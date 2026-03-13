Offentliggørelse af investorinformationsdokumenter, Kapitalforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres opdaterede investorinformationsdokumenter for de børsnoterede afdelinger i Kapitalforeningen Wealth Invest.
Dokumenterne er blevet ajourført med regnskabstal for 2025 samt estimater for løbende omkostninger og samlede transaktionsomkostninger for 2026.
Der er ligeledes foretaget redaktionelle ændringer i dokumenterne.
Investorinformationerne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.
Spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til Lise Bøgelund Jensen, direktør i Foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Kapitalforeningen Wealth Invest
Attachments
- 2026 03 13 Investorinformation_KF_Wealth_Invest_Afkast_AKL
- 2026_03_13_Investorinformation_KF_Wealth_Invest_St._Petri_LS_AKL
- 2026_03_13_Investorinformation_KF_Wealth_Invest_Othania_Stabil_Investering_AKL