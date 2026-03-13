Taiga lanserar nästa generations elektriska snöskotrar, vilket visar att det finns en massmarknad för elektrifiering bortom vägarna

Tre nya modeller byggda på en mjukvarudefinierad plattform: Nomad Pro, Nomad Performance och Nomad Scout.

Den inbyggda strömförsörjningen gör Nomad till en mobil energikälla: använd den för att försörja en isolerad stuga med ström under en vinterstorm eller en räddningsinsats i vildmarken, stöd samhällen i Arktis eller driv en isfiskeanläggning – utan generator, utan bränsle, utan avgaser.

Ett kombinerat laddningssystem (Combined Charging System, CCS) snabbladdar till 80 % på 20 minuter, vilket är samma standard som används i hela elbilsindustrin.

120 kW toppeffekt på Performance och Scout innebär en ökning med 33 % jämfört med föregående generation.

Full prestanda ned till -30 °C med minimal räckviddsförlust och förbättrad värmehantering av batteriet.

Branschledande geofencing, fjärrstyrd hastighetsbegränsning, digitala nycklar och appbaserad hantering av fordonsflottan finns inbyggt i varje maskin.





MONTREAL, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taiga, en kanadensisk ledare inom högpresterande elektriska motorsporter, tillkännager idag lanseringen av sin snöskoterserie för modellåret 2027 (MY27) och utökar Nomad-plattformen med tre specialbyggda modeller: Nomad Pro, Nomad Performance och Nomad Scout.

Vändpunkten för elektrifiering bortom vägarna, byggd på över 10 biljoner datapunkter.



Under 2025 nådde elbilarna en marknadsandel på 50 % för första gången i EU. Men inom terrängsegmentet, där det är viktigast att bevara tillgången till orörd vildmark, har klyftan mellan bensin och el förblivit stor.

MY27 Nomad representerar en vändpunkt för elektriska snöskotrar. Den är konstruerad för högre effekt, längre livslängd och en total ägandekostnad som slår bensin på mindre än tre år. Programvaran är ansluten till molnet, sköts från en app och erbjuder funktioner som aldrig tidigare funnits i denna kategori: inbyggd strömförsörjning, livehantering av fordonsflottan och geofencedrift överallt.

MY27-plattformen är baserad på verkliga data från 1 000 fordon som körs i Nordamerika och Europa, med mer än en miljon kilometer och biljoner datapunkter som har samlats in under tre års kontinuerlig utveckling i några av de mest extrema kalla miljöerna på jorden, däribland arktiska forskningsstationer vid båda polerna. Nomads används redan i över 150 kommersiella verksamheter och MY27-serien har utvecklats för att påskynda ibruktagandet av elektriska snöskotrar i stor skala, för en säkrare körning, lägre driftskostnader och bättre vintrar utan att förstöra den vildmark som vi älskar att köra i under vintern.

”Vi har arbetat i ett decennium för att göra detta möjligt. Vi befinner oss nu vid en vändpunkt där eldrift helt enkelt är ett bättre alternativ än bensin, och det är i slutändan vad alla förare eftersträvar.”

– Samuel Bruneau, grundare och VD, Taiga Motors

Onboard Power: din snöskoter har precis ersatt din generator

MY27 Nomad är utrustad med Taigas Onboard Power-system som levererar upp till 3 kW vid 120 V och 220 V. Onboard Power räcker för att driva en avlägsen stuga under en vinterstorm, försörja en räddningsinsats i vildmarken eller leverera ström till en arbetsplats i bergen.

Elbilar har redan bevisat för världen att den inbyggda kraften förändrar allt. Berättelser om fordon som hållit hus och sjukvårdsinrättningar igång under svåra stormar har skapat rubriker, eftersom de visat vad en maskin kan göra när den har ett eget elnät. Taiga tar den kapaciteten till platser dit vägfordon inte kan nå. Till skillnad från fordon-till-elnät-system som kräver särskild installation i hemmet och extra hårdvara fungerar Onboard Power direkt.

Miljöfrågan måste tas på allvar

I genomsnitt släpper en snöskoter som drivs med bensin ut ungefär 200 gånger så mycket kolväten som en modern personbil gör under ett år, och ungefär 40 gånger så mycket kolmonoxid. Dessa utsläpp är koncentrerade till en fyra månader lång körperiod i alpina miljöer där luftkvaliteten är avgörande. Att ersätta 50 bensindrivna snöskotrar i en enda fordonsflotta på en skidort ger en luftkvalitetsförbättring som motsvarar att 2 000 bilar tas ur trafik i området under en säsong. I takt med att hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för skidorter erbjuder elektrifiering operatörerna ett alternativ för att på ett meningsfullt sätt minska luftföroreningarna och samtidigt förbättra gästernas upplevelse.

En säkrare bransch, driven av mjukvara

Uppkopplad hantering av fordonsflottor är ett av de snabbast växande tekniksegmenten inom transportbranschen. Operatörer inom alla branscher förväntar sig numera att kunna övervaka, styra och hantera sina fordon på distans. Hittills har operatörer av fordonsflottor med snöskoter inte haft tillgång till några av dessa verktyg. De hanterade sina fordonsflottor med radio, pappersloggar och fysisk närvaro. MY27 Nomad förändrar detta helt och hållet.

I alla tre modeller introducerar Taiga branschens första inbyggda geofencing, vilket gör det möjligt för fordonsflottans chefer att exakt definiera var varje maskin får användas. Fjärrstyrd hastighetsbegränsning och effektkontroll kan ställas in för enskilda slädar från appen. Digitala nycklar gör det möjligt att omedelbart bevilja eller begränsa förarens åtkomst. Bromsaktiverad accelerationsbegränsning åtgärdar en av de vanligaste orsakerna till snöskoterolyckor på hårdvarunivå. Ett nytt hjälpsystem på 1 kW och 12 V möjliggör plug-and-play-anpassning med belysning, vinschar och hydraulik i hela fordonsflottan.

För skidortsoperatörer och researrangörer erbjuder Nomad Pro den kontrollnivå som branschen har behövt i åratal. Geofencing och uppkopplad hantering av fordonsflottan är numera grundläggande förväntningar i alla andra fordonskategorier. Snöskoterbranschen har just hunnit ikapp.

”Efter nästan två säsonger med vår fordonsflotta av Taiga Nomads kan jag med säkerhet säga att de lever upp till alla löften om att gå över till eldrift: vi har nästan inte behövt utföra något service- eller underhållsarbete på dem, våra bensinkostnader har minskat avsevärt, vår personal är nöjd med användarvänligheten och, bäst av allt, vi har öppnat upp nya kundsegment som söker samma spännande aktivitet utan det buller och den lukt som hör ihop med traditionella snöskotrar.”

– Patrice Bonnefond, ägare, Les Volatiles, researrangör i Les Saisies, Frankrike

Tre modeller. Byggda för alla terränger.

MY27-serien är byggd på en arkitektur som redan har bevisat sitt värde på fältet, på skidorter, på och utanför skotlederna samt i kommersiella fordonsflottor över hela världen. Med ökad kapacitet, förfinad prestanda och tre olika konfigurationer är den utformad för alla sätt som människor arbetar och kör på i vinterterräng.

Nomad Pro är den kommersiella arbetshästen i sortimentet: 67 kW, specialbyggd för bergskörning, operatörer av fordonsflottor, researrangörer och nyttoapplikationer, förfinad utifrån verklig användning vid över 100 skidorter och researrangörer. Högre regenerativ bromsning minskar slitaget på mekaniska bromsar vid arbete i bergsterräng – vilket direkt minskar de långsiktiga underhållskostnaderna för fordonsflottan. Med inbyggd geofencing, hastighetsbegränsning och fjärrstyrning av fordonsflottan ger Nomad Pro operatörerna de hanteringsverktyg som riskhanterare och försäkringsbolag i allt högre grad kräver som villkor för körningen.

Nomad Performance är den mest högpresterande snöskoter som någonsin byggts: det är nästa generations 120 kW-drivenhet som både kan dra mer än 450 kg och slå vilken bensindriven snöskoter som helst i ett dragrace. Ökningen från 90 kW i föregående generation innebär en effektökning på 33 %, vilket är den största enskilda prestandaförbättringen i Taigas historia. Modellen har ett valfritt alternativ med prestandafjädring för förare som kräver båda delarna.

Nomad Scout är byggd för alla som vill ta sig bortom skoterlederna: 120 kW på alla höjder, ett nytt 5 cm djupare spår för prestanda i alla terränger, en uppdaterad bakre fjädring och smalare ställning för förbättrad körning i djupare snö med valfria Elka Stage 3-stötdämpare och ett valfritt monteringssystem för skidor och snowboard. Den lättaste och mest kapabla Nomad som någonsin tillverkats.

Förbeställningar kan göras nu

MY27 Nomad-serien kan förbeställas från och med den 12 mars 2026.

Nomad Pro: 19 499 USD

Nomad Performance: 21 999 USD

Nomad Scout: 22 249 USD

Om Taiga Motors

Taiga Motors är en kanadensisk tillverkare av elektriska motorsportfordon som tillverkar högpresterande elektriska snöskotrar och vattenskotrar. Med produkter som används kommersiellt på fler än 50 skidorter i Europa och Nordamerika, inklusive fordonsflottor i Frankrike, Italien, Sverige och Norge, definierar Taiga vad elektrisk prestanda innebär i världens mest krävande utomhusmiljöer.

