Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Coop Opsparing

Hermed offentliggøres et opdateret prospekt for afdelingerne i Investeringsforeningen Coop Opsparing.

Prospektet er ajourført med regnskabstal for 2025 samt estimater for løbende omkostninger og samlede transaktionsomkostninger for 2026.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan tillige tilgås via foreningens hjemmeside, coop-opsparing.dk.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Coop Opsparing

