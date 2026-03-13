DEME tekent contract voor concessie toegangskanaal van Haven van Paranaguá in Brazilië

DEME heeft op 12 maart 2026 officieel het concessiecontract voor 25 jaar ondertekend met het Braziliaanse Nationaal Secretariaat voor Havens (SNP) en het Nationale Agentschap voor Waterwegvervoer (ANTAQ), waarmee de concessie voor het toegangskanaal van de haven van Paranaguá formeel wordt bevestigd. De Paranaguá Port Channel Company SPE S.A., eigendom van DEME en FTS Participações Societárias S.A. (FTS), zal de volledige werkzaamheden uitvoeren voor de Haven van Paranaguá – de op één na grootste publieke haven van Brazilië, gelegen in de staat Paraná. Nu alle administratieve stappen zijn afgerond, kunnen DEME en FTS verdergaan met de volgende fase van mobilisatie en uitvoering.

