Arco Vara AS sõlmis lepingu Bulgaaria tütarettevõtte osalise müügi kohta

Arco Vara AS on sõlminud Bulgaaria äriühinguga Kamaleo Invest OOD osade müügilepingu, mille kohaselt müüakse 25% osalus Bulgaaria ettevõttes Botanica Lozen EOOD, mis arendab Sofias asuvat elamuarendusprojekti Botanica Lozen.

Lepingu kohaselt omandab Kamaleo Invest OOD osad, mis moodustavad 25% Botanica Lozen EOOD osakapitalist, koguhinnaga 2 200 000 eurot. Vastavalt lepingule tasutakse 1 000 000 eurot ettemaksuna kolme tööpäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist ning ülejäänud summa tasutakse tehingu lõpuleviimisel.

Tehingu lõpuleviimine sõltub tavapäraste eeltingimuste täitmisest, sealhulgas Arco Vara AS-i poolt Botanica Lozen EOOD-le antud laenude konverteerimisest omakapitaliks ettevõtte osakapitali suurendamise kaudu. Tehingu lõpuleviimine on kavandatud hiljemalt 29. maiks 2026.

Tehingu lõpuleviimisel sõlmivad pooled ka osanike lepingu ning projektijuhtimise lepingu, mille alusel Kamaleo Invest OOD hakkab Botanica Lozen EOOD-le osutama projektijuhtimise teenuseid.

Kristina Mustonen, Arco Vara AS-i juhatuse liige: „Kohaliku partneri kaasamine aitab tagada Botanica Lozen arendusprojekti sujuva lõpuleviimise, võimaldades samal ajal Arco Varal keskenduda rohkem oma põhiturule Eestis.“

Arco Vara AS teavitab turgu tehinguga seotud edasistest arengutest vastavalt kehtivatele avalikustamisnõuetele.

Tehingut ei loeta seotud isikute vaheliseks tehinguks NASDAQ Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt. Arco Vara AS juhatus ja nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.

Darja Bolšakova

Finantsjuht

Arco Vara AS

darja.bolshakova@arcovara.com