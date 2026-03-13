Solar A/S: Nr. 6 2026 Vedtægter

På generalforsamlingen den 13. marts 2026 godkendte aktionærerne de foreslåede ændringer til Solars vedtægter.

De opdaterede vedtægter er vedlagt og vil også være tilgængelige på solar.eu/corporategovernance.





Kontaktpersoner

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. +45 79 30 02 62

IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11

Bilag: Vedtægter Solar 2026



