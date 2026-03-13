Taiga julkistaa seuraavan sukupolven sähkömoottorikelkat sähköajoneuvomarkkinoiden laajentuessa teiden ulkopuolelle

Kolme uutta mallia, Nomad Pro, Nomad Performance ja Nomad Scout, hyödyntävät ohjelmistopohjaista alustaa.

Sähkötoimisia Nomad-moottorikelkkoja voi hyödyntää liikkuvana virtalähteenä. Niistä saa sähköä syrjäiseen mökkiin talvimyrskyn aikana, ja ne soveltuvat pelastusoperaatioihin erämaissa, arktisten yhteisöjen käyttöön tai pilkkijöille. Generaattoreita ja polttoainetta ei tarvita, ja voit unohtaa myös polttoaineen katkun.

Nopea Combined Charging System (CCS) -järjestelmä lataa akkuvirran 80 prosenttiin 20 minuutissa samalla standardilla, joka on käytössä koko sähköajoneuvojen toimialalla.

Performance- ja Scout-malleissa on 120 kilowatin enimmäisteho, mikä on 33 prosenttia enemmän kuin edellisen sukupolven malleissa.

Parannetun akun lämmönhallinnan ansiosta suorituskyky pysyy täydellä tasolla jopa 30 pakkasasteessa vain vähäisellä toimintamatkan vähenemisellä.

Jokainen malli tukee ensimmäisenä toimialalla aluerajausta, nopeuden etärajoitusta, digitaalisia avaimia ja sovelluspohjaista kaluston hallintaa.





MONTREAL, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kanadalainen tehokkaiden vapaa-ajan moottoriajoneuvojen markkinajohtaja Taiga julkistaa tänään vuoden 2027 moottorikelkkamallistonsa. Nomad-mallisto laajenee kolmella eri tarkoituksia varten suunnitellulla mallilla: Nomad Pro, Nomad Performance ja Nomad Scout.

Käännekohta sähköajoneuvojen laajentumiseen teiden ulkopuolelle – pohjana yli 10 biljoonaa datapistettä



Sähköautojen markkinaosuus ylitti vuonna 2025 EU-alueella ensimmäistä kertaa 50 prosentin. Maastoajoneuvoissa sähkö- ja polttomoottoreiden ero on kuitenkin pysynyt sinnikkäästi suurena, vaikka juuri maastokäytössä turmeltumattoman luonnon suojeleminen olisi tärkeintä.

Vuoden 2027 Nomad-mallit edustavat käännekohtaa moottorikelkkojen sähköistymisessä. Ne on suunniteltu tehokkaammiksi ja käyttöiältään pidemmiksi, ja niiden omistuksen kokonaiskustannukset jäävät polttomoottorikäyttöisiä ajoneuvoja pienemmiksi kolmessa vuodessa. Malleissa hyödynnetään pilveen yhdistettyjä sovelluksia, ja niitä voi hallita sovelluksesta käsin. Mukana on myös tälle kategorialle aivan uudenlaisia ominaisuuksia: integroitu virtalähde, kaluston reaaliaikainen hallinta sekä aluerajattu toiminta paikasta riippumatta.

Vuoden 2027 malliston kehityksessä on tutkittu dataa tuhannesta Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa käytössä olevasta ajoneuvosta. Kolmen vuoden jatkuvan kehitystyön aikana dataa kerättiin yhteensä yli miljoonan ajokilometrin matkalta ja biljoonista datapisteistä. Kehitystyössä on huomioitu maailman ankarimpia sääympäristöjä esimerkiksi arktisilta tutkimusasemilta sekä Pohjois- että Etelänavalta. Nomad-malleja on jo käytössä yli 150 kaupallisessa käyttökohteessa, ja vuoden 2027 mallisto on kehitetty vauhdittamaan sähköisten moottorikelkkojen käyttöönottoa laajassa mittakaavassa. Mallit tarjoavat turvallisemman ajon, pienemmät käyttökustannukset ja paremman talvisopivuuden pilaamatta erämaaluontoa, joka tekee talvikelkkailusta mielekästä.

"Olemme tehneet töitä tämän tavoitteen eteen jo kymmenen vuoden ajan. Nyt olemme käännekohdassa, jossa sähkötoimiset ajoneuvot tarjoavat suurempaa arvoa polttomoottorilla varustettuihin verrattuna. Viime kädessä tätä jokainen kuljettaja haluaa."

– Samuel Bruneau, Taiga Motorsin perustaja ja toimitusjohtaja

Integroitu virtalähde: moottorikelkka korvaa generaattorin

Vuoden 2027 malleissa on Taigan integroitu virtalähdejärjestelmä, joka tarjoaa jopa 3 kilowatin tehon 120 ja 220 voltin jännitteillä. Integroidussa virtalähteessä on kapasiteettia tarjoamaan sähköä syrjäiseen mökkiin talvimyrskyn aikana, tukemaan pelastustehtäviä erämaissa tai toimimaan virtalähteenä vuoristotyömailla.

Sähköajoneuvot ovat jo osoittaneet koko maailmalle, että virransaanti on ensisijaisen tärkeää. Julkisuudessa on ollut esimerkkejä ajoneuvoista, jotka ovat pitäneet kodin sähkölaitteet ja lääketieteelliset laitokset toiminnassa myrskyjen aikana. Tämä osoittaa millaisia mahdollisuuksia sähköverkon sisällään pitävillä ajoneuvoilla voi olla. Taiga tuo nämä valmiudet paikkoihin, joihin pyörälliset ajoneuvot eivät pääse. Erilliset ajoneuvon sähköverkkoon yhdistävät ratkaisut vaativat lisäasennuksia kotiin ja ylimääräisiä laitteita, mutta integroitu virtalähde on käyttövalmis saman tien.

Painopisteenä ympäristö

Polttomoottorilla toimivien moottorikelkkojen vuotuiset hiilivetypäästöt ovat keskimäärin 200-kertaiset ja häkäpäästöt noin 40-kertaiset moderniin henkilöautoon verrattuna. Nämä päästöt keskittyvät vuoristoympäristöissä neljän kuukauden käyttöajalle, ja juuri näissä ympäristöissä ilmanlaadun merkitys on olennainen. Kun yhdessä vuoristokohteessa 50 polttomoottorilla toimivaa moottorikelkkaa vaihdetaan sähköisiin, koko kaluston vaikutus ilmanlaatuun vähenee määrällä, joka vastaa 2 000 auton poistamista alueelta sesongin ajaksi. Kestävän kehityksen hankkeet ovat yhä tärkeämpiä hiihtokeskuksille, ja sähköajoneuvojen valinta on keino vähentää ilmanpäästöjä merkittävästi parantaen samalla vieraskokemusta.

Ohjelmistoista lisäturvaa toimialalle

Kaluston verkkopohjainen hallinta on kuljetusalalla yksi nopeimmin kasvavista teknologiasegmenteistä. Kaikilla toimialoilla halutaan nyt seurata, ohjata ja hallita ajoneuvoja etäältä. Tähän asti moottorikelkkojen hallintaan ei ole ollut tällaisia työkaluja. Kalustoa on hallittu radioilla, paperikirjauksilla ja fyysiseen läsnäoloon perustuvilla ratkaisuilla. Vuoden 2027 Nomad-mallisto mullistaa nämä mahdollisuudet.

Taiga tuo kaikkiin kolmeen malliin aluerajoituksen ensimmäisenä toimialalla. Sen ansiosta kaluston hallinnoijat voivat määrittää tarkalleen, millä alueilla eri ajoneuvot voivat toimia. Sovelluksesta käsin voi rajoittaa yksittäisten moottorikelkkojen nopeusrajoitusta ja virranhallintaa. Digitaalisten avainten ansiosta moottorikelkan käyttöoikeudet voi myöntää tai ottaa pois välittömästi. Jarruaktivoitu kaasun rajoitin ehkäisee yhtä yleisimmistä moottorikelkkaonnettomuuksien laitteistopohjaisista syistä. Uusi 1 kilowatin ja 12 voltin varajärjestelmä tukee plug-and-play-mukauttamista kaluston lisävalojen, vinssien ja hydrauliikan muodossa.

Nomad Pro tarjoaa hiihtokeskuskäyttäjille ja retkijärjestäjille hallintamahdollisuuksia, joita alalla on kaivattu jo vuosien ajan. Aluerajoitus ja kaluston verkkopohjainen hallinta ovat perusominaisuuksia kaikissa muissa ajoneuvoluokissa. Nyt moottorikelkkateollisuuskin on ajan tasalla.

"Meillä on ollut Taigan Nomad-ajoneuvoja käytössä lähes kahden sesongin ajan, ja nyt voin aidosti todeta, että ne lunastavat kaikki lupauksensa sähköajoneuvon eduista. Kalusto ei ole tarvinnut lähes minkäänlaista huoltoa ja ylläpitoa, ja polttoainekustannuksemme ovat laskeneet merkittävästi. Työntekijämme ovat mielissään ajoneuvojen helppokäyttöisyydestä. Ja mikä parasta, olemme Nomadien avulla tavoittaneet aivan uusia asiakassegmenttejä, jotka etsivät jännittävää toimintaa mutta haluavat pysyä etäällä perinteisten moottorikelkkojen melusta ja hajusta."

– Patrice Bonnefond, omistaja, Les Volatiles, kiertoajelujen järjestäjä Les Saisiesissa, Ranskassa

Kolme mallia. Maastoon kuin maastoon.

Vuoden 2027 mallisto perustuu arkkitehtuuriin, joka on jo osoittautunut toimivaksi hiihtokeskuksissa, vaellusreiteillä ja reittien ulkopuolella sekä kaupallisissa ajoneuvoissa kaikkialla maailmassa. Entistä paremmat ominaisuudet, parannettu suorituskyky ja kolme eri tarkoituksiin suunnattua kokoonpanoa vastaavat ihmisten todellisiin työ- ja kulkutarpeisiin talvimaastoissa.

Nomad Pro on malliston kaupallisen käytön voimanpesä. Sen 67 kilowatin tehot soveltuvat vuoristotoimintoihin, kalustojen ylläpitäjille, retkijärjestäjille sekä hyötykäyttötarkoituksiin. Sen kehitystyö perustuu todellisiin käyttöolosuhteisiin ja tietoihin yli sadalta hiihtokeskukselta ja retkijärjestäjältä. Tehokkaampi regeneratiivinen jarrutus vähentää jarrujen mekaanista kulumista vuoristotoiminnoissa, mikä vähentää suoraan kaluston pitkän aikavälin huoltokustannuksia. Nomad Pro tarjoaa valmiiksi alue- ja nopeusrajoitukset sekä kaluston etähallinnan. Tällaisia hallintatyökaluja riskien hallinnasta vastaavat ja vakuutusyhtiöt asettavat yhä useammin käytön ehdoiksi.

Nomad Performance on kaikkien aikojen tehokkain hyötykäyttöön tarkoitettu moottorikelkka. Siinä on uuden sukupolven 120 kilowatin moottori, joka kykenee yhtä lailla vetämään 450 kilogramman kuormaa kuin kiihdyttämään nopeammin kuin yksikään polttomoottorilla varustettu kelkka. Uusi malli on 33 prosenttia aiempaa 90 kilowatin mallia tehokkaampi, mikä on suurin yksittäinen tehoharppaus Taigan historiassa. Malliin saa myös lisävarusteisen tehojousituksen, kun halutaan mukavuutta suorituskyvyn lisäksi.

Nomad Scout on kehitetty kulkemaan valmiiden reittien ulkopuolella. Se tarjoaa 120 kilowatin tehon kaikissa korkeuksissa, erilaisiin maastoihin soveltuvan uuden 5 senttiä syvemmän telamaton sekä päivitetyn takajousituksen ja kapeamman istuma-asennon. Ajettavuus syvässä lumessa on parempi, ja kelkkaan saa lisävarusteena myös Elka Stage 3 -iskunvaimenninsarjan sekä kiinnitysjärjestelmän suksille ja lumilaudalle. Kaikkien aikojen kevyin ja monipuolisin Nomad.

Ennakkotilauksia otetaan nyt vastaan

Vuoden 2027 Nomad-mallien ennakkotilaus alkaa 12. maaliskuuta 2026.

Nomad Pro: 19 499 $

Nomad Performance: 21 999 $

Nomad Scout: 22 249 $

Tietoa Taiga Motorsista

Taiga Motors on kanadalainen sähköisten vapaa-ajan moottoriajoneuvojen valmistaja, jonka valikoimissa on tehokkaita sähkötoimisia moottorikelkkoja ja vesiskoottereita. Yhtiön tuotteita on kaupallisessa käytössä yli 50 hiihtokeskuksessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja kaluston käyttöönottoja on tehty esimerkiksi Ranskassa, Italiassa, Ruotsissa ja Norjassa. Taiga määrittää uudelleen sähköisen tehon standardit maailman vaativimmissa ulkoympäristöissä.

