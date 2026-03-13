IBA : Publication des résultats annuels 2025 et conférence web

 | Source: IBA SA IBA SA

La conférence sur les résultats de l’exercice 2025 aura lieu le vendredi 27 mars 2026 à 15h00, heure de Bruxelles

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 13 mars 2026 - IBA (Ion Beam Applications S.A le leader mondial des technologies d’accélération de particules, annonce qu’elle publiera ses résultats financiers consolidés de l’exercice 2025 le vendredi 27 mars 2026 à 7h00, heure de Bruxelles.

Informations relatives à la conférence

La direction du Groupe IBA présentera les résultats de l’exercice 2025 lors d’une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera, en langue anglaise, le vendredi 27 mars 2026 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 10h00, heure de New York / 7h00, heure de San Francisco. Pour assister à ce webcast, veuillez-vous inscrire via ce lien.

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page  https://www.iba-worldwide.com/iba-full-year-2025-results-press-release-conference-call  peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 15 minutes avant le début officiel de la conférence.

***FIN***

À propos d'IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA
Thomas Pevenage
Investor relations
+32 10 475 890
investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien
Corporate Communication Director
+32 10 475 890
communication@iba-group.com

Pièce jointe


Tags

coporate webinar corporate webconf

Attachments

260313- IBA-web-conf-announcement-Exercice2025-FR
GlobeNewswire

Recommended Reading

  • March 02, 2026 12:00 ET | Source: IBA SA
    IBA – ACQUISITION OF OWN SHARES

    IBA – ACQUISITION OF OWN SHARES Louvain-la-Neuve, Belgium, March 2nd, 2026 – 6 PM CET – In accordance with article 8:4 of the Royal Decree of 29 April 2019 executing the Belgian Code on Companies and...

    Read More
    IBA – ACQUISITION OF OWN SHARES
  • February 25, 2026 12:00 ET | Source: IBA SA
    IBA – TRANSPARENCY NOTIFICATION

    (Article 14, paragraph 1 of the law of 2 May 2007 on the disclosure of major holdings) Louvain-la-Neuve, Belgium, February 25, 2026 06:00 PM Summary of the notification IBA (Ion Beam Applications),...

    Read More
    IBA – TRANSPARENCY NOTIFICATION