Offentliggørelse af investorinformationsdokumenter, Kapitalforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres opdaterede investorinformationsdokumenter for de børsnoterede afdelinger i Kapitalforeningen Wealth Invest.

Dokumenterne er blevet ajourført med regnskabstal for 2025 samt estimater for løbende omkostninger og samlede transaktionsomkostninger for 2026.

Der er ligeledes foretaget redaktionelle ændringer i dokumenterne.

Investorinformationerne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.

Spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til Lise Bøgelund Jensen, direktør i Foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Med venlig hilsen

Kapitalforeningen Wealth Invest

