VCI Global 推出基于 NVIDIA GPU 基础设施的 AI 算力储备战略

马来西亚吉隆坡, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VCI Global Limited (NASDAQ：VCIG，以下简称“VCI Global”或“公司”) 今日宣布启动其 AI 算力储备 (AI Compute Treasury) 战略，这是一项旨在积累和部署高性能 GPU 基础设施，以支持全球日益增长的人工智能推理工作负载需求的长期计划。

该战略使 VCI Global 置身于快速扩张的 AI 基础设施经济中，在这一领域，获取高性能算力已成为企业、开发者和下一代 AI 应用的关键。

VCI Global 的平台将基于 NVIDIA 的先进 GPU 系统搭建，其中包括采用下一代 NVIDIA Blackwell RTX 架构的系统，专为高效能 AI 推理工作负载优化。

构建战略性 AI 基础设施资产

根据 AI 算力储备战略，VCI Global 计划逐步积累专用于 AI 推理的 GPU 基础设施资产。AI 推理即经过训练的 AI 模型在实际应用中部署的阶段。

主要用例包括企业 AI 助手、智能自动化、数据分析、推荐引擎、计算机视觉、视频分析和生成式 AI 服务。

随着 AI 在全球范围内加速普及，对推理算力的需求正在迅速增长。 根据 MarketsandMarkets 的数据，全球 AI 基础设施市场规模预计到 2030 年将达到约 3,945 亿美元，从 2024 年到 2030 年的复合年增长率 (CAGR) 为 19.4%。 在这一生态系统中，仅 AI 推理市场一项，受生成式 AI 和实时企业 AI 应用的快速部署推动，到 2030 年预计将增长至近 2,550 亿美元。

VCI Global 认为，AI 计算基础设施代表了一种具有战略意义的长期资产类别，能够从全球 AI 驱动的应用中产生持续性需求。

AI 基础设施飞轮模型

VCI Global 的 AI 算力储备战略围绕一个可扩展的 AI 基础设施飞轮模型设计：

将资本投入 GPU 基础设施资产 向企业和开发者提供 AI 算力 扩大企业和开发者对 AI 工作负载的采用 产生持续的 AI 算力收入 将收入再投资于扩展更多的 GPU 基础设施





该模型使 VCI Global 能够随着全球 AI 应用的扩展而同步扩大其算力平台。

扩展 VCI Global 的 AI GPU Lounge 平台

该计划建立在 VCI Global 近期推出的 AI GPU Lounge 基础上，这是一个协作平台，为开发者、初创公司和企业提供高性能 GPU 基础设施，以用于 AI 开发和推理。

GPU Lounge 是 VCI Global 更广泛 AI 基础设施战略中的首个运营平台，使企业和开发者能够访问可扩展的 AI 算力资源。

随着采用率的增长，公司计划扩大其基础设施版图并扩展其 AI 计算生态系统。

首席技术官 Jason Thye 表示：“人工智能正进入大规模实际部署的阶段。 随着这一转变在全球范围内加速，各行各业对高效 AI 推理算力的需求正在迅速扩张。 通过推出我们的 AI 算力储备战略，VCI Global 正以长期基础设施的视角布局 AI 经济。 我们的目标是逐步构建 GPU 驱动的算力，并将其部署以支持企业、开发者和下一代 AI 应用。”

关于 VCI Global Limited

VCI Global Limited (NASDAQ：VCIG) 是一个 AI 原生运营平台，旨在通过集中化的智能、数据与资本管控机制，助力企业实现规模化发展与运营优化。

公司采用平台化运营模式，旗下子公司、关联公司及投资组合企业均可接入 VCI Global 集中化的 AI、数据、治理与资本配置体系，从而在跨行业运营中实现更快的执行效率、更高的资本效率和规模化增长。

VCI Global 平台整合了 AI 驱动型执行、标准化 KPI 框架、财务与治理控制以及战略性资本配置，而各运营业务则专注于营收增长、客户关系与本地化执行。

公司业务涵盖咨询、AI 与数字基础设施、数字资产、能源、汽车及消费等多个领域，并持续基于业绩表现、可扩展性及资本回报率评估各项业务的规模化、分拆、剥离或终止的机会。

VCI Global 以平台为中心的发展模式旨在通过稳健增长与审慎资本配置，提升运营效率、增强 IPO 准备度并释放长期价值。

如需了解更多公司信息，请访问 https://v-capital.co/。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含受制于各种风险和不确定性的前瞻性陈述。 此类陈述包括有关公司业务增长能力的陈述，以及其他非历史事实性陈述，包括可能带有“拟”、“可能”、“将”、“计划”、“预计”、“预期”、“规划”、“预测”、“估算”、“旨在”、“相信”、“希望”、“潜在”或类似措辞的陈述。 此类前瞻性陈述仅基于我司当前的信念、预期和其他未来条件。 由于前瞻性陈述涉及未来事项，因此受制于其固有的不确定性、风险及难以预测的环境变化，且其中多数超出我司控制范围。 因此，您不应依赖任何此类前瞻性陈述。 实际结果可能因特定因素与此类前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，这些因素包括但不限于：公司实现盈利运营的能力、客户对新产品的接受度、新型冠状病毒 (COVID-19) 传播的影响、公司供应链合作伙伴所在国家/地区当局未来采取的措施、市场对公司产品的需求及公司客户经济状况、竞争性产品与定价的影响、对宏观经济环境的有效管理，以及公司向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的文件中详述的其他风险因素。 本新闻稿所含前瞻性陈述均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律另有规定，公司概不负责更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述。

