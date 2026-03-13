Aduro signe une lettre d’intention pour l’achat d’huile Hydrochemolytic™ avec un programme de validation Pilot-to-FOAK (du site pilote à l’usine pionnière)

LONDON, Ontario, 13 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologies propres utilisant le pouvoir de la chimie pour transformer des matières premières de faible valeur, telles que les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, annonce avoir signé une lettre d’intention non contraignante (« LOI ») avec une importante société internationale indépendante de premier plan spécialisée dans le négoce de matières premières, active dans l’approvisionnement, la logistique et la commercialisation de naphta et de flux d’hydrocarbures circulaires certifiés. La LOI établit un cadre permettant d’évaluer et de certifier l’huile Hydrochemolytic™ produite par la société en vue de futurs contrats d’achat.

L’accord d’intention comprend une entente de prélèvement ferme pour le lot de production initial lié à l’usine pionnière (« FOAK ») dont la construction est prévue au parc industriel Chemelot à Geleen, aux Pays-Bas. Elle instaure un programme de validation Pilot-to-FOAK structuré destiné à déterminer la valeur du produit, à confirmer la conformité aux spécifications et à évaluer la reproductibilité de l’huile Hydrochemolytic™, tout en soutenant le positionnement en aval sur le marché dans le cadre des marchés circulaires des hydrocarbures.

Dans le cadre de la phase 1 de l’engagement, Aduro fournira des échantillons d’huile Hydrochemolytic™ produits dans son usine pilote de traitement de nouvelle génération (« NGP »). Ces travaux porteront principalement sur la caractérisation des produits, notamment le profilage des contaminants, la distribution des points d’ébullition et l’alignement sur les exigences en matière de valorisation en aval et de vapocraquage. Les tests et les analyses seront principalement menés par Aduro, qui intégrera les contributions techniques et les commentaires commerciaux de la société de négoce afin d’établir les spécifications du produit, d’évaluer sa reproductibilité et de déterminer sa valeur commerciale. Non commerciale par nature, la phase 1 vise à faire progresser la caractérisation technique et économique de la production à l’échelle industrielle.

La phase 2 établit une étape de validation commerciale après la mise en service du site industriel pionnier. La société de négoce s’est engagée à acheter le premier lot de production d’huile Hydrochemolytic™ fabriquée dans l’usine pionnière. Ce lot est destiné à soutenir la qualification des clients en aval, les activités de développement du marché et la démonstration de la fiabilité et de la reproductibilité du procédé à l’échelle industrielle. Une fois cette première tranche achevée, les parties prenantes entendent engager des discussions en vue d’établir un cadre commercial à plus long terme, aligné sur la pleine capacité de production du site industriel pionnier. Cet accord n’est pas exclusif et préserve la capacité de la société à conclure des partenariats supplémentaires à mesure que la production augmente. À l’exception de l’engagement d’achat du lot de production initial, la lettre d’intention n’est pas contraignante. Elle est en outre soumise à la négociation et à la signature d’accords définitifs.

Les évolutions politiques devraient entraîner une augmentation de la demande en matières premières hydrocarbonées disposant d’une traçabilité circulaire certifiée dans le secteur pétrochimique. Le règlement européen relatif aux emballages et déchets d’emballages (« PPWR ») introduit des objectifs de plus en plus stricts en matière de contenu recyclé pour les emballages plastiques à partir de 2030, renforçant ainsi la nécessité de disposer d’intrants traçables et certifiés « mass balance ». Les vapocraqueurs consomment des dizaines de millions de tonnes de matières premières hydrocarbonées chaque année pour produire les composants de base des nouveaux plastiques. Même une substitution limitée par des hydrocarbures certifiés circulaires constitue une opportunité significative d’augmenter la part circulaire dans les chaînes d’approvisionnement pétrochimiques existantes.

Selon les recherches sectorielles publiées par MarkNtel Advisors, le marché mondial du recyclage chimique était évalué à environ 15,5 milliards USD en 2024 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé d’environ 9,8 % jusqu’en 2030. Face à cette augmentation, les producteurs de polymères, les entreprises pétrochimiques et les négociants en matières premières s’efforcent de s’assurer des approvisionnements en matières premières offrant une traçabilité, une qualité constante, des certifications de durabilité reconnues telles que ISCC Plus, et une progression crédible vers une production à l’échelle industrielle. Les accords d’achat structurés constituent donc une étape importante vers une adoption plus large par le marché.

La technologie développée par Hydrochemolytic™ permet de transformer les déchets polyoléfiniques en un produit hydrocarboné circulaire destiné à être intégré dans les infrastructures conventionnelles de valorisation pétrochimique et de vapocraquage. Le produit se caractérise par de faibles concentrations d’oléfines et d’hétéroatomes, des propriétés qui devraient permettre un traitement avec un minimum d’étapes supplémentaires par rapport à de nombreux produits issus du recyclage chimique conventionnel. Les essais de vapocraquage à l’échelle pilote menés précédemment avec un partenaire industriel ont démontré une performance de craquage stable dans des conditions de fonctionnement pilotes.

« Cette lettre d’intention rassemble deux éléments importants pour nous : la validation technique et un cadre commercial préliminaire », a déclaré Eric Appelman, directeur des recettes chez Aduro. « La phase pilote nous permet d’établir les spécifications du produit et de déterminer la valeur commerciale de l’huile Hydrochemolytic™ avec un partenaire commercial mondial, tandis que l’engagement d’achat du premier lot de production du site industriel pionnier établit la première filière commerciale du produit. »

« Obtenir un engagement d’achat structuré dès la phase FOAK témoigne de nos efforts pour aligner la validation technologique et la demande du marché », a ajouté Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Les matières premières circulaires doivent répondre aux exigences des infrastructures pétrochimiques existantes, tout en satisfaisant aux normes en matière de réglementation et de certification. Cette LOI relie directement notre travail de validation pilote à la production industrielle et marque une étape importante dans notre processus de commercialisation axé sur les jalons. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques ; de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en pétrole plus léger et plus précieux ; et de transformer les huiles renouvelables en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, Responsable du développement d’entreprise/relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Communications stratégiques auprès de KCSA

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant la progression de l’évaluation de l’usine pilote à la construction, la mise en service et l’exploitation du site industriel pionnier ; le calendrier, la portée et les résultats du programme de validation Pilot‑to‑FOAK ; les volumes de production prévus, la qualité et la mise sur le marché de l’huile Hydrochemolytic™ ; la capacité à qualifier l’huile Hydrochemolytic™ pour des applications pétrochimiques en aval, y compris le craquage à la vapeur ; l’exécution, le calendrier et les conditions des accords définitifs d’achat ou commerciaux ; l’achat d’une parcelle de production initiale et le potentiel d’accords commerciaux ultérieurs ; l’intégration de l’huile Hydrochemolytic™ dans les infrastructures pétrochimiques existantes ; les facteurs réglementaires, y compris l’impact prévu du règlement de l’Union européenne sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR), qui soutient la demande de matières premières hydrocarbonées certifiées circulaires ; la disponibilité et l’acceptation des certifications de durabilité telles que ISCC Plus ; et la stratégie plus large de la société en matière de commercialisation et d’adoption par le marché, axée sur les étapes importantes‑. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les performances techniques et la reproductibilité de la technologie Hydrochemolytic™ de la société à l’échelle pilote et industrielle ; le passage‑réussi de l’exploitation pilote à la production du site industriel pionnier ; la disponibilité de matières premières et de services publics à des conditions acceptables ; la construction, la mise en service et l’exploitation en temps opportun du site industriel pionnier ; la volonté des contreparties commerciales de participer aux activités de validation, de qualification et d’achat ; la capacité à négocier et à conclure des accords commerciaux définitifs à des conditions acceptables ; la disponibilité de financements pour soutenir les activités de construction et de commercialisation ; le développement continu de cadres réglementaires favorables aux hydrocarbures circulaires ; et l’absence de changements défavorables importants dans les conditions du marché, l’économie ou la réglementation. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les risques liés à la mise‑à l’échelle et aux performances industrielles de la technologie de la société ; les retards, les dépassements de coûts ou les défis techniques associés à la construction et à la mise en service du site industriel pionnier ; le risque que les résultats‑à l’échelle pilote ne puissent être reproduits à l’échelle industrielle ; la variabilité de la qualité, des spécifications ou des rendements des produits ; le risque que l’huile Hydrochemolytic™ ne réponde pas aux exigences des clients en aval, aux exigences réglementaires ou aux exigences de certification ; la nature non‑contraignante de la lettre d’intention (à l’exception de l’engagement limité d’acheter un lot de production initial) et le risque que les accords définitifs ne soient pas exécutés ou soient exécutés à des conditions moins favorables que prévu ; l’incertitude concernant la taille, le prix, le calendrier et la rentabilité des volumes d’achat initiaux ou futurs ; la dépendance à l’égard de‑partenaires, de sous-traitants et de prestataires de services tiers ; les changements dans la demande du marché pour les matières premières hydrocarbonées circulaires ; la concurrence des technologies alternatives de recyclage ou de conversion ; les changements ou les retards dans les politiques réglementaires, y compris la mise en œuvre du PPWR ou les cadres de certification ; la disponibilité et le coût du capital ; et d’autres risques et incertitudes décrits dans les documents publics de la société disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective‑, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7809ce78-333d-4b72-9302-dd304686e959