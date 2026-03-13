IBA : Publication des résultats annuels 2025 et conférence web

La conférence sur les résultats de l’exercice 2025 aura lieu le vendredi 27 mars 2026 à 15h00, heure de Bruxelles

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 13 mars 2026 - IBA (Ion Beam Applications S.A le leader mondial des technologies d’accélération de particules, annonce qu’elle publiera ses résultats financiers consolidés de l’exercice 2025 le vendredi 27 mars 2026 à 7h00, heure de Bruxelles.

Informations relatives à la conférence

La direction du Groupe IBA présentera les résultats de l’exercice 2025 lors d’une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera, en langue anglaise, le vendredi 27 mars 2026 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 10h00, heure de New York / 7h00, heure de San Francisco. Pour assister à ce webcast, veuillez-vous inscrire via ce lien.

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/iba-full-year-2025-results-press-release-conference-call peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 15 minutes avant le début officiel de la conférence.

***FIN***

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Thomas Pevenage

Investor relations

+32 10 475 890

investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe