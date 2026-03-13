Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen SDG Invest

I forbindelse med at tre afdelinger fra Kapitalforeningen SDG Invest overflyttes til Investeringsforeningen SDG Invest med effekt fra 17. marts 2026 offentliggøres hermed prospekt for Investeringsforeningen SDG Invest.

Afdeling Globale Bæredygtige Aktier akk (ISIN DK0061668654) vil fortsat være optaget til handel på Nasdaq Copenhagen, men fra og med 17. marts 2026 under Investeringsforeningen SDG Invest.

Evt. henvendelse herom rettes til

Direktør Marianne Skou Moltsen

StockRate Forvaltning A/S

Mobil 2945 1330

