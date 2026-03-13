FORVIA : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2025

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
NANTERRE, France
13 mars 2026
Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025 de FORVIA
Le Document d’enregistrement universel 2025 de FORVIA S.E. a été déposé le 13 mars 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Le Document d’enregistrement universel 2025 contient notamment :
- Le rapport financier annuel ;
- Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;
- Le rapport de gestion incluant le rapport de durabilité ;
- Le descriptif du programme de rachat d’actions ; et
- Les rapports des Commissaires aux comptes.
Le Document d’enregistrement universel 2025 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables et peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la Société
(https://www.forvia.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/documents-denregistrement-universel-et-rapports-financiers) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
