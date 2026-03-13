Harvia Oyj:n raportointikokonaisuus vuodelta 2025 on julkaistu

Harvia Oyj, pörssitiedote, 13.3.2026 klo 9.00





Harvia Oyj:n vuosiraportointikokonaisuus 2025 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomus sisältää katsauksen Harvian vuoteen, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2025. Toimintakertomukseen sisältyy kestävyysselvitys, joka on laadittu eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on varmentanut selvityksen rajoitetun varmuuden tasolla.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. Konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Harvia Oyj:n laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vuosikertomus, toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat tämän tiedotteen liitteinä PDF-tiedostoina. Vuosikertomus on lisäksi XHTML-tiedostona. Kaikki raportit ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/.





Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2025 oli 198,9 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com/fi/

