Cygnus entend faire progresser l’évaluation des ressources et les études techniques suite à la réalisation d'un placement de 25 M$ AU

Projet de cuivre-or Chibougamau, Canada





Faits saillants

Cygnus a reçu des engagements fermes totalisant 25 M$ AU via un placement d'actions auprès d'investisseurs institutionnels et qualifiés.

Le prix du placement a été fixé à 0,16 $ AU par action, soit un escompte de 5,9 % par rapport au dernier cours de fermeture de 0,17 $ AU par action, reflétant la forte demande des actionnaires existants.

L’investisseur stratégique Ocean Partners, deuxième actionnaire en importance de la Société avant ce financement, a fortement soutenu le placement en raison de sa conviction fondamentale quant à la valeur du projet de cuivre-or Chibougamau et de sa connaissance approfondie des marchés mondiaux de l’approvisionnement en cuivre.

Les fonds provenant du placement seront utilisés pour la croissance des ressources, la conversion des ressources, l'exploration de plusieurs prospects, notamment Joe Mann et Gwillim, la poursuite des travaux d'obtention des permis, l'achèvement des études, certains travaux préliminaires sur les infrastructures de broyage et le fonds de roulement.

La trésorerie pro forma et les actifs liquides s'élèveront à environ 35 M$ AU (avant les frais de placement).

Canaccord Genuity et Euroz Hartleys ont agi en tant que co-chefs de file dans le cadre du placement.



David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Au cours de notre première année en tant que propriétaires du projet Chibougamau, nous avons exécuté notre stratégie en augmentant les ressources, notamment les ressources indiquées, et en établissant une nouvelle ressource liée à la découverte de Golden Eye.



« Cette nouvelle ronde de financement vise à poursuivre la croissance de nos ressources, à convertir davantage de ressources vers des catégories à plus haut niveau de confiance et à accélérer le forage de plusieurs cibles d'or et de cuivre à haute teneur récemment identifiées.



« Avec trois foreuses maintenant en activité et l’avancement des études de production, nous disposons de plusieurs leviers pour générer rapidement de la valeur pour nos actionnaires. »



TORONTO et PERTH, Australie-Occidentale, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX:CY5; TSXV:CYG; OTCQB:CYGGF) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu des engagements d'investisseurs institutionnels et qualifiés pour lever 25 M$ AU (avant les frais) par l'émission d'environ 156,3 millions d'actions ordinaires entièrement libérées de la Société (les « actions ») à un prix d'émission de 0,16 $ AU par action (le « placement »). La trésorerie pro forma et les actifs liquides après la levée de fonds devraient s'élever à environ 35 M$ AU (avant les frais de placement et sur la base de la trésorerie disponible et des placements liquides actuels).

Utilisation des fonds

Le produit du placement est appelé à être utilisé dans le cadre du projet de cuivre-or Chibougamau à des fins de croissance des ressources, de conversion des ressources, d'exploration de plusieurs prospects (dont Joe Mann et Gwillim), de poursuite des travaux d'obtention des permis, de travaux d'immobilisations mineurs initiaux et de réalisation d'une étude économique actualisée qui fera suite à l'évaluation économique préliminaire (« EEP ») précédemment réalisée par Doré Copper Mining Corp. en 2022. Les autres utilisations comprennent le fonds de roulement général et les frais liés au placement.

Note : Cygnus met en garde que l'EEP est une étude technique, conceptuelle et économique préliminaire réalisée par Doré sur l'évaluation initiale et le développement potentiel du projet Chibougamau. Il s'agit uniquement d'une étude préliminaire, qui repose sur une évaluation technique de niveau inférieur, insuffisante pour appuyer l'estimation des réserves minérales et intrinsèquement incertaine. Les objectifs de production et les informations financières prévisionnelles divulgués dans l'EEP sont fondés sur les ressources minérales mesurées (environ 1,17 %), les ressources minérales indiquées (environ 32,10 %) et les ressources minérales présumées (environ 66,73 %). Toutefois, Cygnus n'est pas en mesure de divulguer les résultats de l'EEP, car la proportion importante des ressources présumées figurant dans la durée de vie de la mine signifie que, conformément aux directives de l'ASX et de l'ASIC, il n'existe pas de motifs suffisamment raisonnables pour justifier les objectifs de production et les informations financières prévisionnelles divulgués dans l'EEP. Par conséquent, Cygnus ne divulgue pas les objectifs de production et les informations financières prévisionnelles figurant dans l'EEP et met en garde les investisseurs contre toute décision d'investissement fondée sur ces objectifs et prévisions.

Placement

Cygnus procédera au placement en une seule tranche de 156 250 000 actions, qui sera réalisée en utilisant la capacité existante de la Société en vertu des articles 7.1 (49 813 666 actions) et 7.1A (106 436 334 actions) des règles de cotation de l'ASX, afin de lever un total de 25 M$ AU (avant les frais), le règlement étant prévu pour le jeudi 19 mars 2026. Les honoraires des co-chefs de file correspondent à 5 % du produit du placement (excluant la liste du président).

Le prix d'émission représente un escompte de 5,9 % par rapport au dernier cours de fermeture de 0,17 $ AU le mardi 10 mars 2026 et un escompte de 15,2 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 15 jours de 0,189 $ AU.

Calendrier indicatif*

Événement Date Reprise de la négociation Vendredi 13 mars 2026 Règlement des actions Jeudi 19 mars 2026 Émission et demande d'admission à la cotation des actions Vendredi 20 mars 2026



* Le calendrier ci-dessus est donné à titre indicatif uniquement et reste sujet à modification à la discrétion de Cygnus, sous réserve du respect de la Loi sur les sociétés, des règles de cotation de l'ASX et des autres lois en vigueur. Cygnus se réserve le droit de modifier le calendrier, sous réserve des exigences réglementaires.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

David Southam

Président exécutif

T: +61 8 6118 1627

C: info@cygnusmetals.com Médias:

Paul Armstrong

Read Corporate

T: +61 8 9388 1474



À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.