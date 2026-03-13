Storaktionærmeddelelse - Danske Andelskassers Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 3/2026 | 13. marts 2026

Med henvisning til § 30 i lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at:

Nykredit Realkredit A/S har i henhold til § 38 lov om kapitalmarkeder samt bekendtgørelse nr. 1172 af den 31. oktober 2017 om storaktionærer, meddelt til Danske Andelskassers Bank A/S, at Nykredit Realkredit A/S den 13. marts 2026 har overtaget aktier i Danske Andelskassers Bank A/S fra Spar Nord Bank A/S i forbindelse med fusionen mellem Nykredit og Spar Nord Bank.

Som følge heraf har Nykredit Realkredit A/S øget deres ejerandel til over en tredjedel i Danske Andelskassers Bank A/S.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til sekretariatschef Michael Nelander Petersen på telefon 87993904 eller mnp@andelskassen.dk.

