Siili Solutions Oyj:n vuosikertomus 2025 on julkaistu

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 13.3.2026 kello 10.00

Siili Solutions Oyj (”Siili”) on tänään julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2025. Vuosikertomus sisältää vuoden 2025 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen toimintakertomus sisältää myös kirjanpitolain ja eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) mukaisesti laaditun Siilin kestävyysselvityksen.

Vuosikertomus julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on antanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin Siili Solutions Oyj:n ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vuosikertomus on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä XHTML- ja PDF-tiedostona ja se on saatavilla myös osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/taloudelliset-tiedotteet-vuosikertomukset.

EU:n kestävän kehityksen raportointia koskeva sääntely on muutostilassa. Ehdotettujen muutosten perusteella Siili ei alustavan arvion mukaan jatkossa kuulu lakisääteisen kestävyysraportointivelvollisuuden piiriin. Muutoksista huolimatta Siili on sitoutunut viestimään kestävän kehityksen teemoista ja tavoitteista avoimesti myös jatkossa. Tulemme vuoden 2026 aikana määrittelemään tulevan raportoinnin laajuuden ja muodon, ottaen huomioon Siilin liiketoiminnan sekä keskeisten sidosryhmien tiedontarpeet.

