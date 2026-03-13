Papirfabrikken Invest A/S - Årsrapport 2025

Silkeborg, den 13. marts 2026
Fondsbørsmeddelelse nr. 1 / 2026

Bestyrelsen for Papirfabrikken Invest A/S har idag behandlet og godkendt årsrapporten for 2025.

Årsrapport 2025 er vedhæftet.

