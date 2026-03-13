Københavns Lufthavne A/S årsrapport 2025

I dag udsender Københavns Lufthavne A/S koncernens årsrapport for regnskabsåret 2025. Rapporten er nu tilgængelig og vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Koncernårsrapporten viser et resultat før skat på DKK 1.625 mio. for 2025.

Copenhagen Airports AS Group Annual Report 2025 CPH-2025-12-31-en Meddelelse Københavns Lufthavne AS årsrapport 2025
