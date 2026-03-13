Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres ajourførte prospekter for de børsnoterede afdelinger i Investeringsforeningen Wealth Invest.
Prospekterne er ajourført med regnskabstal for 2025 samt estimater for løbende omkostninger og samlede transaktionsomkostninger for 2026.
Derudover er prospektet for Secure Spectrum afdelingerne blevet ajourført som følge af, at afdeling Secure Select Obligationer og Secure Select Aktier pr. dags dato oplyser efter artikel 8 i SFDR.
Der er ligeledes foretaget redaktionelle ændringer i en række af prospekterne.
Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.
For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Wealth Invest
