FORVIA : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2025

NANTERRE, France
13 mars 2026

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025 de FORVIA

Le Document d’enregistrement universel 2025 de FORVIA S.E. a été déposé le 13 mars 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Le Document d’enregistrement universel 2025 contient notamment :

  • Le rapport financier annuel ;
  • Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;
  • Le rapport de gestion incluant le rapport de durabilité ;
  • Le descriptif du programme de rachat d’actions ; et
  • Les rapports des Commissaires aux comptes.

Le Document d’enregistrement universel 2025 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables et peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la Société
(https://www.forvia.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/documents-denregistrement-universel-et-rapports-financiers) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

