquip

« Nos employés apprécient vraiment le service offert par Accolad. » — Anthony Lauzier, Garant

(Consultez également les avis de Gameloft et de BSDQ qui utilisent notre solution avec succès).





En misant sur une solution d'envoi automatisée de cadeaux de reconnaissance, Accolad s’impose comme le partenaire stratégique canadien par excellence pour bâtir un programme de reconnaissance des années de service performant.

Pour découvrir comment nous pouvons simplifier la gestion de vos cadeaux corporatifs et moderniser vos récompenses d'ancienneté, visitez notre page dédiée aux programmes de reconnaissance des années de service ou planifiez une démo gratuite avec nos experts .









