VCI Global 推出基於 NVIDIA 圖形處理器基礎設施構建的人工智能運算儲備策略

人工智能基礎設施飛輪模型旨在推動下一階段的全球人工智能經濟

馬來西亞吉隆坡, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG)（「VCI Global」或「公司」）今日宣佈，啟動人工智能 (AI) 運算儲備策略。此為長期計劃，目的是累積並部署高性能圖形處理器 (GPU) 基礎設施，以應付全球對人工智能推論工作負載不斷攀升的需求。

此策略將 VCI Global 定位在迅速發展的人工智能基礎設施經濟體系內。在這個領域中，高性能運算能力已成為企業、開發人員及新一代人工智能應用必不可少的要素。

VCI Global 的平台將採用 NVIDIA 提供的先進圖形處理器系統構建，其中包括配備新一代 NVIDIA Blackwell RTX 架構的系統，能為高效人工智能推論工作負載加以完善。

建立策略性人工智能基礎設施資產

根據人工智能運算儲備策略，VCI Global 計劃逐步累積專門用於人工智能推論的圖形處理器基礎設施資產。人工智能推論，就是將訓練好的人工智能模型部署於現實世界的環節。

主要用例涵蓋企業人工智能副駕駛、智能自動化、數據分析、推薦引擎、電腦視覺、影片分析及生成式人工智能服務。

隨著全球各界加快採納人工智能，市場對推論運算能力的需求亦急增。 根據 MarketsandMarkets 預測，全球人工智能基礎設施市場規模到 2030 年將達約 3,945 億美元，由 2024 年至 2030 年的複合年增長率 (CAGR) 為 19.4%。 在此生態系統中，單是人工智能推論市場，在生成式人工智能及實時企業人工智能應用的快速普及帶動下，預計到 2030 年將增至接近 2,550 億美元。

VCI Global 深信，人工智能運算基礎設施是具備策略價值的長期資產類別，能從全球人工智能驅動的應用程式中創造出源源不絕的需求。

人工智能基礎設施飛輪模型

VCI Global 的人工智能運算儲備策略，圍繞具備擴展能力的人工智能基礎設施飛輪模型精心構思：

  1. 投入資金購置圖形處理器基礎設施資產
  2. 向企業和開發者提供人工智能運算能力
  3. 推動更多企業及開發者採納人工智能工作負載
  4. 產生源源不絕的人工智能運算收益
  5. 再投資於額外的圖形處理器基礎設施擴張

藉此模型，VCI Global 的運算平台可隨著人工智能應用在全球擴展而同步壯大。

擴展 VCI Global 的人工智能 GPU Lounge 平台

此計劃建基於 VCI Global 近期推出的人工智能 GPU Lounge。在合作平台 GPU Lounge 上，開發者、初創公司及企業可用高性能圖形處理器基礎設施，進行人工智能開發及推論工作。

GPU Lounge 是 VCI Global 整體人工智能基礎設施策略下首個投入運作的平台，讓企業及開發人員可獲方便擴展的人工智能運算資源。

隨著人工智能應用日益增長，公司計劃進一步擴大基礎設施覆蓋範圍，並壯大其人工智能運算生態系統。

技術總監 Jason Thye 表示：「人工智能正邁向大規模部署於現實世界的階段。 這股變革浪潮席捲全球，各行各業對高效人工智能推論運算能力的需求亦因此極速擴大。 隨著人工智能運算儲備策略推出，VCI Global 正以長遠目光，從基礎設施層面佈局人工智能經濟。 我們力求逐步建立以圖形處理器為核心的運算能力，並將之部署以支援企業、開發人員及新一代人工智能應用。」

關於 VCI Global Limited

VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) 是原生人工智能營運平台，旨在透過集中的智能、數據與嚴謹資本管理，拓展並完善業務發展。

公司採用平台營運模式，旗下子公司、關聯公司及投資組合公司皆接入 VCI Global 的集中式人工智能、數據、管治及資本配置系統，從而加速執行、提高資本效率，並實現跨行業的大規模增長。

VCI Global 的平台集中管理人工智能驅動的執行、將關鍵績效指標 (KPI) 框架、財務與管治監控以及策略資本配置標準化，而旗下營運業務則專注創造收入、維繫客戶關係和落實本地執行。

公司業務遍及顧問服務、人工智能與數碼基礎設施、數碼資產、能源、汽車及消費品等多個領域，並持續根據績效、可擴展性及資本回報，評估擴張、分拆、出售或終止業務的機會。

VCI Global 以平台為核心的策略，旨在透過嚴謹有序的增長及精準的資本配置，提升生產力、完善上市準備，並發揮長期價值。

如欲了解更多有關公司的資訊，請登入 https://v-capital.co/。

前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿載有前瞻性陳述，該等陳述受各種風險及不明朗因素所規限。 該等陳述涉及公司業務增長能力及其他非歷史事實的表述，包括可能附有「擬定」、「可能」、「將要」、「計劃」、「預期」、「預料」、「預測」、「估計」、「旨在」、「相信」、「期望」、「潛力」或類似措辭的陳述。 此等前瞻性陳述只建基於我們目前的信念、預期及其他未來條件。 前瞻性陳述關乎未來，因此其必然受難以預測的不明朗因素、風險及環境變化所影響，而當中許多因素非我們所能控制。 因此，您不應依賴任何該等前瞻性陳述。 實際結果可能與這些前瞻性陳述中描述的情況存在重大差異，原因包括但不限於：公司實現盈利營運的能力、客戶對新產品的接受度、冠狀病毒 (COVID-19) 傳播的影響及公司供應鏈夥伴所在國政府未來採取的措施、對公司產品的需求及公司客戶的經濟狀況、競爭性產品與定價的影響、成功管理以及整體經濟狀況，以及公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中詳述的其他風險因素。 本新聞稿所載的前瞻性陳述僅於發佈當日有效，除了按適用法律規定，公司概無責任更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述。

聯絡資訊：

傳媒查詢請聯絡：

VCI GLOBAL LIMITED

enquiries@v-capital.co

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9590903d-36ee-4734-9917-ed9a0d4b9bd5


