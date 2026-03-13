VCI Global 推出基於 NVIDIA 圖形處理器基礎設施構建的人工智能運算儲備策略

馬來西亞吉隆坡, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG)（「VCI Global」或「公司」）今日宣佈，啟動人工智能 (AI) 運算儲備策略。此為長期計劃，目的是累積並部署高性能圖形處理器 (GPU) 基礎設施，以應付全球對人工智能推論工作負載不斷攀升的需求。

此策略將 VCI Global 定位在迅速發展的人工智能基礎設施經濟體系內。在這個領域中，高性能運算能力已成為企業、開發人員及新一代人工智能應用必不可少的要素。

VCI Global 的平台將採用 NVIDIA 提供的先進圖形處理器系統構建，其中包括配備新一代 NVIDIA Blackwell RTX 架構的系統，能為高效人工智能推論工作負載加以完善。

建立策略性人工智能基礎設施資產

根據人工智能運算儲備策略，VCI Global 計劃逐步累積專門用於人工智能推論的圖形處理器基礎設施資產。人工智能推論，就是將訓練好的人工智能模型部署於現實世界的環節。

主要用例涵蓋企業人工智能副駕駛、智能自動化、數據分析、推薦引擎、電腦視覺、影片分析及生成式人工智能服務。

隨著全球各界加快採納人工智能，市場對推論運算能力的需求亦急增。 根據 MarketsandMarkets 預測，全球人工智能基礎設施市場規模到 2030 年將達約 3,945 億美元，由 2024 年至 2030 年的複合年增長率 (CAGR) 為 19.4%。 在此生態系統中，單是人工智能推論市場，在生成式人工智能及實時企業人工智能應用的快速普及帶動下，預計到 2030 年將增至接近 2,550 億美元。

VCI Global 深信，人工智能運算基礎設施是具備策略價值的長期資產類別，能從全球人工智能驅動的應用程式中創造出源源不絕的需求。

人工智能基礎設施飛輪模型

VCI Global 的人工智能運算儲備策略，圍繞具備擴展能力的人工智能基礎設施飛輪模型精心構思：

投入資金購置圖形處理器基礎設施資產 向企業和開發者提供人工智能運算能力 推動更多企業及開發者採納人工智能工作負載 產生源源不絕的人工智能運算收益 再投資於額外的圖形處理器基礎設施擴張





藉此模型，VCI Global 的運算平台可隨著人工智能應用在全球擴展而同步壯大。

擴展 VCI Global 的人工智能 GPU Lounge 平台

此計劃建基於 VCI Global 近期推出的人工智能 GPU Lounge。在合作平台 GPU Lounge 上，開發者、初創公司及企業可用高性能圖形處理器基礎設施，進行人工智能開發及推論工作。

GPU Lounge 是 VCI Global 整體人工智能基礎設施策略下首個投入運作的平台，讓企業及開發人員可獲方便擴展的人工智能運算資源。

隨著人工智能應用日益增長，公司計劃進一步擴大基礎設施覆蓋範圍，並壯大其人工智能運算生態系統。

技術總監 Jason Thye 表示：「人工智能正邁向大規模部署於現實世界的階段。 這股變革浪潮席捲全球，各行各業對高效人工智能推論運算能力的需求亦因此極速擴大。 隨著人工智能運算儲備策略推出，VCI Global 正以長遠目光，從基礎設施層面佈局人工智能經濟。 我們力求逐步建立以圖形處理器為核心的運算能力，並將之部署以支援企業、開發人員及新一代人工智能應用。」

關於 VCI Global Limited

VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) 是原生人工智能營運平台，旨在透過集中的智能、數據與嚴謹資本管理，拓展並完善業務發展。

公司採用平台營運模式，旗下子公司、關聯公司及投資組合公司皆接入 VCI Global 的集中式人工智能、數據、管治及資本配置系統，從而加速執行、提高資本效率，並實現跨行業的大規模增長。

VCI Global 的平台集中管理人工智能驅動的執行、將關鍵績效指標 (KPI) 框架、財務與管治監控以及策略資本配置標準化，而旗下營運業務則專注創造收入、維繫客戶關係和落實本地執行。

公司業務遍及顧問服務、人工智能與數碼基礎設施、數碼資產、能源、汽車及消費品等多個領域，並持續根據績效、可擴展性及資本回報，評估擴張、分拆、出售或終止業務的機會。

VCI Global 以平台為核心的策略，旨在透過嚴謹有序的增長及精準的資本配置，提升生產力、完善上市準備，並發揮長期價值。

如欲了解更多有關公司的資訊，請登入 https://v-capital.co/。

前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿載有前瞻性陳述，該等陳述受各種風險及不明朗因素所規限。 該等陳述涉及公司業務增長能力及其他非歷史事實的表述，包括可能附有「擬定」、「可能」、「將要」、「計劃」、「預期」、「預料」、「預測」、「估計」、「旨在」、「相信」、「期望」、「潛力」或類似措辭的陳述。 此等前瞻性陳述只建基於我們目前的信念、預期及其他未來條件。 前瞻性陳述關乎未來，因此其必然受難以預測的不明朗因素、風險及環境變化所影響，而當中許多因素非我們所能控制。 因此，您不應依賴任何該等前瞻性陳述。 實際結果可能與這些前瞻性陳述中描述的情況存在重大差異，原因包括但不限於：公司實現盈利營運的能力、客戶對新產品的接受度、冠狀病毒 (COVID-19) 傳播的影響及公司供應鏈夥伴所在國政府未來採取的措施、對公司產品的需求及公司客戶的經濟狀況、競爭性產品與定價的影響、成功管理以及整體經濟狀況，以及公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中詳述的其他風險因素。 本新聞稿所載的前瞻性陳述僅於發佈當日有效，除了按適用法律規定，公司概無責任更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述。

