Sanoma Oyj, pörssitiedote, 13.3.2026 klo 11.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Sanoman varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Sanoman osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 7.5.2026. Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun, joka on suunniteltu julkaistavaksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sanoma.com/fi 25.3.2026.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Klaus Cawén, Julian Drinkall, Jannica Fagerholm, Rolf Grisebach, Timo Lappalainen, Sebastian Langenskiöld ja Eugenie van Wiechen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Tiina Alahuhta-Kasko. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Lappalainen ja varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén.

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä ja hallituksen jäsen Anna Herlin ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Pekka Ala-Pietilä on toiminut Sanoman hallituksessa vuodesta 2014 ja sen puheenjohtajana vuodesta 2016. Nimitystoimikunta haluaa lämpimästi kiittää Pekka Ala-Pietilää hänen sitoutumisestaan ja merkittävästä panoksestaan Sanoman hyväksi hänen toimikautensa aikana.

Tiina Alahuhta-Kasko, s. 1981, Suomen kansalainen, KTM, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, 2005 ja CEMS Master in International Management, Groupe HEC Pariisi, Ranska ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 2005, on toiminut Marimekko Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2016.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sanoma.com/fi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä ja sen johdosta riippumattomia. Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä ei jostain syystä olisi käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään ehdotetaan, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan edelleen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti ja ehdotettua hallituksen jäsenten lukumäärää pienennetään vastaavasti.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita, jotka ovat pysyneet ennallaan vuoden 2020 yhtiökokouksesta lähtien, korotetaan. Hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioiden ehdotetaan pysyvän ennallaan, mutta palkkiokäytäntöä eri maissa asuvien jäsenten kesken yhtenäistetään. Kokonaisuudessaan palkkioehdotus on seuraava:

Vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa (aiemmin 144 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa (aiemmin 84 000 euroa) ja hallituksen jäsenille 80 000 euroa (aiemmin 72 000 euroa)

Hallituksen jäsenet, jotka matkustavat kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla

Hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 4 500 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut läsnä

Valiokuntien jäsenet, jotka matkustavat kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle: 3 000 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut paikalla, ja 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut läsnä

Valiokuntien jäsenet, jotka eivät matkusta kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä





Palkkiot maksetaan rahana. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Sanoman matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Juhani Mäkinen, hallituksen varapuheenjohtaja, Jane ja Aatos Erkon Säätiö; Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja, Holding Manutas; Robin Langenskiöld, Sanoman kolmanneksi suurin osakkeenomistaja ja Rafaela Seppälä, Sanoman neljänneksi suurin osakkeenomistaja.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Ensiluokkaiset oppimateriaalimme ja -ratkaisumme tukevat opettajia ja oppilaita eri puolilla Eurooppaa auttaen kaikkia oppilaita saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimistulokset. Yhdistämällä vahvan pedagogisen osaamisen laadukkaisiin oppimateriaaleihin ja edistykselliseen teknologiaan muokkaamme perus- ja toisen asteen koulutuksen tulevaisuutta.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Meillä on perus- ja toisen asteen oppimisliiketoiminnassa selkeä orgaaninen kasvunpolku ja haluamme vauhdittaa kasvua arvoa luovilla yritysostoilla. Hyödynnämme vastuullisesti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kaikkialla liiketoiminnassamme, korostaen aina voimakkaasti sen käyttöä ihmisen varmistamana. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Nykyään toimimme eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa ja oikaistu liikevoittoprosenttimme 14,4 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.