Københavns Lufthavne A/S årsrapport 2025

I dag udsender Københavns Lufthavne A/S koncernens årsrapport for regnskabsåret 2025. Rapporten er nu tilgængelig og vedhæftet denne selskabsmeddelelse.
Koncernårsrapporten viser et resultat før skat på DKK 1.625 mio. for 2025.
